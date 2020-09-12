Gökyüzünde safari

Kubilay Akdemir, Karya uygarlığıyla ilgili bir çalışma yürütürken, Bafa Gölü’nde gecelerin çok karanlık olduğunu fark ediyor ve harika gökyüzü fotoğrafları çekiyor, “Yıldızlara Safari” işte böyle başlıyor

Küçükken haritaya dart atıp nereye düşerse oraya gitmenin, dönünce de yeni bir seferin hayalini kuran bir çocuktu. O çocuğun hayalleri gerçeğe dönüştü. Belgesel ve astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir, “Şimdi haritaya o dartı Ay atıyor. Onun gölgesi nereye düşerse oraya gidiyorum” diyor. Güneş tutulmalarını kasteden Kubilay Akdemir, 1996 yılından beri gökyüzü fotoğrafçılığıyla uğraşıyor. Yaklaşık 18 ayda bir gerçekleşen Güneş tutulmalarını görmek ve fotoğraflamak için, doğrudan o yere gitmek yerine, ormanları, çölleri aşarak bunu bir gezi deneyimine dönüştürüyor. Ay tutulmalarını da çekiyor, ama uzun süren Ay tutulmalarının, kısa süren, bazen 15 saniyede biten Güneş tutulmaları gibi büyülü bir etkiye sahip olmadığını düşünüyor. Güneş tutulması dünyanın farklı yerlerinde dar bir banttan geçiyor ve her yerden de görülemiyor. Aynı tutulmanın benzer hattan geçmesinin 400 yılı bulabilmesi, Güneş tutulmasını gökbilim adına en büyük olay kılıyor.

Tutulma Avcıları

Kubilay Akdemir, Güneş ve Ay’ın oluşturduğu, yer ile göğü birleştiren bu kozmik şölene “Tutulma Avcıları” adını verdiği bir proje kapsamında tanıklık ediyor. Bu projede gidiş de fotoğraf çekmek de bir serüven. Disiplinler arası çalışmalar yapılması gerekiyor; “Antropolog gibi çalışmak, araştırma yapmak gerekir” diyor Kubilay Akdemir. Tutulmanın gerçekleştiği bölgenin tarihi, oradaki insanların gökyüzüne dair inançları, bunun günlük yaşama etkileri, festivaller, kutlamalar… Bunlar hep uzun araştırma ve çalışmalarla gerçekleşiyor. Akdemir, tek başına ya da ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği “Tutulma Avcıları” projesini eğitimler, müziklerini de kendisinin bestelediği belgeseller, sergiler, bilim şenlikleri ve okul buluşmaları aracılığıyla anlatıyor.

Yıldızlara Safari

Okul buluşmaları o kadar ilgi görüyor ki, buradan “Yıldızlara Safari” projesi doğuyor. “Tutulma Avcıları” projesi kolay bir deneyim değil elbette herkes için. Aylarca çalışılan, birkaç saniyede olup biten büyülü bir anı hiç hata kabul etmeyen bir şekilde fotoğraflamak, hem de belki bir kişinin değişik kameralar ve teleskopla zamanla yarışarak bir daha ele geçemeyecek bir fırsatı doğru değerlendirmesi bir gezgin için cezbedici olmayabilir. Ama “Yıldızlara Safari” herkesin katılabileceği çok ilginç bir etkinlik. Kubilay Akdemir, Karya uygarlığıyla ilgili bir çalışma yürütürken, Bafa Gölü’nde gecelerin çok karanlık olduğunu fark ediyor ve harika gökyüzü fotoğrafları çekiyor. Bu daha sonra bir etkinlik projesine dönüşüyor. Bu etkinlik butik olarak yapılıyor. Çok kalabalık gruplarla olmaması, insanlara ulaşmak, hepsiyle sohbet edebilmek açısından çok önemli. İki gece süren bu etkinlik sırasında kalınacak tesisin kapasitesinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. En önemlisi de gökyüzü koşullarının etkinliğe izin vermesi.

Pandemi nedeniyle beklemeye alınmış ve gelecek bahara yepyeni büyük projelerle gelecek olan “Yıldızlara Safari” 4 yıl içinde 29 kez yapıldı. 2019 yılındaki etkinliklerden biri insanoğlunun Ay’a ayak basışının 50. yılında Zeugma’da gerçekleşti. Bergama, Ildır gibi farklı yerlerde konusunda uzman Prof. Dr. Serdar Evren’in de aralarında olduğu isimler etkinliklere özel söyleşilerle katılıyor.

Çocuklara, yetişkinlere ve fotoğrafçılara ayrı ayrı yapılan “Yıldızlara Safari”, gökyüzünün organik olması nedeniyle dinamik bir yapıya sahip. Kuyrukluyıldızdan meteor yağmuruna pek çok farklı gökyüzü hareketini görme fırsatı sunuyor. Etkinliğin yapıldığı yerin coğrafi konumuyla birlikte gökyüzü size her seferinde farklı bir deneyim vadediyor.

Astrofotoğrafçılık nedir?

Gökyüzündeki gök cisimlerinin çeşitli metotlarla fotoğraflanması ve çeşitli yazılımlarla bu fotoğrafların işlenmesidir. İletişim: Instagram’da @yildizlarasafari ve @tutulmaavcilari.