BÄ°R KEÅžÄ°F TUTKUSU: LÄ°ZBON

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n gezginleri , geÃ§miÅŸin kaÅŸifleri ;

Aradaki en belirgin fark gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki gezginler gÃ¶rebileceÄŸi,kalabileceÄŸi yerleri bilerek bir yola Ã§Ä±kÄ±yor. GeÃ§miÅŸin kaÅŸifleri ise bilinmeyene doÄŸru koca bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlar. Ä°kisi arasÄ±nda ki en bÃ¼yÃ¼k ortak nokta ise;Âyeni yerler keÅŸfetme tutkusu. Â

Lizbonâ€™un,Â dÃ¼nya Ã§apÄ±nda birÃ§ok kez CoÄŸrafi keÅŸif gezisi iÃ§in baÅŸlama yeri olduÄŸunu biliyor muydunuz? Koca bir bilinmeyene yapÄ±lan uÃ§suz bucaksÄ±z belkide kimi zaman dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir yolculuk.Â Uzun sahil ÅŸeridi, uÃ§suz bucaksÄ±z okyanusu, Ã§ok sayÄ±daki liman kenti ve uzun nehirleri Â bu ÅŸehirden Ã§ok sayÄ±da denizcinin yetiÅŸmesine uygun bir ortam saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu denizcilerin en sevdiÄŸi ÅŸey okyanusa yani bilinmeyenlere doÄŸru aÃ§Ä±lmak olmuÅŸ.Â Hadi kaÅŸiflerin ÅŸehri Lizbon'a kÃ¼Ã§Ã¼k bir yolculuk yapalÄ±m birlikte. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Biz Lizbon'a Porto ÅŸehrinden geÃ§tik.Ä°stanbul'danÂ 4 sa 27 dakikalÄ±k bir uÃ§ak yolculuÄŸundan sonra 2 gÃ¼n ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Porto'ya geldik.Porto'dan ise yaklaÅŸÄ±k 3 saatlik bir yolculukla Lizbon ÅŸehrine ulaÅŸtÄ±k. Sadece Lizbon dÃ¼ÅŸÃ¼nenler iÃ§in Ã¼lkemizden Lizbon'a direk uÃ§uÅŸlar yapÄ±lmaktadÄ±r. Ama ben Porto'yu da kesinlikle gÃ¶rmenizi tavsiye edebilirim. Portekiz komÅŸusu olan Ä°spanya ile birlikte Ä°ber YarÄ±madasÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r. BaÅŸkenti Lizbon ise Tagus Nehriâ€™nin Ã¼zerine kuruluÂ olup Atlantik Okyanusu kÄ±yÄ±sÄ±nda yer almaktadÄ±r. Åžehri ikiye bÃ¶len Tagus Nehri, yedi tepeye kurulmuÅŸ kent mimarisine sahiptir. Ä°kiye bÃ¶lÃ¼nen ÅŸehir 25 Nisan kÃ¶prÃ¼sÃ¼yle birbirine baÄŸlanmaktadÄ±r.Â Â Â

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Portekiz'in en gÃ¼zel ruhunu yansÄ±tan ÅŸehir kuÅŸkusuz baÅŸkenti Lizbon'dur. SarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ikon haline gelmiÅŸ trenleriyle, mozaik desenli kaldÄ±rÄ±mlarÄ±yla, yÄ±kÄ±k dÃ¶kÃ¼k ama ÅŸehrin ruhunu yansÄ±tan Ã§inilerle kaplÄ± rengarenk binalarÄ±yla, Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit sokak sanatlarÄ±yla, birbirinden gÃ¼zel graffitileriyle , melankolik Fado mÃ¼ziÄŸiyle (gidip de geri dÃ¶nmeyen denizcilerin ardÄ±ndan Portekizli kadÄ±nlarÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±tlar Fadoâ€™nun kÃ¶keni olarak biliniyor ) ve keÅŸifler tarihiyle Lizbon herkesin gÃ¶rmesi gereken bir ÅŸehir.

