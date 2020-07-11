Cunda’da konfor ve doğallık iç içe

Yeni tatil anlayışı glamping konseptinde Cunda’da açılan Cunda Fora Glamping 20 dönüm zeytinlik arazide 13 karavan ve 7 bungalovla misafirlerini ağırlıyor.



Türkiye’de çok revaçta olan yeni bir tatil anlayışı Glamping... “Glamorous” (büyüleyici) ve “camping” (kamp yapmak) sözcüklerinden türetilmiş bir tabir. Avrupa’da doğmuş bu tatil anlayışı konforlu lüksü sade ve doğal olanla birleştiriyor. Glamping alanlarında konaklayan misafirler tatillerinin yanı sıra çeşitli outdoor etkinliklerini de yapabiliyor.

Geçen yıl Türkiye’deki glamping alanlarını yazmıştım. Bu yıl tam bir ay önce Anadolu’nun belki de en güzel doğasına sahip Kuzey Ege’nin incilerinden Cunda’da aralarına bir tane daha katıldı: Cunda Fora Glamping. Burası 13 karavan ve 7 bungalovu, restoranı, havuzu, plajı, serası, kümesi, bahçesiyle denize sıfır, 20 dönüm zeytinlik arazide ve Cunda merkeze yürüme mesafesinde.











Cunda Fora Glamping’e geldiğiniz anda güler yüzlü, işini canla başla yapmak için uğraşan bir personel kadrosu karşılıyor sizi. Sadeliğin ve minimalist konseptin zevkle birleştiği bu alanda karavanlar ve bungalovlar birbirlerinden farklı noktalara yerleştirilmiş; siz de böylece hiç rahatsız edilmeden tatilinizi geçirebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde, aslında glampinglerin hoş bir detayı olan lüks çadırlar da kurulacak araziye. Deniz kenarındaki iskelenin üzerine ve havuzun etrafına gazebolar yerleştirilmiş. Bu gazebolarda da yine kendinize ait bir ortam yaratabiliyorsunuz.

Kutlamalar için alan

Aslında zeytinlik arazi içinde, düğün ve kutlama gibi farklı organizasyonlar düzenlenebilecek ve canlı müzik yapılabilecek bir alan ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek bir de etkinlik mutfağı var.

Yannis adını verdikleri restoran tam denizin kıyısında ve burada yemek yemek, özellikle de akşamları gerçekten büyük bir keyif. Bilen bilir, Cunda restoranlarıyla ünlü bir yerdir. Fakat işletmenin içindeki Yannis restoran bence kısa bir süre sonra adını duyurup mutlaka gidilmesi gereken restoranlar arasında yerini alacak. Restoranın şefi deneyimli, sürekli yenilikler üretmek için çaba gösteren biri. Cunda kültüründen vazgeçmeden, dünya mutfaklarını da bünyesinde barındıran bir alt yapı oluşturmuşlar burada. Diyelim ki oralardasınız ve konaklamak değil ama yemek yemek veya denize girmek istiyorsunuz. Bu da mümkün. Çok yüksek olmayan bir ücret karşılığı glamping alanının sahilini kullanabiliyorsunuz. Bu arada gerek karavanlar, gerekse bungalovlar çok rahat edeceğiniz bir şekilde ve minimalist konsepte göre döşenmiş.









Belki aklınıza doğal olarak şu süreç nedeniyle bazı sorular gelecektir. Hemen belirteyim ki mekâna girişinizden çıkışınıza kadar her türlü güvenlik önlemi alınmış. Sizi hiç yormayan bir şekilde mekâna kabulünüz gerçekleştiriliyor ve keyifle tatilinize başlayabiliyorsunuz. Temizliğin bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak yapıldığı belirtiliyor.

Bu konularda epeyce titiz bir turizm profesyoneli olarak, banyoda ayağınızı yere basmaktan çekinmiyorsanız temizlik işlemi düzgün yapılmıştır diye eklemek isterim.

Mekânın sahibi ve işletmecisi deneyimli bir mimar. Burayı Kovid-19 sürecinde çıkan genelgeler doğrultusunda tasarlamamış. Anlaşılan o ki bu süreç yaşanmamış da olsaydı Cunda Fora Glamping bu şekliyle hayata geçecekti.

Mesafe, güvenlik, hijyen gibi konularda gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Kendi özel aracınızla gelmediğiniz takdirde işletme havaalanı veya otogardan ara transferler konusunda yardımcı oluyor. Bu süreçte kendinize hem güzel bir hediye hem de moral olacak bir tatil için çıkın yola. İyi tatiller.