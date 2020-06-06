En iyisi yolculuğun mavisi

Gönlümüzce gezebileceğimiz günler gelene kadar ruhunuza çok iyi gelecek bir yaz tatiline ne dersiniz? Peki, maviliklere karadan değil de denizden bakmaya? Evet, Mavi Yolculuk bu günlerde belki de en iyi tatil seçeneği

Mavi Yolculuk denilince akla ilk gelen Bodrum’dur genelde. Bugün Bodrum ve Mavi Yolculuk denildiğinde insanların işin özünü ıskaladığını düşünüyorum. Ama Bodrum’a ömrünü adayan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı ve Azra Erhat’ı okuyan herkesin bakış açısının değişeceğine eminim. Mavi Yolculuk’u da, Mavi Yolculuk geleneğini de başlatanlar onlardır! Halikarnas Balıkçısı’nın öncülüğünde; Azra Erhat ile Mavi Yolculuk’un isim babası Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi Türkiye’nin entelektüel pek çok ismi, Anadolu’nun Ege kıyılarındaki doğal ve kültürel güzellikleri içindeki bu yolculukları birlikte yaptı. Mavilikler eşliğinde yazdılar, çizdiler, sohbet ettiler, yaratıp ürettiler. Arkalarında çok büyük eserler bıraktılar, ama her şeyden de öte, kendilerini takip edenleri, okuyanları yalnızca müthiş bilgilerle donatmakla kalmadılar, gezme kültürünü de öğrettiler.

Zaten her şeyi sorguladığımız bu süreçte böyle bir tatil herkesin ruhuna çok iyi gelecektir. İsterseniz ailenizle, isterseniz arkadaşlarınızla Bodrum, Fethiye, Marmaris, Göcek, Bozburun gibi değişik limanlardan bütçenize, katılan kişi sayısına ve yolculuk sürenize göre seçim yapabilirsiniz.

Onlarca masmavi rota

Bodrum-Knidos-Gökova, Marmaris-Fethiye, Marmaris-Datça, Göcek-Bodrum, Fethiye-Kekova, Göcek-Kekova gibi ve burada yazmaya kalksam yerimin yetmeyeceği onlarca koyu içine alan o kadar çok program seçeneği var ki! Yola çıkmadan önce mutlaka Azra Erhat’ın “Mavi Yolculuk” kitabını okuyun derim. Gezdiğiniz yerleri efsaneleriyle, tarihiyle anlatan bu kitap, Mavi Yolculuk’un öyküsü ve tarihidir. Ama sadece bundan ibaret de değil. İnanın öylesine ufkunuzu açacak ki yalnızca Mavi Yolculuk rotasında değil, bundan sonra Anadolu coğrafyasında gezerken bambaşka bir gözle bakacaksınız her yere.

Bakalım mı kitaba, neler demiş Azra Erhat?

“Daha yirmi dört saat olmadı Mavi Yolculuk’tan döneli. Bakır tepsinin üstünde serili duruyor getirdiklerim. Odada bir deniz, bir yosun kokusu. Gökova’nın yellerine karışınca açıklık, sağlık soluyan bu koku, apartman odasının dört duvarı arasında can çekişiyor, ağlardan güverteye sıçrayan balıklar gibi keskin fırlayışlarla çevresini arıyor sanki.”

“Batı uygarlığının kaynağı Anadolu’dadır, en değerli kanıtları bizdedir. Bu gerçeği dünyaya yaymak, kafalara yerleştirmek için gösterdiğimiz çabalar yetersizdir. Kendimiz yeterince bilmiyor, ilgilenmiyor, uğraşmıyoruz ki başkalarına anlatalım.”

Görülmemiş bir rüya

Onlar uğraştılar ve bu gerçeği tüm yaşamları boyunca anlattılar. O nedenle Mavi Yolculuk sırasında da bence Azra Erhat’ın “Mavi Anadolu’yu bize açan Halikarnas Balıkçısı’nın anısına” yazdığı “Mavi Anadolu” ve bu yolculuktan sonra kesinlikle başucu kitabınız olacak Halikarnas Balıkçısı’nın “Anadolu’nun Sesi” kitapları size eşlik etsin derim.

Cengiz Bektaş’ın “Bedri Rahmi/Nakışlı Bir Deneme” kitabının önsözünde yazdığı gibi: “Görülmemiş rüyayı görülmüş kılmak, yazılmamış kitabı yazılmış kılmak, söylenmemiş masalı söylenmiş kılmaktır Mavi Gezi’nin amacı.” Her gittiğiniz koyda Halikarnas Balıkçısı’nın o kocaman sesiyle size “Merhaba” diyeceği bir yolculuk dileğimle… Merhaba!