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Ben ÅŸehirlerin ruhu olduÄŸuna ve iÃ§indeki insanlarÄ±n bu ruha ayak uydurduÄŸuna inanÄ±rÄ±m. Lizbon sÄ±msÄ±cak hayat dolu bir ÅŸehir. Haliyle bu durum insanlarÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸ. HalkÄ± birÃ§ok Avrupa halkÄ±nÄ±n aksineÂ gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ ve sÄ±cak kanlÄ±lar.Son zamanlarda artan turizmle birlikte turistlere karÅŸÄ± oldukÃ§a yardÄ±mseverler.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Lizbon diÄŸer Avrupa ÅŸehirlerine gÃ¶re oldukÃ§a uygun. Bu da biz turistler iÃ§in ekonomik bir seyahat olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Lizbon tarihi Ã§ok eski bir ÅŸehir olmasÄ±na raÄŸmen ,1755 yÄ±lÄ±nda meydana gelen tarihteki en bÃ¼yÃ¼k depremlerinden biri olan BÃ¼yÃ¼k Lizbon depremi ve ardÄ±ndan meydana gelen tsunami ve yangÄ±nlarla bÃ¼yÃ¼k can ve mal kayÄ±plarÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ. Bu doÄŸal felaket, Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ÅŸehri olan Lizbonâ€™un neredeyse tÃ¼m yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± kullanÄ±lamaz hale getirmiÅŸ. Bu durum Portekizâ€™in ekonomisini bÃ¼yÃ¼k oranda Ã§Ã¶kmesine ve Ã¼lkenin gerilemesine neden olmuÅŸ.

DoÄŸal afetlerden sonra yaralarÄ±nÄ± saran Lizbon, birÃ§ok ÅŸehri Ã¶rnek alarak yeniden dÃ¼zenlenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Bu yÃ¼zden Lizbonâ€™da birÃ§ok ÅŸehirden esintiler yakalamak mÃ¼mkÃ¼n.Â Ben Lizbon'u BÃ¼yÃ¼k Ä°sa heykeli ile Rio de Janeiro'ya , kÄ±zÄ±l kÃ¶prÃ¼ 25 Nisan kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile San Francisco'ya , boÄŸazÄ± ile Ä°stanbul 'a benzettiÄŸimi sÃ¶yleyebilirim.

Ä°stanbulâ€™a benzer bir Ã¶zelliÄŸi de yedi tepeden oluÅŸmasÄ±. Ancak Ä°stanbul'a gÃ¶re Lizbon'da tepelerin varlÄ±ÄŸÄ± bariz olarak hissediliyor. Bu yÃ¼zden dik yokuÅŸlu sokaklardan oluÅŸan Lizbon'da gezmek bazen yorucu olabiliyor. GÃ¼ndelik yaÅŸamÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in her yer tramvaylarla birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ. Åžehrin her alanÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve nadiren gÃ¶receÄŸiniz yeÅŸil tramvaylar ile ulaÅŸÄ±m oldukÃ§a kolaylaÅŸÄ±yor. BatÄ± Avrupaâ€™nÄ±n en eski ÅŸehri Lizbon, ulaÅŸÄ±m sistemini modern hale getirmiÅŸÂ olmasÄ±na raÄŸmenÂ eski dokusunu hiÃ§ kaybetmemiÅŸ diyebilirim.

Tabi ki tramvay demiÅŸken turistler iÃ§in vazgeÃ§ilmez olan 28 numaralÄ± meÅŸhur sarÄ± trenlerden bahsetmezsek olmaz. Åžehrin geniÅŸ bir kÄ±smÄ±nÄ±Â ve turistik alanlarÄ±nÄ± gÃ¶rebilmeye, rengarenk sokaklarÄ±nda gezmeye ve tepeden Lizbon'un gÃ¼zel manzarasÄ±nÄ± izlemeye olanak saÄŸlÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â

Â Bu trenler belirli duraklardan kalkÄ±yor. Trene binmek iÃ§in uzunca bir sÄ±ra beklemeniz gerekebiliyor.Â Â Â Â Â Â Â

