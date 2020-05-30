Haydi kampa!

O kadar bunaldık ki, tatil herkese iyi gelecek; ama biliyorum, nereye gitmeliyim, güvenli olur mu düşünceleri sizi yoruyor. Bir öneride bulunayım mı: Kampa gidin! Güvenli, keyifli ve hesaplı

Süreç normale doğru evrilme sinyalleri vermeye başlamış ve yaz da yaklaşırken, tatile gitmek istiyorum ama korkuyorum, nasıl daha güvenli ve izole bir tatil yaparım diye arayış içindeyseniz size önerim kamp tatili. Kamp yapmak doğru yer seçildiğinde oldukça güvenli, keyifli ve diğer tatillere oranla daha hesaplıdır. Biraz araştırarak deneyimli kampçıların tavsiyeleri doğrultusunda, kamp için gerekli malzemelerin neler olduğu konusunda yararlı bilgiler edinebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında, şayet varsa, kafanızdaki soru ve çekincelerden arınıp güvenilir markaların internet sitelerinden eksiklerinizi tamamlayarak yola koyulabilirsiniz. Bulunduğunuz yerden çok uzaklaşmak istemiyorsanız size en yakın kamp alanlarında birkaç gün doğayla baş başa keyifli bir zaman geçirip evinize ve işinize huzur dolu olarak dönebilirsiniz.

Bilene danışın

Salgın dolayısıyla en uzun ve zorlu kısıtlamalar Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da yaşandı. O yüzden önerilere İstanbul’a en yakın kamp yerlerini sıralayarak başlamak istedim. Elbette daha pek çok kamp alanı bulmak mümkün. Bunlar benim iyi ve güvenilir bulduklarım. Kafanıza takılan her türlü soruya cevap bulabileceğiniz, kamp ve kampçılık konusunda son derece deneyimli, bilgili ve benim de en güvendiğim iki isim önermek istiyorum size: Melike Dede ve Gökhan Konaş. Kendilerine Instagram hesaplarından ulaşabilir, web sitelerinden de her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Instagram: @melkeontheroad, @tekbasinadaolur. Web: www.melkeontheroad.com, www.tekbasinadaolur.com.

Sağlık ve huzurla geçecek günler dileklerimle.

Erikli Yaylası

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı ve Çınarcık’tan birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Erikli Yaylası hem ulaşımı kolay hem de tam doğayla baş başa kalınacak, dinlenilecek bir yer. Ücretli kamp alanı tuvalete sahip; çadırınızı alana girdikten sonra dilediğiniz yere kurup keyfinize bakın. Tertemiz havasıyla yürüyüş, trekking gibi etkinlikler için de ideal olan Erikli Yaylası’nda telefonların genelde çekmediğini hatırlatayım. Ama zaten bu da kampçılığın olmazsa olmazlarından değil midir?

Zonguldak Tas Gölü

Karadeniz de olsa iyi olur derseniz, İstanbul’dan 4 saat uzaklıktaki kampçılara pek çok imkân sunan bir tesis olan Zonguldak Tas Gölü kamp alanını öneririm. Burada muhteşem bir doğa içinde dinlenir, yürüyüş yapar hatta koylarda tekneyle gezebilirsiniz.

Assos-Bozcaada-Ayvalık

Ege’de yer arayanlara öncelikle nefes kesen manzaralarıyla ünlü Kuzey Ege’yi öneririm. Assos yani Behramkale bölgesi pek çok butik oteliyle, tarihi, denizi ve doğasıyla ünlüdür. Deniz kenarındaki yol üzerinde tam teçhizatlı ve makul fiyatlı, denize sıfır pek çok kamp alanı var. Assos limanında fiyatlar yol üzerindekilere oranla biraz daha pahalı ama son derece sakin ve güzel kamp alanları olduğunu hatırlatayım. Bence biraz araştırın ya da yolda karar verin ama benim hararetle önereceğim yerlerden biri Assos Plus Kamp Alanı.

Gönlünüz bir adada kamp yapmaktan yanaysa Bozcaada derim ama Bozcaada’da yalnızca Bozcaada Camping’de bu mümkün. Başka bir yerde kamp yapma izni yok. Bence çok da doğru ve Bozcaada’nın korunması için yerinde bir karar. Denize yürüme mesafesindeki bu kamp alanında her ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kendi çadırınızı kurabilir, çadır kiralayabilir veya bungalovlarda kalabilirsiniz.

Ege’nin incilerinden Ayvalık’ta da önerim yoldan uzak ve ağaçlarla kaplı bir alanda, denize nazır, bu bölge için gerçekten de izole diyebileceğimiz bir noktada bulunan Saklı Cennet Kamp Alanı.