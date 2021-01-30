Bilerek gezmek

KarDes uygulaması, İstanbul’un çok kültürlü mirasını ve katmanlı yapısını keşfetmek isteyen kullanıcılar için Türkçe ve İngilizce dillerinde kişisel gezi rehberi sunuyor





Gezilen yerleri işinin uzmanı bir rehberden dinlemekten daha keyifli bir şey olamaz. Fakat bunun için organize bir tur, organize bir turun düzenlenebilmesi için de pandemi şartlarının düzelmeye başlaması gerekiyor. Yemek yemek ya da soluklanıp çay kahve içmek için bir yer bile yokken, tur nasıl yapılabilir ki? Elbette umutluyuz bu sıkıntılı günler de geçecek, belki çok şey daha farklı olacak hayatımızda ama yine bir şekilde gezeceğiz. Bu geçici süreçte güzel keşiflerde bulunabileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum: KarDes.

Yıllardır çok güzel kültürel miras çalışmalarına imza atan Hrant Dink Vakfı, Anadolu toprakları üzerinde yaşamış toplumların nesiller boyunca ürettikleri kültürel birikimi, somut ve somut olmayan kültürel mirası korumak, kayıt altına almak, tanıtmak, görünür ve duyulur kılmak için çalışıyor.

Türkiye’nin farklı kültürlerinin birer nostalji unsuru olarak hatırlanması değil, bugün de yaşayan ve kuşaktan kuşağa devrolan kıymetli birikimler olarak görülmesinin önemini vurguluyorlar yaptıkları işlerle.









KarDes ile gez

Bu işlerden biri de KarDes adında bir uygulama. Akıllı telefonunuza indirebileceğiniz bu uygulamayla İstanbul’u keşfe çıkabiliyorsunuz. Elbette pek çok uygulama var size bir yerleri gezdiren, ama bu uygulamayı diğerlerinden farklı kılan KarDes’in bir “çok kültürlü hafıza turları rehberi” olması.

KarDes, İstanbul’un çok kültürlü mirasını ve çok katmanlı yapısını keşfetmek isteyen kullanıcılar için Türkçe ve İngilizce dillerinde kişisel gezi rehberi olarak tasarlanmış ücretsiz bir mobil uygulama.

Bu uygulamayla şu anda 900’e yakın cami, kilise, sinagog, okul, mezarlık gibi yapılardan oluşan kültürel miras envanterini keşfedebilirsiniz. Bu keşif serüveninizi isterseniz evinizde oturduğunuz yerden, isterseniz de çok kültürlü mirası görünür kılan birbirinden renkli rotalarda yürüyerek yapabilirsiniz.

18 tur rotası

Uygulamayı açtığınızda karşınıza 18 tur rotası çıkıyor. Bunlar Yeşilköy, Beyoğlu Tiyatro, Kınalıada Güney ve Kuzey, Tatavla, İstanbul’un âşıkları, Kadıköy Bahariye, Moda ve Rıhtım, Samatya, Pera, Büyükdere, Sarıyer, Balat, büyük ve küçük Büyükada, Galata ve Karaköy turları.

Bu turlardan birine tıkladığınızda, turun ana sayfasında karşınıza çıkan haritada tur rotasını ve numaralarla gezilip görülecek mekânları görüyorsunuz. Hemen altında numarası ve fotoğrafıyla tek tek gezilecek yerleri, onun altında da bu bölgeyle ilgili genel bilgiyi okuyabiliyor ya da dinleyebiliyorsunuz. İstediğiniz mekânın üzerine tıklıyor, okuma ya da dinleme seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Her bölümün ana sayfasında o bölgeyle ilgili anlatıların olduğu İngilizce alt yazılı videolar da var.

Bu uygulamanın bence en güzel taraflarından biri de her rotanın ana sayfasında o turun toplamda kaç kilometre olduğu ve ne kadar sürede yürünebildiği yazıyor. Siz de böylece eğer o rotayı yürümek istiyorsanız ona göre vaktinizi ayarlayabilirsiniz.









Âşıklar için rota

Okurken dikkatinizi çekmiştir, İstanbul âşıkları diye de bir rota var. Aşk hikâyelerinin peşinde oldukça uzun ve ilginç bir rota. Hepsini bir anda yapamasanız da rotanız üzerindeki bir mekânla ilgiliyse onun da hikâyesini orada dinleyebilirsiniz. Bütün bu rotaların içine gizlenmiş başka ilginç hikâyeler de sizi bekliyor. Sürekli geliştirilen bir uygulama olan KarDes’e daha farklı rotaların, rotaların içine daha başka mekân ve hikâyelerin ekleneceğini tahmin ediyorum. Bugünlerde evinizde otururken ya da İstanbul’daysanız sokaklarda yürürken keşiflerinize keyif ve bilgi katacak bu uygulamayı çok seveceğinize eminim.

Bu uygulamanın dışında gene vakfın sayfasından ulaşabileceğiniz Adana, Sivas ve Develi Unutulmuş Sokaklarda Bir Yürüyüş Hafıza turları haritaları da ilginizi çekebilir.