Bu sarÄ± trenler Ã¶zellikle eski ÅŸehri gÃ¶rmek iÃ§in en iyi yol. DaracÄ±k sokaklardan ilerleyen trenler oldukÃ§a hÄ±zlÄ±.BÃ¶ylece ÅŸehri hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ve doyasÄ±ya gezebiliyorsunuz. Trenlerde ki camlar aÃ§Ä±lÄ±yor ve bu tramvaylarda Ã¼cretsiz wifi de mevcut. Tavsiyem Rossio meydanÄ±na yakÄ±n olan ilk duraktan binmeniz olacak, sonra Alfama da Lorga cas Portas do Sol da inin ve harika manzarayÄ± seyrederken kahvenizi iÃ§erek yÃ¶resel tatlÄ±larÄ±ndan deneyebilirsiniz.Â Â

Åžehrin merkezi olarak Baixaâ€™yÄ± tanÄ±mlayabiliriz. Rossio MeydanÄ± (ÅŸehrin ana meydanlarÄ±ndan biri) bu mahallede yer alÄ±yor. Bu meydan gece-gÃ¼ndÃ¼z sÃ¼rekli olarak hareketli hatta gÃ¼ndÃ¼zleri baya kalabalÄ±k oluyor.Â Ã‡eÅŸitli lezzetlerden oluÅŸan ,en Ã§ok da deniz mahsullerinin olduÄŸu restoranlar, farklÄ± konseptli kafeler (Ã¶zellikle Fado ruhunu yansÄ±tan) , alÄ±ÅŸveriÅŸ (birÃ§ok Avrupa ÅŸehrine gÃ¶re oldukÃ§a uygun) ve Ã§ok Ã§eÅŸitli eÄŸlence mekanlarÄ± da bu meydanÄ±n Ã§evresinde toplanmÄ±ÅŸ. Damak tadÄ±nÄ±za uygun ve ekonomik yemek yiyebileceÄŸiniz ve sevdiklerinize kÃ¼Ã§Ã¼k hediyeler alabileceÄŸiniz Ã§ok fazla alternatif karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor bu merkezde.

GÃ–RÃœLMESÄ° GEREKEN YERLER

BELEM KULESÄ°

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Gotik stilinin devamÄ± olanÂ kule, 16. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Portekizli kÃ¢ÅŸif Vasco de Gama anÄ±sÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar zarif mimarisini koruyabilen kule, ÅŸehrin en gÃ¼zel sembollerinden biri olmuÅŸ. BelÃ©m Kulesi, 1983 yÄ±lÄ±nda UNESCO tarafÄ±ndanÂ DÃ¼nya Miras Listesi'ne alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±yÄ±ya Ã§ok yakÄ±n olan ve tahta bir kÃ¶prÃ¼yle baÄŸlÄ± olan kule, ÅŸehir merkezinden biraz uzak olan ve oldukÃ§a ziyaretÃ§i Ã§eken bir bÃ¶lge. 15 noâ€™lu tramvaya binip kÄ±yÄ± boyunca batÄ±ya, okyanus yÃ¶nÃ¼ne giderek ulaÅŸÄ±labilir.Taksi ,sarÄ± otobÃ¼sler veya ÅŸehir turu yapan Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k otobÃ¼sler ile de ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n. Kuleye girmek ise Ã¼cretliÂ ve uzun bir bilet kuyruÄŸu olabiliyor mÃ¼mkÃ¼nse Ã¶nceden bilet almanÄ±zÄ± tavsiye ederim.

2-) Lizbon Katedrali





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Lizbon'daki en eski kilisedir. 1147 yÄ±lÄ±nda ilk olarak burada inÅŸasÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra defalarca yenilemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve pek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k depremler atlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'da bulunan birÃ§ok gÃ¶rkemli katedrale gÃ¶re oldukÃ§a sade ve hatta sÄ±radan diyebileceÄŸimiz bir katedral. Ä°Ã§ini Ã¼cretsiz gezebiliyorsunuz. Bu katedrale 28 numaralÄ± sarÄ± tramvayÄ±n gÃ¼zergahÄ±yla ulaÅŸabilirsiniz.

