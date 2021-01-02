2021’de nasıl bir seyahat?

Ev kiralama şirketleri altyapılarını geliştiriyor; otellerde temassız konaklama ve temizliği öne çıkarıyor; glampervan ve karavan kiralamalarında büyük artış görülüyor. Anlaşılan; 2020-2025 arası bu tarz seyahat büyük rağbet görecek

Gezemediğimiz, seyahat edemediğimiz zorlu bir yılı geride bırakırken tüm turizm sistemleri de altüst oldu. Uzmanlar arasında dünyada turizm açısından gerçek anlamda hareketlenmenin sonbahardan önce olmayacağı, hatta bazı ülkelerde bunun daha da uzayabileceği görüşü hâkim.

Gelecek yılın turizm beklentileri, olası değişiklikler, yeni trendler Amadeus ve Censuswide gibi dünya çapında kamuoyu araştırması yapan şirketlerin çalışmaları da göz önünde bulundurularak masaya yatırıldı. Turizm eski hareketliliğine uzunca bir süre dönemeyecek gibi duruyor. Havacılık sektöründeki belirsizlik nedeniyle tur operatörleri plan program yapamıyor. Sürekli yaşanan ani değişiklikler, ülkelerin açılıp kapanması, hava yolları firmalarının sağlıklı uçuş planları yapmalarına engel oluşturuyor.

Yeni kurallar devreye girecek

Tüm seyahat acenteleri ve ulaşım ağları esnekliğe dayanan politikalar geliştirmek durumunda kalacak çünkü bu dönemde iptallerle son dakika kayıtları öne çıkacak ve anlaşılan yeni düzenlemeler, yeni kurallar gelecek. Hava yolları ve oteller bilet tarihi ya da bilet değiştirme, otel rezervasyonlarının iptali ya da değiştirilmesi işlemlerini kolaylaştırma kararı almaya başladı.

Tatilcilerin karantina kuralları ve engellere çarpmaması için yolculuk öncesi PCR testi ve belki varışta yapılacak kapsamlı bir test, sağlık sertifikaları, hava yolları ve havaalanlarının uygulayacağı hızlı testler gibi yeni gelişmeler devreye girecek.

Dünya çapında yapılan anketler, insanların daha az uçuş ve daha uzun süre konaklama arzusunda olduğunu ve gittikleri yerden işlerini de yapabilmeyi arzuladıklarını gösteriyor. Bu nedenle pek çok ülkede Airbnb ve ev kiralama şirketleri altyapılarını geliştirirken, oteller de temassız konaklama ve temizlik taahhüdü gibi konuları öne çıkarmaya başladı.

Mobil evde tatil

Bu süreçte tüm dünyada iş hayatı ofislere bağlı olmayan esnek ve her yerden çalışabilme eğilimiyle yeniden tasarlandı. Pek çok ülke uzaktan eğitim sistemine de büyük yatırım yapıyor. Yani artık nerede olduğunuzun önemi pek kalmıyor, gereken tek şey belli zamanlarda internet bağlantısı. Bu da tatil seçeneklerini kolaylaştıran, rahatlatan ve çeşitlendiren bir durum oluşturacak gibi duruyor.

Ülkeler arası seyahatler kısıtlandığı için glampervan ve karavan kiralamalarında büyük artış görülüyor. Globetrender dergisine göre, önümüzdeki yıllarda bu tarz seyahat anlayışı büyük rağbet görecek. Kendi mobil evinde yemek yemek, uyumak, duş almak hatta çalışmak özgürlük hissini de beraberinde getiriyor ve araçlar da bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiriliyor.

Tur operatörlerinin önemi

Araştırmalar Afrika’daki safari rezervlerine ziyaretçi olmaması ve fonlar tarafından koruculara ödeme yapılamadığı için kaçak avcılığın arttığını gösteriyor. Bu nedenle dünya çapında risk altındaki vahşi yaşamı ve doğal yaşam alanlarını korumak için büyük vakıflar kuruldu ve büyük tur operatörleri dünyanın değişik yerlerindeki topluluklara ve hayvanlara yardımcı olmak için özel tasarlanmış güzergâhlar başlattı.

Kurumsal seyahatler de hız kesmeden devam eden turizm faaliyetlerinden. Şirketler, çalışanlarıyla yaptıkları toplantılar için güvenli ve stressiz ortam arayışına girdi ve bu işleri de güvendikleri tur operatörlerine bıraktılar.

Araştırmalar bu süreçte tur operatörlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıkacağını gösteriyor. Araştırmalara göre, kendi başınıza halledemediğiniz her şeyi, yapmak istediğiniz değişiklikleri, sıkıntıya düşülen konularda yardımcı olmayı, güncel bilgileri, kolaylıkları, en iyi fırsatları, sağlık politikalarıyla ilgili son haberleri, yeni rezervasyon kolaylıklarını, işlemlerin sizin adınıza halledilmesini hep tur operatörleri kolaylaştıracak.

Bu önlem ve güvencelerle karbon ayak izimizi azaltarak, daha güvenli, sağlıklı ve bol gezmeli bir yıl diliyorum.