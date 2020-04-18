Çocuklar için 5 film

23 Nisan’da izlemek üzere her yaştan çocuklar için Steven Spielberg’ün ana akım bilimkurgu klasiği “E.T.”sinden Hayao Miyazaki’nin doğayla bağ kurmayı anlatan “Komşum Totoro”suna uzanan beş başarılı film seçtik

“E.T. / E.T. the Extra-TerrestrIal” (1982)

Steven Spielberg’ün uzaydan gelen E.T. ile bir grup çocuğun dostluğunu konu alan klasiği, ana akım sinemanın bu alanda ürettiği en sağlam yapımlardan. Yabancı gözükenden korkmamak, sevgi, arkadaşlık temalarını işleyen hikayesine bilimkurgu ögelerini katan film, sinemanın referans vermeye doyamadığı ikonik sahnelerle dolu.

Neden izlenmeli?

Korkuya değil, sevgiye yer açan mesajı ve hayal gücünün birleşimiyle zamanı hiç geçmeyecek bir çocuk filmi. Aynı zamanda ebeveynler için de bir nostalji yolculuğu.

“Komşum Totoro / Tonari no Totoro” (1988)

Animasyon türünde ustaların ustası Hayao Miyazaki’nin sadece bu filmi değil, her filmi çocukların dünyasını zenginleştirir. Elle çizilen animasyon tekniğiyle az ve öz film üreten Miyazaki’nin “Komşum Totoro”su tatlı karakterler geçidiyle, doğaya saygılı olma ve onu anlama temalarını işliyor. Miyazaki külliyatının bu güçlü filmi, orman ruhlarıyla dostluk kuran çocukları merkeze alıyor.

Neden izlenmeli?

Doğayı görmek ve anlamanın öneminden yola çıkan film bittiğinde dünyayı daha güzel ve büyülü bir yer olarak görmemek mümkün değil.

“Toy Story” (1995)

John Lasseter’ın harika serisi, 1995’de başladı. Andy adlı çocuğun oyuncaklarının etrafta kimse yokken gizli bir yaşam sürdüğü üzerinden giden hikâye, 2019’da dördüncü filme ulaştı. Serinin, aralarında Woody ve Buzz’ın da olduğu ana karakterlerini tanıtan bu ilk film, her filmi bir başarı olan serinin dünyasını kuruyor.

Neden izlenmeli?

Karakter yaratımı, stüdyosu Pixar’ı animasyon dünyasının tepesine taşıyan tekniği ve gitgide derinleşen hikâyesiyle aile animasyonlarının zirvelerinden.

“The Red Balloon” (1956)

Albert Lamorisse’nin masumiyet üzerine bu orta metraj klasiği, ondan ayrılmayan bir kırmızı balon bulan bir çocuğu takip ediyor. Büyüme sürecinde karşılaşılan güçlükler, bu basitliğinden güç alan etkileyici hikayede eksik değil. Bir çocuk ve kırmızı balonun masalsı hikayesi, anlatım açısından ekonomik olmasıyla da zamana direndi.

Neden izlenmeli?

“The Red Balloon”, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanan “uzun metraj olmayan” tek film ve sinemanın çocuklar için yarattığı masalların en kıymetlilerinden.

“Kes” (1969)

Politik sinemanın en güçlü isimlerinden Ken Loach’un kariyerinin başında çektiği “Kes”, sosyal gerçekçiliğin çocuklara hitap eden bir örneği. “Kes”, zor bir çocukluk geçiren işçi bir ailenin 15 yaşındaki oğlu Billy’nin bir kerkenezle kurduğu bağ üzerine. Kerkenez üzerinden kalp burkan bir büyüme öyküsü anlatan film, çok küçük olmayan çocuklara dünyanın gerçekçi, zor ama umutlu bir resmini sunuyor.

Neden izlenmeli?

İşler ne kadar kötü olursa olsun başka bir canlıyla kurulan bağın kötü eğitimi de sevgi eksikliğini de telafi edebileceğini gösteren zamansız bir film.