3-)Â JerÃ³nimos ManastÄ±rÄ±Â

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Lizbon'unÂ BelÃ©m semtinde bulunan tarihi manastÄ±rÄ± Belem kalesine yÃ¼rÃ¼me mesafesinde bulunuyor. Åžehrin en Ã¶nde gelen sembollerinden biri olan ManastÄ±r,1983 yÄ±lÄ±nda UNESCO tarafÄ±ndan DÃ¼nya Miras Listesi'ne alÄ±nmÄ±ÅŸ . KeÅŸiflerle gelen etkilenmenin Gotik ve RÃ¶nesans tarzlarÄ±yla karÄ±ÅŸmasÄ±ndan oluÅŸan Manuel dÃ¶nemi mimarisinin gÃ¼zel Ã¶rneklerinden. YapÄ±mÄ± 100 yÄ±l sÃ¼ren manastÄ±r Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve gerÃ§ekten etkileyici . Katedral kÄ±smÄ±nÄ± gezmek Ã¼cretsiz . MÃ¼ze kÄ±smÄ± manastÄ±r konseptli olduÄŸu iÃ§in eser olarak pek zengin deÄŸil malesef.

4)SÃ£o Jorge Kalesi

Lizbon'da bulunan kale ÅŸehrin en yÃ¼ksek tepesinde bulunmaktadÄ±r, ÅŸehrin en Ã§ok turist Ã§eken yapÄ±larÄ±ndan biridir. Åžehri en gÃ¼zel izlemeÂ noktalarÄ±ndan olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim.

Â 5) KeÅŸifler AnÄ±tÄ±





BelÃ©m semtinde, CoÄŸrafi KeÅŸifler anÄ±sÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir anÄ±ttÄ±r. AnÄ±t gemilerin 15 ve 16. yÃ¼zyÄ±llarda bilinmeyen yÃ¶nlere doÄŸru sefere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Tagus Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda yer almaktadÄ±r. AnÄ±t Ã¼zerinde dÃ¶neme adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸ kaÅŸifleri, sanatÃ§Ä±larÄ± ve bilim insanlarÄ± yer alÄ±yor.

KaÅŸifler AnÄ±tÄ±'na doÄŸru ilerlerken bÃ¼yÃ¼k bir kaÅŸifler haritasÄ± ,yerdeki mermerler Ã¼zerine dÃ¶ÅŸenmiÅŸ olarak karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

6) Lizbon Ticaret MeydanÄ±





Tagus nehri yakÄ±nlarÄ±nda yer alan turistlerin toplandÄ±ÄŸÄ±, bol bol fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸi tarihi bir meydan. Meydan, nehir kÄ±yÄ±sÄ±ndan Â ÅŸehrin ana merkezine doÄŸru aÃ§Ä±lan bir kapÄ± gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenebilir.

7) 25 Nisan KÃ¶prÃ¼sÃ¼





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1966 yÄ±lÄ±nda Salazar KÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak aÃ§Ä±lan Lizbonâ€™ un ilk asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ 25 Nisan 1974 yÄ±lÄ±nda, Karanfil devrimi anÄ±sÄ±na 25 Nisan kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ismini almÄ±ÅŸ. ( Karanfil Devrimi ile Portekizâ€™de diktatÃ¶rlÃ¼k ve sÃ¶mÃ¼rgelerindeki savaÅŸlar bitmiÅŸ. Portekiz tarihinin yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlamÄ±ÅŸ. 25 Nisan gÃ¼nÃ¼ de Ã¼lkede Ã–zgÃ¼rlÃ¼k GÃ¼nÃ¼ olarak ilan edilmiÅŸ.)

Tagus Nehriyle ikiye ayrÄ±lan ÅŸehri birbirine baÄŸlayan asma kÃ¶prÃ¼ San Franciscoâ€™daki Golden Gate KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ inÅŸa eden mÃ¼hendisler tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu yÃ¼zden ilk bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kendinizi San Francisco'da hissedebiliyorsunuz.

