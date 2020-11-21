Valilik açıklamasına göre... Bugünden itibaren...

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek.

Bu mekânlar saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alabilecek.

Lokantaların bu düzene itirazları var.

En azından lokanta ve kafelerin açık yerlerinde oturma izni olmalıydı, diyorlar.

Şimdi ne olacak? İnsanlar lokantadan ya da kebapçıdan yemekleri alacak. Ya yolda yürüyerek yiyecek. Ya bir kaldırıma veya varsa parka oturup yemeye çalışacak.

AVM’ler açık. Alışveriş serbest. AVM’lerdeki kafe ve restoranlar ise dışarıdakiler gibi 10-20 arası paket servis yapacak. Oralarda da insanlar içecek veya yiyeceğini alacak, (eğer eve götürmeyeceklerse) dinlenmek için konulmuş banklara oturarak yiyecekler. Bu mu istenen?

Özetle: Bu tür kısıtlamalar konurken meslek sahiplerine danışılmalı. Fikirleri alınmalı.

Bu arada bir lokanta işletmecisi dert yandı. Geçenlerde denetlemeye gelmişler. Aramışlar, taramışlar, hata bulamamışlar. Sonunda “Çöp torbaları neden mavi değil siyah”, diye buna takılmışlar. Ne fark eder, deyince de siyah poşetlerin kanserojen olduğunu söylemişler. İşletmeci arkadaş: “Öyleyse neden satışına izin veriyorsunuz diye sordum, yanıt veremediler, gittiler” dedi.

MAX PLANCK





Almanların ünlü Max Planck Enstitüsü’nden özellikle iğneden korkanları ve çocukları sevindirecek bir haber var.

İğne kullanmadan, deri üzerine sürülerek vücuda nüfuz edecek bir aşı geliştiriyormuş Enstitü.

Birkaç yıl içinde uygulamanın başlaması umut ediliyor.

Max Planck deyince... Bu dünya çapındaki bilim merkezinin araştırmaları kadar ona adını veren bilim adamının acıklı hikâyesi de akla geliyor

“Kuantum Kuramı”nın babası olan Max Planck 1918 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştü. Ülkenin en ünlü bilim adamıydı. Planck’ın 7 çocuğundan hayatta kalan sonuncusu 1944 yılında Hitler’e suikast düzenlemekten tutuklandı. Kimi kaynaklara göre Nazi yöneticileri ünlü bilim adamına şu teklifi yapmışlar:

- Nazizm’e inanç ve bağlılık duyurusunda bulun. Oğlun idamdan kurtulsun.

Planck, hayatta en sevdiği insanı kaybetme pahasına inançlarına aykırı açıklamada bulunmamış. Oğlunu asmışlar. Kendisi de çok yaşamamış, 1947 yılında kahrından ölmüş.

KURŞUN





Kadıköy’de yaşlı başlı üç hanım yolumu kesti:

- Affedersiniz, acaba saat 13’te sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

Benim bildiğim yarın başlıyor, dedim, rahatladılar. Çevrede gördüğüm kadarıyla insanımız yasaklara uyma konusunda dikkatli davranıyor. Yasağı çiğnemeye korkuyor. Yeri gelmişken bir de acı fıkra.

Nazi Almanya’sı günleri... Sokağa çıkma yasağı saat 18’de başlıyor. Devriye gezen iki askerden biri yasağın bitmesine 10 dakika kala koşa koşa evine gitmeye çalışan şahsı uzaktan kurşunla vurup öldürüyor. Öteki öfkeli:

- Daha yasağın başlamasına 10 dakika var, neden vurdun adamı?

- Ben onun evini biliyorum, diyor beriki, 10 dakikada evine varması mümkün değildi.

YAVAŞÇA





İki tür belediyecilik var:



1. Halkçı, samimi belediyecilik.



2. Göz boyamacı, şovcu, reklamcı belediyecilik.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci kategoriye örnek.

Yavaş, geçen nisan ayında başlattığı muhtaç durumda olan 20 binden fazla insana günde üç öğün sıcak yemek uygulamasını halen sürdürüyor. Şimdi hizmete bir yenisi eklendi. Kovid-19’dan dolayı evinde karantinada olan ve gıda temininde güçlük çekenlere 15 gün sürecince kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor. Bu hizmetten yararlanmak için yapılması gereken şey 0530 010 07 50 numaralı telefonu arayıp HES kodunu bildirerek istekte bulunmak. Talep sayısı şimdiden 3 bini geçmiş durumda. Yiyecekler Belediye’nin mutfağında hijyenik koşullarda hazırlanıyor ve kapalı kaplarda evin kapısına kadar getiriliyor. Alkışı hak eden bir hizmet bu.