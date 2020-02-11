Böyle köy gördünüz mü?

Uzun zamandır hayallerim arasında yer alıyordu bu güzel İtalyan köyüne gitmek. Belki de sosyal medya yaygınlığıyla birlikte son zamanlarda herkesin uğramak istediği bir yer haline gelmişti fotojenik kareler ortaya çıkaran bu güzel köyler.

Cinqueterre hakkında biraz bilgi vermek gerekirse İtalyan Rivierası'da engebeli sahillerden ve büyük kayalıklardan oluşan Cinqueterre La Spezia şehrinin batısında, Ligurya bölgesinde yer alır. 5 köy anlamına gelen CinqueTerre sırasıyla Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ve Monterosso köylerinden meydana geliyor. Köyler, sahilleri ve bu köyleri çevreleyen tepelikler Cinque Terre Ulusal Parkı'nın içinde bulunur ve bu bölge UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alır.

Yüzyıllar boyunca burada yaşayan insanlar denize bakan bu sert yamaçlarda teraslama yaparak tarım yapmışlardır. Çekiciliğinin bir kısmı da bu bölgede gelişimin sınırlı olmasıdır. Doğal güzelliği bozulmamış. Yoğun yerleşime maruz kalmamış.

Cinqueterre' de gezilebilecek müze veya anıtlar yok. Cinqueterre güzel manzaranın tadını çıkarabileceğiniz , turkuaz sularında yüzebileceğiniz renkli sokaklarında gezerek cafelerde manzara eşliğinde kahvenizi içip yemeğinizi yiyerek hoş sohbet edebileceğiniz huzur bulacağınız bir köy, daha doğrusu 5 köy :)

Nasıl Ulaşılır?

Cinqueterre için Milono'dan 3 saat,Genova'dan 2 saat ,Bolonya'dan 4 saat ,Pisa'dan 2saat Roma'dan3,5 saatte ulaşmak mümkün.

Biz daha uygun olan Fiumicino Havaalanı Roma bileti bizim güzergah oluşturmamıza neden oldu . Roma’da biraz dolaşıp bir gece konakladıktan sonra sabahın erken saatlerinde Roma Termini tren istasyonundan TrenItalia tren operatörüyle ulaşımımızı sağladık. Roma'dan La Spezia Centrale tren istasyonuna 26 Euro karşılığında önceden aldığımız biletler sayesinde yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaştık. La Spezia'dan Cinquterre yönlü trene binerek köylere ulaşabildik.

Köyde Ulaşım

Köyün içerisinde ve köyler arasında arabayla ulaşım bulunmamaktadır. Köyler arası ulaşım deniz üzerinden belirli saatleri olan botlarla,yaklaşık 4-5 dakikalık bir tren mesafesiyle veya 15-20 dakikalık yürüme parkurunda manzaralı bir yürüyüş ile gerçekleştiriliyor. Biz yanımızda ki valizler yüzünden treni kullanmak zorunda kalarak manzaralı yürüme parkurundan mahrum kaldık.

Tren için günlük kart alabilirsiniz daha ekonomik oluyor. Yürüme parkuru içinde günlük kart kullanmanız gerekiyor.

Köylerin içinde yürüyerek her yeri gezmek mümkün. Bir köy için en az 2 saat ayırmanız gerekiyor. Bu da mesafeleri yakın olsa da bir gün içinde bütün köyleri gezmeyi zorlaştırıyor.

Günübirlik bir seyahat için kısıtlı zamanda biz üç köyü gezmeyi seçtik. Daha önceden araştırarak gittiğimiz için kendimizce en çok beğendiğimiz Riomaggiore,Manarola ve Monterosso'yu gezmeyi tercih ettik.

Vernezza sahil kenarında dizilmiş pastel renkli evlere sahip bir köy. Monorola ve Riomaggiore'nin manzarası çok daha güzel olduğu için Vernezza'yı elemek zorunda kaldık Corniglia daha içeride kaldığı için pek fazla manzaraya sahip değil. Bu yüzden en az turist çeken köymüş bu da Corniglia’yı elememize sebep oldu.. Zamanımız geniş olsaydı gitmişken tabi ki bu köyleri de görmeyi tercih ederdik. Siz geniş bir zaman ayırarak hepsini tercihleriniz arasına alabilirsiniz.

