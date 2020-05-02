Haydi online tura!

Belirsizliklerle dolu günler geçiren turizm sektöründe, özellikle kültür turizmi düzenleyen bazı acenteler alanında uzman rehberlerin sunumlarıyla online geziler başlattı

Turizm acenteleri hiçbir şekilde önlerini göremiyor, yeni planlar yapamıyor, yeni tarihler açıklayamıyor. Her boş geçen gün bu sektör için büyük zarar ve görülüyor ki her şey düzelse bile eski hayata ancak kademe kademe dönülebilecek.

Turizmin en verimli sezonu sayılan ilkbahar ayları, bu yıl yoğun geçecek gibi görünüyordu. Tüm seyahat acenteleri bu aylar için plan ve yatırımlarını yapmıştı. Mayıs ayı belki ramazan nedeniyle çok yoğun geçmeyebilirdi; oysa mart ve nisan aylarında herkesin takvimi doluydu. Şimdi tam da gezme döneminde birdenbire her şey bir anda durunca acentelerin yaptıkları tüm yatırımlar havada kaldı, iptaller ve ertelemeler yaşandı. Bu aylarda yapılması planlanan tüm geziler en yakın tarih olan sonbahara ertelendi.

Ne kadar süreceği kestirilemeyen bu zaman zarfında herkes işsiz kalacaktı belli ki. Bir yandan devletten gelecek destek beklenir, diğer yandan da ayakta kalmak için nasıl bir çözüm üretilebilir diye düşünülürken, harekete alışık olan bu sektörün işverenleri geçici bir süreliğine de olsa ilginç bir yöntem buldu.

Rehberli e-turlar

Madem kimse yerinden kıpırdayamıyor, madem seyahat edilmiyor biz de bu zamanı değerlendirip oturduğumuz yerden online geziler yapalım fikriyle çıktı herkes bir anda ortaya. Hemen hemen her acentenin zaten bu tarz bir alışkanlığı vardı ama bu süreçte bunu biraz daha farklı ve daha yoğun değerlendirebildi. Amaç kendini hatırlatmak ya da unutturmamak değil. Bir gezgin gezmekten zevk aldığı acenteyi de rehberi de unutmaz elbette ama gezmeden ve gezdirmeden duramayan insanların sektörüdür turizm. Kültür turizmi alanında çalışan bazı acenteler potansiyel misafir kitlelerinden ayrı kalmamak, portföylerine yeni misafirler de katmak amacıyla herkese açık etkinlikler başlattı.

Bunlar genelde “e-tur” diye adlandırılan online geziler. Her acente turlarını planladığı gibi ele aldı bu etkinlikleri. Öncelikle kendi bünyelerindeki uzman rehberlerin sunumlarıyla İstanbul’dan Boğaziçi, Fener - Balat, Galata ile Mardin, Göbeklitepe, Efes Troya, Gaziantep, Zeugma Müzesi, yurt dışından Fas, Ürdün, İran, Hindistan gibi destinasyonlardan seçtikleri ilginç yerleri katılımcılara gezdiren online gezileri başlattılar.

Elbette gidip görmek gibi olmasa da bu online geziler sayesinde katılımcılar kendilerini nasıl bir gezinin beklediğini görebiliyor ve belki de gezi esnasında gözünden kaçabilecek bilgilerle donanıyor. Online geziler katılımcısının ileride bu gezilerde yer almak isteyip istemediğine karar vermesi için de biçilmiş kaftan aslında. Acenteler bu online gezilerin yanı sıra gene konusunda uzman kişilerle sanat sohbetleri ve özel konularda seminerler de sunuyor.

Otur ve gez

Genelde Zoom üzerinden gerçekleşen bu e-turlara istediğiniz yerden katılabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden farklı yerlere seyahatlere çıkıyor, tüm bu gezileri de rehberinizle deneyimliyor ve bir ön hazırlık yapmış oluyorsunuz. Böyle bir deneyim aslında herkes açısından da çok faydalı bana sorarsanız. Bu e-turlara katılanlar daha sonrasında oralarda gezerken çok daha fazla ve derin bilgilere erişmek için bir ön hazırlık yapmış oluyor. Bu e-tur, seminer ve sohbetlerin ileride bir alışkanlık olarak devam edeceğine kesin gözüyle bakabiliriz.

Bazı acenteler akşamları Instagram üzerinden sohbetler de gerçekleştiriyor, gene konusunun uzmanı rehber ve diğer kişilerle söyleşiler yapıyorlar. E-turlar ve seminerler ise elbette genelde bir ücret karşılığında. Bu geçici de olsa zor süreçte turizm sektörünün motivasyonu için çok önemli. Size düşen de biraz araştırıp istediğiniz bir acente ve rehberle bu e-turları deneyimlemek. Çok zevk alacağınız bu etkinliklerle sağlıklı, keyifli geziler diliyorum.