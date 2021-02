Eskişehir yedi basamak çıktı

Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde, 2019’da 15’inci sırada bulunan Eskişehir, son yıllarda yaptığı ataklarla basamakları hızla tırmanarak 2020 listesinde sekizinci sıraya yerleşti

Numbeo adlı araştırma şirketi, her yıl istatistik raporlarına göre belirlenen dünyanın en yaşanılası, en sağlıklı, en güvenilir şehirleri gibi listeler yayınlar. Dünyanın en büyük veri tabanı olan Numbeo’nun bu raporlarına göre gezginler yapacakları seyahatleri, acenteler düzenleyecekleri turları programlar. Seyahat edenler için en önemli kriter gidilecek yerin güvenli olup olmadığıdır.









Numbeo’nun her yıl düzenli bir şekilde yayınladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesi bu yıl Türkiye açısından çok farklı. Örneğin 2019 listesinde ilk 50’ye giren üç şehrimiz vardı. 15’inci sıradan Eskişehir, 24’üncü sıradan Bursa ve 47’nci sıradan İzmir… Fakat bu yıl ne yazık ki Bursa 74’üncü, İzmir ise 77’nci sıraya gerilemiş. 2020 listesinde son yıllarda sürekli atakta olan ve her yıl basamakları hızla tırmanan Eskişehir sekizinci sıraya yerleşmiş.



Eskişehir’in istikrarlı yükselişini bozmadan ilk ona girmesi çok gurur verici, fakat bu durum ne şaşırtıcı ne de sürpriz. Eskişehir uzun süredir zaten Türkiye’nin en güvenli şehri. Eskişehir günübirlik geziler için ideal ve çok rahat dolaşılabilen bir şehir. Üniversite şehri olması, temizliği, tarihi, eski ve yeniyi çok güzel bir şekilde harmanlaması, onu çok çekici kılan özelliklerinden bazıları.



Eskişehir’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Odunpazarı şehrin tarihi merkezi. Geleneksel evleri, cami, külliye, kervansaraylarıyla mutlaka görülmesi gereken bir bölge. Şehirde bolca müze var. Fakat şu sıralar müzelerin hepsi açık değil. Pandemi nedeniyle kapalı olan müzelerin mart ayından itibaren yeniden açılmalarının planlandığını belirteyim. Eskişehir’e gidip müzeleri de gezmek isterseniz önceden kontrol etmenizde fayda var. Ama açık olan müzeler de var.









Porsuk Çayı ve parklar



Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı’nın üzerindeki köprüleri ve heykelleriyle Adalar en güzel keşif duraklarından. Eskişehir’de her köşe başında bir park var. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek için de ideal şehirlerden biri. Parklar içinde en meşhuru hiç şüphesiz şehrin çehresini değiştiren Sazova Parkı. Eskişehir’in Disneyland’ı diye de bilinen Sazova Parkı (Eskişehir Bilim, Sanat ve Kültür Parkı) özellikle çocukların ilgisini çekecek bir park. Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu, Korsan Gemisi; gölet, hayvanat bahçesi, Eti Sualtı Dünyası, Japon bahçesi, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, oyun alanları sizi masaldan masala, diyardan diyara sürükleyecek. Burayı baştan sona yürüyerek gezmek oldukça zahmetli bir iş. O nedenle gezi treniyle tüm parkta tur atıp her yeri dışarıdan görebilir, ziyaret etmek istediğiniz noktalarda tren istasyonunda inip sonra yeniden trenle başka bir noktaya devam edebilirsiniz. Eskişehir günübirlik geziler için çok ideal bir şehir olsa da aslında tam anlamıyla ve hakkını vererek gezmek için tek gün yeterli olmayabilir.



Bu arada dünyanın en güvenli şehri neresi seçildi, diye merak edenler için belirteyim; geçen yıl Doha’nın ardından ikinci sıraya oturmuş olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi bu yıl birinciliği kimseye kaptırmadı.

Hepinize sağlıklı günlerde güvenli geziler dileklerimle.



Mutlaka görülmeli









Eskişehir’e gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken müzeler deyince belki de Türkiye’nin en önemli, görkemli ve güzel müzelerinden biri olan ve bol ödüllü Odunpazarı Modern Müze (OMM) en başta gelir. Eti Arkeoloji Müzesi, Yılmaz Erşen Balmumu Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Lületaşı Müzesi, Kurtuluş Müzesi, TCDD Müzesi, Devrim Arabaları Müzesi ve daha bazı başka müzelerin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum.