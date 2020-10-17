Gezginin bağ bozumu durakları

Sonbaharı herkesin neden sevdiğini hiç düşündünüz mü? Çünkü sonbahar bir şenliktir, özellikle de Anadolu’da, bağ bozumunda

Yaz bitmiş ve toprak ürününü, bereketini insanın ellerine emanet etmiştir. Hasat ve bağ bozumu günleri yavaş yavaş geride kalır ve insanlar kışa hazırlık yaparken fark ederiz şenliğin renklerini. Tarihin en eski belgelerinde, hikâyelerinde, efsanelerinde adı geçen ve dünyada binlerce çeşidi bulunan üzümler, her biri farklı şekli, buğulu ve değişik renkleriyle bu şenliğin başköşesine kurulur. Anadolu toprakları tarihin en eski çağlarından beri belli bazı noktalar hariç üzüm yetişmesi için en iyi iklime sahip olmuştur.









Trakya rotaları



İşte tam da bu nedenle şimdilerde bağ bozumu rotalarının peşine düşmenin zamanıdır. “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikalı bağlarıyla İstanbul’dan iki saat uzaklıkta bulunan Kırklareli’ndeki Vino Dessera Bağları’na günübirlik gidebilirsiniz. İsterseniz tadım, öğle, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı gibi paketlerden birini alarak bağlarda gezip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Konaklamak isterseniz de Dessera Bağ Evi çok iyi bir seçenek. Yine Kırklareli’nde Arcadia Bağları’nı da mutlaka görmelisiniz. Bağlar, meyve bahçeleri, meşe korularıyla bir cennet vadeden bu topraklarda Bakucha Vineyard Otel’de konaklayabilir, gastronomi merkezi olarak tasarlanmış bu tesiste farklı tatlarla tanışıp, bağlarda ve patikalarda yürüyüşler yaparak sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz.



Dupnisa Mağarası, Yavaş Şehir Vize, Demirköy, Longoz Ormanları, Istranca Dağları da diğer seçenekler. Trakya bölgesinde bir önerim de Tekirdağ’daki Barbare Bağları. Ecocert sertifikalı bağları gezdikten sonra Barbaros Bağ Evi’nde konaklayıp, çeşitli etkinliklerinden faydalanabilirsiniz.



Gelibolu’dan İzmir’e

Gelibolu Yarımadası’nda Porta Caeli Bağları mutlaka görülmeli. Bağların orta yerinde, isimlerini dünyanın en seçkin üzümlerinden alan birbirinden farklı 21 odası, SPA merkezi ve diğer tüm detaylarıyla lüks bir otel olan Hotel Caeli’de konaklayabilirsiniz. Bağlarda yürürken otelin modern sanat eserlerine de ev sahipliği ettiğini göreceksiniz.









Bozcaada da eski çağlardan beri bağlarıyla ünlüdür. Talay Bağları’nın içinde Talay ailesine ait eski bir ev, bağları koruyup geliştirmek amacıyla onarılıp dört odalı bir Bağ Evi haline getirilmiş. Talay Bağları’nda gezip, tadım yapabilir, Ege’nin eşsiz lezzetlerini deneyebilir; ayrıca Talay Bağ Evi’nde konaklayarak, bu güzel bağlara da bir katkıda bulunabilirsiniz.



Urla’da 6 odalı Urla Bağevi Vineyard Hotel’de kalıp, Urla Bağ Yolu üreticilerinin bağlarını gezebilir, tadım yapabilir ve doğayla iç içe bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz.









İzmir Yedi Bilgeler’de üzüm bağları arasında hoş tasarımlı Vinifera Vineyards Hotel’de konaklama keyfini kaçırmayın. Lavanta bahçelerinde, zeytinliklerin arasında ve üzüm bağlarında gezip, tadım yapabilirsiniz. Buralara kadar geldiyseniz bir Efes Antik kenti ve Şirince ziyareti de sizi bekler.



Elâzığ’a özel üzümler



Son olarak uzaklara götüreyim sizi biraz. Elâzığ bağcılık konusunda çok şanslı ve emin adımlarla ilerleyen bir bölge. 2009 yılından bu yana konaklama hizmeti veren Eski Bağlar Butik Otel’de havuzun, hamamın keyfini çıkarabilir, yörenin Öküzgözü, Boğazkere üzümlerini yerinde keşfedebilirsiniz.



Bağbozumu gezilerini bazı acentelerin düzenlediği turlara katılarak yapabilirsiniz. Kendiniz gitmek isterseniz de mutlaka önceden arayıp rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Doğayla baş başa, keyifli zamanlar dilerim.