Bir kış mutluluğudur dağ evleri

Bizde de rağbet görmeye başlayan dağ evleri, Avrupa’da çok sevilen bir tatil tarzı. Şehrin gürültüsünden uzak, tertemiz havası ve ormanlık alanlarda bulunmaları, size doğanın güzelliklerini sunar





Sonbaharın ardından kış kendini gösterip soğuklar kapıyı çalmaya başlayınca; siz de şömine karşısında rahat kıyafetler, battaniye ve sıcak bir içecekle keyif yapmanın hayalini kurar mısınız? Kalabalıklardan kaçtığımız, kendimizi dinlediğimiz, her şeyden biraz da olsa uzaklaşabildiğimiz bu süreç neleri atladığımızı, unuttuğumuzu da hatırlattı sanırım herkese. Belki biraz da yavaşlamaya, hatta kimi zaman durmaya ihtiyacımız olduğunu… Eğer tam da buna ihtiyacım var, diyorsanız size çok seveceğiniz, gerçekleştirmesi o kadar da zor olmayan bir önerim olacak: “Chalet” (şale) tabir edilen dağ evlerinde muhteşem bir tatil programlayabilirsiniz kendinize.

Keyifli öneriler

Bizde de yavaş yavaş rağbet görmeye başlayan dağ evleri, Avrupa’da çok sevilen bir tatil tarzı. Şehrin gürültüsünden uzakta, tertemiz havasıyla ormanlık alanlarda bulunmaları nedeniyle dağ evlerinde geçireceğiniz tatillerde keyifli doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Kayak beldelerinden birinde bulunan bir dağ evindeyseniz ve kar varsa kayak yapma imkânını da değerlendirebilirsiniz. Dağ evinde izole bir doğa tatili hayali kuruyorsanız rezervasyonsuz gitmemenizi ve tercih ettiğiniz yerle görüşerek neler sunduklarını detaylı şekilde öğrenmenizi tavsiye ederim. Dağ evine giderken nasıl hazırlanmanız, yanınıza neler almanız ya da almamanız gerektiği konusunu da önceden planlamanızda fayda olacaktır. Bu yıl ne kadar ve ne zaman kar göreceğimiz belli değil! Ama kış öyle ya da böyle geldi artık. Yaylalarda, Doğu’da yüksek rakımlı bölgelerde soğuklar ve kar ihtimali de yüksek. Ama her durumda ve yılın her zamanı dağ evinde tatil çok keyiflidir.









İşte o seçenekler

Ben dağlara gideyim ve lüks bir şey olsun derseniz, Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Luxury Chalets seçeneklerden biri.

Rize’nin Fındıklı ilçesindeki Sulak köyünde bulunan Bageni Pansiyon bu bölgedeki pek çok seçenekten biri. Karadeniz yaylalarında yürüyüp, restoranında güzel yemekler yiyebilirsiniz. Konumuna ve muhteşem manzarasına bayılacaksınız.

Yine Rize’de Ayder Yaylası ve Çamlıhemşin’e oldukça yakın olan Seyr-i Cennet Dağ Evleri de huzuru ayağınıza getiriyor. Dağların eteğinde gerçek bir Karadeniz evinde konaklamak isterim derseniz, Çamlıhemşin’in Pokut Yaylası’ndaki Plato’da Mola tam aradığınız yer olabilir.

Ayder’de bulunan Montanitas Dağ Evi, Ayder Bulut Dağ Evi, Fırtına Vadisi’nde Ayder yolunda yer alan Tanura Bungalows, Karadeniz yaylalarını ve huzuru doya doya yaşatacak sizlere.

Bolu’daki Abant Yeşil Ev Masal Evleri, dört mevsim albenisi olan yerlerden; bir diğeri de yine Abant’ta Korudam Otel. Gene huzurlu ve sakin tatillerin adreslerinden Bolu’da Hindiba Doğa Evi de doğayla iç içe bir tatil vadedenlerden.









Belki kar da yağar

Ege’de olmak isterseniz, memleketin akciğerlerine çevirin derim rotanızı, Kaz Dağlarına… Albatros Dağ Evleri güzel bir seçenek.

Ayrıca Ege’de İzmir Selçuk’ta Kayserkaya Dağ Evi benzersiz güzellikteki bir doğa içerisinde şaşırtacak sizi. Gezmek isterseniz de Efes, Selçuk ve Şirince’ye ulaşmanız da çok kolay.

Assos’ta lüks bir dağ oteli olan Simurg Inn de mutlaka beklentilerinizi karşılayacaktır.

Ben İstanbul’da kalayım diyenlere de Beykoz’da, şehirden kaçarak tatil yapabilecekleri Kulindağ Dağ Evi’ni öneririm.

Huzur ve nefes dolu bir tatil dilerim. Bakarsınız belki kar da yağar.