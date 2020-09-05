Eylülde sarı sıcaktır yollar

Eylül geldi hoş geldi! Tatile gidenler döndü; okullar uzaktan eğitimle de olsa başladı. Hayat tam anlamıyla normale dönmese de eylül ayının o yeşilden sarıya dönen renkleriyle “sonbahar geldi” duygusu ulaşmaya başladı herkese.

Aslında yaz ile sonbahar arası bir sarı sıcaktır eylül ayı. Yaşamakta olduğumuz süreç uzun zamandır gezginleri ciddi anlamda kısıtladı. Senenin belki de en güzel aylarından biri olan eylülde, gene de doğadan kopmadan, yaşam alanlarımızdan fazla uzaklaşmadan yapılabilecek bazı şeyler var. Özellikle doğa kaçamakları yapmak isteyenler için Kocaeli ve Trakya’nın değişik köşeleri, oldukça çok ve güzel seçenekler sunuyor. Bu gezilerinizi isterseniz biraz uzatarak kültür ve tarih gezisine de dönüştürebilirsiniz.

KOCAELİ YAYLALARI

Öncelikle yürüyüş ve kamp düşünenler için Kocaeli yaylaları ideal. Pek çok seçeneğin içinden İnönü Yaylası, Kuzu Yaylası ilginç olabilir. Fakat hatırlatmalıyım ki, buralara toplu taşıma yoluyla gitmeniz mümkün değil. Mutlaka kendi aracınızı yollara sürmeniz gerekecek; ama yolların da çok düzgün olduğu söylenemez. Tam off-roadculara göre bölümler bile var bazı yerlerde. Yaylaların serin, hatta akşamları buz gibi olduğunu unutmayın! Konaklamak için çevrede dağ evleri ve küçük işletmeler var.

Kocaeli Ballıkayalar Tabiat Parkı bu aralar pek bir revaçta. Gebze’de Tavşanlı köyüne bağlı ve inanılmaz güzellikteki bu kanyon, uzun doğa yürüyüşleri ve kaya tırmanışı için en güzel yerlerden biri. Bu arada, Ballıkayalar günübirlik olarak planlanabilen destinasyonlardan.

KERPE’DEN KEFKEN’E

Kandıra’ya 10 kilometre uzaklıktaki Kerpe de küçük bir Karadeniz kasabası görüntüsüyle ilginizi çekebilir. Yüzmek ve özellikle sörf yapmak isteyenler için çok uygun, ama tek sıkıntı son yıllarda çok popüler olan Kerpe’nin hafta sonları kalabalıklaşma ihtimali. Kerpe’den bir sonraki Kefken küçük bir kasaba. Koyları, plajları, muhteşem doğa oluşumlarına sahip. Pembemsi kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Pembe Kayalıklar mutlaka görülmesi gerekenler listenizde olmalı. Unutulmaz bir deneyim yaşamak isterseniz bir balıkçı teknesi kiralayarak Kefken Adası’na gitmenizi öneririm.

Buraya gidip konaklamak ve doğayla iç içe olmak istiyorsanız konaklama için özellikle tavsiye edeceğim yer Narköy olacaktır. Ekoturizm yapan ve faal bir çiftlikte hizmet veren bu otelde konaklayabilir ve bahsettiğim her yere de buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Rezervasyon yaptırmadan gitmemenizi öneririm.

UÇMAKDERE’DEN İĞNEADA’YA

Rotanızı Trakya yönüne çevirmek isterseniz, yolda müthiş manzaraların sizi beklediği Uçmakdere çok iyi bir seçenektir. Özel araçla ya da motosikletle gidilebileceğiniz bu bölgede denize girebilir, kamp ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Aslında buraya kadar geldiyseniz mutlaka görülmesi gereken diğer yerler de eylül ayının tam bağbozumu dönemi olduğu düşünülürse Mürefte ve Şarköy…

Gökçetepe Tabiat Millî Parkı da mutlaka zaman ayırıp görülmesi gereken yerlerden. Kamp, yüzme, dalış yapabileceğiniz, karavanla yoldaysanız konaklayabileceğiniz bir cennet köşe. Pırıl pırıl denizine ve doğasına bayılacaksınız.

Trakya’da kuzey sahilinde bir yerlere gitmek isterseniz Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada derim. İstanbul’a 250 kilometre uzaklıkta; mis gibi bir hava, ormanlar, göller ve harika bir sahil! Eylül bölgenin son keyifli ayıdır, dönmek istemeyebilirsiniz bu güzellikleri bırakıp. O nedenle konaklama konusunu önceden düşünmenizi öneririm. Kamp yapıyorsanız ideal bir yer ama otel derseniz mutlaka rezervasyon yaptırıp gidin derim.

Eylül keyfiniz bol olsun.