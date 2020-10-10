‘Altın Portakal’da öne çıkanlar

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün gerçekleşecek ödül töreniyle sonlanıyor. Ulusal yarışmada öne çıkan filmleri mercek altına aldık...





Bu yıl pandemi nedeniyle açık hava gösterimleriyle festival takipçileri ve Antalya izleyicisiyle buluşan 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sonlanıyor. “Sarı Sıcak” filmiyle Altın Lale kazanan Fikret Reyhan’ın yeni filmi “Çatlak” ve tecrübeli yönetmen Derviş Zaim’in “Flaşbellek”i henüz izlenmedi. Kalan 10 film arasında ödüle yakın olanları mercek altına aldık.

Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası bölümünde dünya prömiyerini yapan ve bölümün büyük ödülünü kazanan Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”i yarışmanın ödüle en yakın filmlerinden biri. Şehirde büyük bir elektrik kesintisi sırasında ve bir günde geçen film, dört karakterin birbirlerine değen hayatları etrafında dönüyor. Okyay’ın dinamik bir yönetmenlik sergilediği ve umutla biten filminin, İstanbul’u Türkiye sinemasında alışılmadık resmedişi, yenilikçi sinema diliyle jürinin öne çıkaracağı filmlerden biri olacağı tahmin edilebilir.









Başarılı oyunculuklar

Nesimi Yetik’in imzasını taşıyan “Dirlik Düzenlik”, aynı evde yaşayan iki kız kardeş ve annenin açmazlarını ve aralarındaki sorunları ele alan bir yapım ve yarışmanın diğer bir dikkati çeken filmi. “Dirlik Düzenlik”, karakter dinamiklerine yakın plan bakışı Yetik’e Ercan Kesal başkanlığındaki jüriden ödül getirebilir. Asiye Dinçsoy, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne yakın duruyor. Kısa filmleriyle tanınan Ferit Karol’un ilk uzun metrajlı filmi “Kumbara”, ekonomik sıkıntı çeken aile babası Orhan’ın portresiyle jürinin ödül vereceği filmlerden biri olabilir. Özellikle “Kumbara”da Orhan’ı canlandıran Murat Kılıç, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü için akla gelebilecek isimler arasında. Film, senaryo dalında da iddiası olan bir yapım.









“Zerre”nin ardından ikinci filmi “Gölgeler İçinde”de Gürcistan’da bir fabrikada kurduğu distopya da sisteme karşı çıkmaya başlayan bir işçinin hikâyesini merkeze alıyor. Moskova Film Festivali’nde yarışan ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film, jürinin yönetmen, görüntü yönetimi alanlarında öne çıkaracağı bir yapım olabilir. “Karışık Kaset”in yönetmeni Tunç Şahin’in yönettiği ikinci uzun metrajlı film “İnsanlar İkiye Ayrılır”, borç tashil eden bir aracı firmada çalışan karakterlere odaklanıyor. Film, komplosu ve işleyen senaryo matematiğiyle jürinin özellikle senaryo alanında değerlendirebileceği bir yapım.