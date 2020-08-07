Sinemalarda yeni dönem

Bugün itibarıyla mart ayında kapanan salonlarının kapılarını açan sinema salonu zinciri CGV Mars Cinema Group’un basın toplantısında salonlarda alınan önlemler paylaşıldı ve tüm salonların 1 Eylül’de faaliyete geçmesinin planlandığı açıklandı

Mart ayında koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatan, Türkiye’nin en büyük sinema salonu zinciri CGV Mars Cinema Group, salonlarını bugün açıyor. Bu aranın ardından dün çevrimiçi düzenlenen bir basın toplantısında önlemler ve çalışmalar paylaşıldı. Toplantı, pazarlama ve sinema operasyonlarından sorumlu CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Salonların yüzde 60 izleyici kapasitesiyle faaliyete geçeceğini ifade eden Horozoğlu, bugün itibarıyla salonların yüzde 90’ını açacaklarını, 1 Eylül’de ise tüm salonların hizmet vereceğini belirtti. Horozoğlu, “Çok zor bir dönem geçirdik. Sinema sektörü de büyük bir darbe yedi. Vizyon takviminin hazırlığı için uğraştık. Sektör için neler yapabiliriz diye çalıştık. Çalışanlarımıza eğitim verdik. Açılışımızı daha fazla ertelemek istemedik” dedi ve ekledi: “1 Temmuz itibarıyla salonların açılabileceği açıklandı.











Biz de kendi içimizdeki hazırlıkları tamamlayıp 7 Ağustos’ta açma kararı aldık. İnanılmaz bir hazırlık süreci geçirdik.” Hazırlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzlarıyla yaptıklarını ifade eden Horozoğlu, Cinemaximum Hilltown’da verdiği turda sosyal mesafe kurallarını açıkladı, gişelerde ve salondaki önlemleri gösterdi.

Önlemler paylaşıldı

Horozoğlu, salonlardaki bilgilendirme panoları, dezenfektan noktaları, maskesi olmayan izleyiciler için maske temini ve salonlardaki aralıklı oturma düzenini basınla paylaştı. Havalandırma için temiz havadan yararlandırdıklarını da söyledi. Bu ay vizyon programında yeni vizyona girecek, ertelenen filmlerin de yer aldığı 10 tane yerli ve 29 tane yabancı filmin salonlarda gösterileceğini ifade eden Horozoğlu, “Önümüzdeki günlerde daha fazla film olacağını düşünüyoruz” dedi.



Güney Kore örneği

Gelecek planları hakkındaki bir soru üzerine Horozoğlu, “Ezberlerin bozulduğu bir yıldayız. Ancak sinemasever salonları, perdede film izlemeyi çok özledi. Hızlı normalleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Yaptıkları araştırmalarda salona gelmek konusunda tereddüt edenlerin yanı sıra salonlarda film izlemek isteyen bir izleyici kitlesinin bulunduğunu gördüklerini söyledi. Horozoğlu, “Koronavirüsle yaşamayı öğreniyoruz. Tüm önlemleri, ev ortamındaki gibi hazırladık. İnsanlar güvenerek gelebilirler” diye konuştu. Sinema salonlarına dönüşü cazip hale getirmek için yaz döneminde küçük de olsa bir indirime gittiklerini ifade eden Horozoğlu, bir

promosyon çalışması yapıldığını da belirtti. Grup olarak yedi ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Horozoğlu, “Grubun bulunduğu Güney Kore’de salonlar açıldı. Oradan da örnekler alıyoruz. Birçok ülkede salonlar açıldıktan sonra çok iyi bir enerji gördük. İzleyiciye sunulan içeriğin çok önemli olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 60 kapasite ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı kurallar çerçevesinde yüzde 60 kapasiteyle hizmet verecek olan Cinemaximum’da, satılan koltuğun, sağında ve solunda 2 koltuk boş bırakacak şekilde yeni bir oturma düzeni uygulanıyor ve yan yana koltuk satışı yapılmıyor. Ayrıca, satılan koltuğun önünde ve arkasında da 1 sıra boş bırakılıyor. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını sosyal mesafe kurallarına göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü ise temassız şekilde gerçekleştiriyor.

Hangi filmler vizyona girecek?











Bu hafta vizyona girecek filmler arasında Michael Cristofer’ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Helen Hunt, Ana de Armas, Tye Sherida’nın yer aldığı “The Night Clerk” bulunuyor. ABD yapımı film, bir cinayetle karşı karşıya kalan bir resepsiyonisti merkeze alıyor. Gösterime giren diğer bir film Johannes Roberts’ın imzasını taşıyan Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju’nun rol aldığı korku türündeki “47 Meters Down: Uncaged” olarak sıralanıyor.