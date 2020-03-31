Bir fon önerisi!

Korona önlemleri en başta düşük ücretlerle çalışan, günü gününe yaşayan örgütsüz işçileri ve zayıf işletmeleri vurdu. Lokanta, kafe, AVM, mağaza başta olmak üzere güvencesiz çalışan yüz binlerce genç insan bir anda işsiz kaldı. Almanya, Fransa, İngiltere peş peşe açıklama yaptılar. Çalışanların evde geçirecekleri sürelerde gelirsiz bırakılmayacağını açıkladılar. Türkiye işçi çıkarma yasağı koymadı. Esas olan, kimseyi gelirsiz bırakmamak olmalı. İşsiz kalanlara yapılacak yardımlar için ek paket önerisinde bulunmuştuk. Öğretmen Ali Özdemir’in bu konuda dikkate değer bir önerisi var. Diyor ki:



“İçinde bulunduğumuz zor günlerde kamudan maaş alan herkesin gelirinden yüzde 5-10 oranında bir kesinti yapılarak oluşturulacak fonla, çalışamayan, işsiz kalan, iş yeri kapananlara maddi destek sunulabilir. Bu önerime milyonlarca kamu çalışanı insan tepkiyle yaklaşacaktır. Tabii kamu personeli de ucu ucuna geçinmektedir. Ancak biraz daha sıkıntıya girebilirler. Kaldı ki evde kalmaktan dolayı yol, yemek, giyim masrafları azalmıştır. O yüzden maaşlardan yüzde 5-10’luk kesinti yapılması dayanılmayacak bir şey değildir. Ancak bu paralar yüz binlerce işsizin nefes alabilmesini sağlayacaktır. Durum kritik.

Geleceğimiz parlak görünmüyor. Bu tür sıkıntıları göze almak zorundayız.”



MESAFE



Efendim, her şeyi anladım da şu “1 metre mesafe”yi anlamadım. Korona, malum, damlacıklarla bulaşıyor. O yüzden deniyor ki:



- Konuştuğunuz kişilerle en az 1 metre mesafe bırakın...



- Neden?



- Karşınızdakinin ağzından çıkacak tükürük size ulaşmasın!



İyi de efendim... Herkes en çok 1 metre öteye tükürür diye bir kural yok ki... Bazı adam vardır konuşurken tükürük saçar, damlacıklar 2 metre öteye de gider. Onu ne yapacaksınız? Yani diyeceğimiz, siz siz olun 1 metreden daha uzakta durun.



GÖNÜLLÜ



Londra’dan bir haber:



“İngiltere hükümeti, mahallelerde oluşturulan gönüllüler ağları dışında, Ulusal Sağlık Servisi’ne yardımcı olması için halktan destek istedi ve gönüllülere çağrıda bulundu. 48 saat içinde 700 bin kişi ‘Biz hazırız’ diyerek, virüs kapma riskini de göze alarak resmen gönüllülük başvurusu yaptı.”



Bizde de iyi bir organizasyon yapılırsa bu sayıda gönüllü genç ortaya çıkacaktır. Mesele, organizasyon becerisi.



İngiltere’de ayrıca 5 bin 266 eski sağlık görevlisi gönüllü hizmet için geri döndü.



Bunlar örnek alınacak haberler...



SULH



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, halen süren bütün savaşlar için ateşkes çağrısı yapıyor:



- Silahları susturup, Kovid-19 ile ortak mücadele edelim, diyor.



Silahları susturalım, askerleri cepheden çekelim.



Bize dünyadaki bütün düşmanlıkları unutturacak kadar büyük bir düşman var karşımızda. Önceliği birlik olup tüm enerjimizi bu gizli düşmanı tepelemeye verelim.



Yoksa aç kalırız!



Koronavirüs belli sayıda insanımızı öldürecek.



O yüzden sağlık önlemleri alınıyor.



Ne var ki acil önlem alınmazsa tarımda yaşanacak felaket çok daha büyük yıkımlara sebep olacak.



Meyve ve sebzede hem hasat, hem ekim dikim mevsimine girdik.



Tarlalarda mevsimlik işçilere ihtiyaç var.



Mevsimlik işçiler genellikle Güneydoğu’dan geliyor.



Şehirler arası ulaşıma yasak geldiği için çoluk çocuk gelen mevsimlik işçilerin yer değiştirmeleri zorlaştı. Hem taşıma hem barınmada sağlıklı koşullar nasıl sağlanacak? Başlı başına sorun...



O yüzden acilen tarım bilim kurulları oluşturulmalı.



Ekonomi bilim kurulları oluşturulmalı.



Öncelik tarımın ayakta tutulmasına verilmeli.



Yoksa bütün ülke açlığın uçurumuna savrulacak...



MÜLTECİ



Yunanistan sınırından içeri giremeyip ara bölgede kalan mülteciler ne oldu, diye merak eden okurlar var.



AA’nın haberine göre. Orada 6 bin mülteci varmış. Bu mülteciler Edirne’ye nakledilip uygun binalarda karantinaya alınmış.



İki haftanın sonunda geldikleri yerlere geri gönderileceklermiş.



Garibanların yaptıkları Edirne gezisi yanlarına kâr kalacak...

AHBAP



Sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap adlı dayanışma platformu, şu sırada yardım örgütü gibi çalışıyor ve harika işler yapıyor.



Haluk Levent bir hafta önce ihtiyaç duyan ailelere iki aylık gıda paketi verileceğini duyurdu, pakete konulacak gıda maddelerini ilan etti, eşine, dostuna, sevenlerine yardım çağrısı yaptı.



Çok kısa sürede 2100 aileye iki aylık gıda paketi temin edildi, bunların dağıtımına başlandı. Hem bağışlar hem dağıtım devam ediyor. Haluk Levent internet sitesinde çoğu sporcu ve sanatçı olan bağışçıların adlarını ve ne kadar bağış yaptıklarını tek tek açıklıyor. Bazı isimleri sıralayalım:



Kıvanç Tatlıtuğ, Çağla Şikel, Yasmani Capello, Sinan Bolat, Merve Özbey, Merih Demiral, Onur Saylak, Cenk Tosun, Kaan Yıldırım, Gülben Ergen, Umut Nayır, Kaan Sekban, Can Yaman, Murat Boz, Derya Uluğ, Caner Erkin, Seda Sayan, Aras Bulut, vb...



Hem Haluk Levent’e hem bağışçılara yürekten alkışlar...



YAVAŞ



Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 7 ayda 387 milyon lira bütçe fazlası verdiğini, bu paranın ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit ve gıda yardımı olarak dağıtıldığını açıkladı. Dedi ki:



“Şu an 150 bin aileye yardım yapıyoruz. 500 bin aileye yardım yapacak stokumuz var.”



Bir büyük alkış da Mansur Yavaş’a...