Gezdiğim köylerden bahsetmek gerekirse;

Riomaggiore;

Sert yamaçlar arasında rengarenk evlerle kaplı Riomaggiore 5 köy arasında tartışılmaz benim en çok sevdiğim köy oldu. Tren istasyonundaki merdivenlerden iner inmez köyün içerisine çıkıyorsunuz. Elinizde valiz veya yükleri olanlar için tren istasyonunun hemen karşısında 7-10 Euro arasında bir ücret ödeyerek emanet edebileceğiniz bir ofis bulunuyor. Köyün içerisine girer girmez içiniz tatlı bir limon kokusu dolarak taş evlerin arasında buluyorsunuz kendinizi.

Köyde biraz ilerledikçe Riomaggiore'da en meşhur ve en güzel manzaranın bulunduğu alana geliyorsunuz. Kalabalığa doğru yöneldiğinizde ulaşabilirsiniz. Zaten köy içerisinde kaybolmak pek mümkün değil her yere yürüyerek hemen ulaşabiliyorsunuz. Merdivenden en güzel açının olduğu alana doğru çıktıkça kayalıkların riskinden dolayı fazla yanaşmamanız için etrafında küçük bir barikat var. Ben güzel fotoğraf uğruna bu kuralı çiğnemiş olabilirim. Siz siz olun geçmeyin :) İtalyalı teyzeler bu konuda çok hassas hemen polis çağırmakla tehdit edebiliyorlar :)

Manarola;

Trenle yaklaşık 3 dk. yolculuktan sonra Manarola'ya ulaşıyoruz. Tren istasyonundan merdivenlerden indikten hemen sonra dümdüz ilerleyerek köyün hemen içine çıkıyorsunuz. Küçük ve sevimli çarşısında hediyelik eşyalar satan birçok yer bulmak mümkün. Manarola'da plaj bulunmuyor ancak kayalıklar arasında denize giren çok fazla kişi var. Kayalıklardan atlayarak kendinizi turkuaz sulara bırakmayı tercih edebilirsiniz . Ben cesaret edemesem de, gördüğüm kadarıyla oldukça eğlenceli duruyordu.

Köyün en güzel ve fotojenik kısmı kayalıklar arasından 60-70 basamaklı bir merdiven çıkarak gelinen nokta. Manarola'nın rengarenk evleri Akdeniz'in turkuaz renkli deniziyle inanılmaz güzellikte rengarenk bir şölen sunuyor size.

Monterosso





7 dakikalık bir tren yolculuğundan sonra Monterosso. Kayalıklar içine yerleşmiş olan Riomaggiore ve Manarola'ya göre daha düz alana sahip olan bu köyün oldukça uzun bir plajı ve sahili var. Limon ağaçları arasında sahilde yürüyebilir hatta bisiklet sürebilirsiniz bu köyde. Monterosso denize girmek için tercih ettiğimiz köy oldu. Uzun bir plajı var ve deniz daha sakin. Plajda şezlong ve şemsiyeler ücretli. Plaj havlunuzu sererek ücretsiz plajdan faydalanabiliyorsunuz. Plajlarda kabinler mevcut ve ücretsiz. Denizden bahsetmek gerekirse belki de hayatımda gördüğüm en turkuaz rengi denizdi. İnanılmaz güzel,ılık,berrak ve kumlu. Bu köylere yolunuz düşerse denize girmeden dönmemenizi tavsiye edebilirim özellikle Monterosso'da.

Ne Yenir?

Balıkçılık özellikle Cinqueterre'de çok önemli bir geçim kaynağıdır. O yüzden karnı acıkanlar için deniz mahsulleri yemelerini tavsiye edebilirim. Midye,karides, çeşitli balıklarla herkesin damak zevkine hitap edecek bir şeyler bulmak mümkün.

Nerede Kalınır?

Köy içerisinde kalınabilecek oteller mevcut. Ancak çok fazla turist alması ve artan popülariteyle birlikte otel ücretleri biraz daha pahalı. Daha ekonomik bir tercih olarak ve ulaşımında kolay olduğunu düşünürsek La Spezia'da ki otelleri tercih edebilirsiniz.

Hangi dönemde gitmeli?

Yaz aylarında çok fazla kalabalık oluyor. Bu yüzden iki tercih bekliyor sizi;

Cinqueterre'nin güzel turkuaz sularında yüzmeyi tercih ediyorsanız kesinlikle temmuz-ağustos arası .(bu dönemde hafta içini tercih etmenizi tavsiye ederim hafta sonu daha yoğun ve kalabalık oluyor)veya sadece manzaranın keyfini çıkarıp güzel bir deniz mahsulü şöleni için kalabalığın daha az olduğu dönem olan nisan-mayıs aylarını tercih edebilirsiniz.

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