8-) Lizbon Ä°sa Heykeli

Â KollarÄ±nÄ± Lizbon ÅŸehir merkezine doÄŸru aÃ§an Ä°sa heykelini ÅŸehrin hangi bÃ¶lgesinde olursanÄ±z olun,Â rahatlÄ±kla gÃ¶rebilirsiniz. Bu heykel, Brezilya'da ki kurtarÄ±cÄ± Ä°sa heykelinden esinlenerek yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Biz Ã§Ä±kmadÄ±k ama, siz dilerseniz ÅŸehir manzarasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in heykelin en tepe noktasÄ±na Ã§Ä±kabiliyorsunuz.

9) Elevador de Santa Justa

Åžehir manzarasÄ±nÄ± izleyebilmek ve kalenin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekmek iÃ§in gÃ¼zel ve ilginÃ§ bir yapÄ±. AsansÃ¶rde seyahat kartÄ± geÃ§erli ama teras iÃ§in extra Ã¶deme yapmanÄ±z gerekiyor. EÄŸer deÄŸiÅŸmediyse 1.5â‚¬ idi

10) Alfama bÃ¶lgesi

Lizbonâ€™un Sao Jorge Kalesi ve Tagus nehri arasÄ±ndaki yamaÃ§larÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸ en eski bÃ¶lgelerden biri. Alfamaâ€™da birÃ§ok Ã¶nemli tarihi mekan bulunmakta. Alfama bÃ¶lgesi bÃ¼yÃ¼k Lizbon depreminde hasar gÃ¶rmeyen nadir bÃ¶lgelerden.

O yÃ¼zden eski Lizbon dokusu iÃ§in kesinlikle gÃ¶rÃ¼lmesi gerekiyor. Ãœstelik 28 numaralÄ± tramvayla ulaÅŸarak ara sokaklarÄ±nda dolaÅŸÄ±p bu tarihi sizde hissedebilirsiniz.

NE YEMELÄ°?

Lizbon okyanus kÄ±yÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± bir ÅŸehir. Bu da Lizbon'da deniz mahsullerinin Ã§eÅŸitliliÄŸini ortaya Ã§Ä±karÄ±yor. Ã‡ok fazla deniz mahsulÃ¼ bulabilirsiniz. Ã–zellikle deniz bÃ¶cekleri, kabuklular konusunda Portekiz mutfaÄŸÄ± oldukÃ§a Ã¼nlÃ¼.

Lizbonâ€™da her sokaÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan lezzetlerden biri de seyyar kestaneciler. Bu kestaneler tat olarak bizim alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz kestanelerden farklÄ±.Portekizliler kestaneleri tuzlu yapÄ±yorlar. FiyatÄ± 2,5 Euro. TadÄ± ise oldukÃ§a gÃ¼zel.

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Pastel de nata dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± 20 lezzeti arasÄ±nda seÃ§ilmiÅŸtir. DÄ±ÅŸÄ± kimine gÃ¶re milfÃ¶y hamuru kimine gÃ¶re ise baklava hamurundan elde edilmektedir. Ä°Ã§inde ise pirinÃ§siz sÃ¼tlaÃ§ ile doldurulmuÅŸ bir tatlÄ±dÄ±r. Ã–zellikle Ã¼zerine tarÃ§Ä±n veya pudra ÅŸekeriyle lezzet katabilirsiniz.Åžehrin hemen hemen her bÃ¶lgesinde gÃ¶receÄŸiniz bu tatlÄ±nÄ±n mucidiÂ Belem bÃ¶lgesindeki Pasteis de Belem Pastanesi. Ã–zellikle bu pastanedeki Pastel de nataâ€™nÄ±n tadÄ± apayrÄ±. Ãœstelik yÄ±llardÄ±r fiyatÄ±nÄ± sabit tutuyorlarÂ (1.20 euro)

Ne zaman gitmeli?

Portekiz'de tipik bir Akdeniz iklimi vardÄ±r. Ã–zellikle mayÄ±s-haziran-temmuz-aÄŸustos Â aylarÄ± en uygun tarihlerdir.

Dipnot dÃ¼ÅŸmek gerekirse biz temmuz ayÄ±nda gitmemize raÄŸmen hava ÅŸansÄ±mÄ±za esintiliydi ve hÄ±rkalarla gezmemiz gerekmiÅŸti.

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