Zor yılın merak edilen isimleri

Berlin Film Festivali, 71. yılında pandemi sonrası birçok festival gibi çevrimiçi düzenlenecek. Yaz aylarındaki fiziksel gösterimden önce 1-5 Mart’ta çevrimiçi bölümünü sunacak festivalde Altın Ayı için yarışacak 15 film, dün festivalin artistik direktörü Carlo Chatrian tarafından zamanın ruhuna uygun olarak boş bir salonda açıklandı.









Birçok sinemacının fiziksel gösterimi beklediği bir dönemde Berlin’in ana yarışması heyecan uyandıran sinemacıları bir araya getirmesiyle önem taşıyor. “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”yle son yılların en beğenilen filmlerinden birine imza atan Fransız sinemacı Céline Sciamma beşinci uzun metrajı “Petite Maman”yı Berlin’de sunacak.











Çekimleri pandemi sırasında yapılan film, 8 yaşında 2 çocuğu merkeze alan bir büyüme hikâyesi. “Müze/Museo”yla 2018’de Berlin’de yarışan Meksikalı sinemacı Alonso Ruizpalacios, ana akım ile sanat sineması arasındaki ayrımı bulanıklaştıran, yakın dönemin dikkat çeken isimlerinden.



Bu yılki Berlin, yönetmenin yeni filmi “Una Película de Policías/A Cop Movie”ye ev sahipliği yapacak. Romanya sinemasının takibi hak eden yetenekli yönetmenlerinden Radu Jude da yeni filmi “Babardeala cu buclucsau porno balamuc/Bad Luck Banging or Loony Porn”u Berlin’de sunacak. Filmin maskeli bir karaktere yer veren tanıtım görseli, Jude’un yeni filminin de pandemi gündemini yakalayacağına işaret ediyor. Güney Kore sinemasının yaratıcı isimlerinden, gündelik insan ilişkilerini zarafetle anlatan Hong Sangsoo da “The Woman Who Ran”le Berlin’den En İyi Yönetmen Ödülü’nü almasından bir yıl sonra yeni filmi “Introduction”la festivalde yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Ünlü Alman oyuncu Daniel Brühl “Nebenan/Next Door”la yönetmen koltuğuna ilk kez oturuyor. Berlin’de sosyal adaletsizliğe odaklanan film, dünya prömiyerini Berlinale’de yapacak.



Karahan Panorama’da



“Cennetten Kovulmak” (2013) adlı filmiyle 50. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne değer görülen Ferit Karahan, yeni filmi “Okul Tıraşı” ile bu yıl Berlinale’ye Türkiye’den seçilen tek isim oldu. Film, festivalin Panorama bölümünde gösterilecek. Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk’un yer aldığı film, yatılı okulda geçiyor ve bir çocuğun arkadaşını doktora götürmek için verdiği mücadeleye odaklanıyor.





