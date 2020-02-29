İskoçya sizi çağırıyor

Doğasıyla, tarihiyle, insanıyla, masalsı Orta Çağ şatolarıyla, kültürel mirasıyla tüm dünyanın ilgi odağı olan İskoçya’da son zamanlarda âdeta bir “Outlander” çılgınlığı yaşanıyor



Birleşik Krallığa bağlı dört devletin en gizemlisi İskoçya, turizmde oldum olası farklı bir yere sahipti ve sıra dışı turlarıyla hep ilgi çekerdi. Fakat 2013 yılında gösterime giren, tarihi gerçeklerden yola çıkan ve fantastik bir kurguya sahip olan “Outlander” dizisi, İskoçya’nın en gizemli köşelerini, doğal güzelliklerini en iyi şekilde yansıtan kusursuz çekimleri, seyirciyi avcunun içine alan sıra dışı hikâyesi ve muhteşem oyuncu kadrosu ile İskoçya’nın tanıtımı konusunda belki de en başarılı iş oldu.Birleşik Krallığa bağlı dört devletin en gizemlisi İskoçya, turizmde oldum olası farklı bir yere sahipti ve sıra dışı turlarıyla hep ilgi çekerdi. Fakat 2013 yılında gösterime giren, tarihi gerçeklerden yola çıkan ve fantastik bir kurguya sahip olan “Outlander” dizisi, İskoçya’nın en gizemli köşelerini, doğal güzelliklerini en iyi şekilde yansıtan kusursuz çekimleri, seyirciyi avcunun içine alan sıra dışı hikâyesi ve muhteşem oyuncu kadrosu ile İskoçya’nın tanıtımı konusunda belki de en başarılı iş oldu.









“Outlander” çılgınlığı“



Outlander” dizisini seyredip de etkilenmeyen, “İskoçya’ya gidip şuraları görsem” demeyen olduğunu pek sanmıyorum. İskoçya da bu başarıyı büyük bir fırsata dönüştürdü, kendi turizm ve ekonomisini canlandırma konusunda yararlandı. Şu sıralar bir “Outlander” çılgınlığı yaşanıyor! İskoçya’daki bazı turizm acenteleri meşhur sıra dışı turlarının yanı sıra çok çeşitli “Outlander” turları da sunmaya başladılar. İskoçya size küçük görünebilir ama ülkeyi tanımak ve her şeyi görmek isterseniz ciddi zaman ayırmanız gerekir. İskoçya’da alacağınız tüm turizm hizmetleri çok kalitelidir. Çok pahalı bir ülke olduğunu hatırlatayım; fakat kendi başınıza gittiğinizde acentelerin sunduğu tur seçenekleri içinden zevkinize ve bütçenize uygun olanı seçebileceğiniz gibi turunuzu kendiniz de şekillendirebiliyorsunuz.









“Outlander” turları da genelde butik turlar, 6-12 saat arası süren değişik seçenekler var. Genelde altı kişiyle yapılan bu turların fiyatı da kişi sayısına bölünüyor. Siz altı kişilik aracınıza binin ve uzman rehberiniz eşliğinde İskoçya’nın İngiltere karşısında kader dönemi olan 18. yüzyıla gitmeye hazır olun.



Hatıralardan başka şey almayın!



Turlarda bir yer daha var ki bence orası Outlander hayranları için en önemli ve anlamlı ziyaret noktası: Craigh na Doun. Burası dairesel şekilde dizilmiş taşların bulunduğu ve filmde bazı karakterlerin 18. yüzyıla gidip geldiği nokta. Filmin bu sahnelerinin çekildiği yer muazzam manzarası olan bir tepe ve izinle girilen özel bir çiftlik arazisi. Aslında burada taş falan yok; tamamen filme uyarlanan kitabın yazarının fantezisi. Taşlar çekimler yapıldığı sırada özel olarak yerleştiriliyor.



“Hayvanları rahatsız etmeyin, hiçbir şey atmayın, arkanızda ayak izlerinizden başka bir şey bırakmayın, fotoğraf çekin ve buradan yanınıza güzel hatıralar dışında bir şey almayın!” yazıyor alanı çeviren çitlerin üzerinde. Turlar dışında bir de hediyelik eşya çılgınlığı da sarmış durumda ortalığı. Kelime dağarcığımıza Sassenach (sasenayh okunur) yani yabancı anlamına gelen ve İngiliz demek olan sözcüğü katan “Outlander” dizisi temalı tişörtler, sweatşörtler ve kupalardan oluşan hediyelik eşya internet sitesinden satışta.









Turlarda neler var?



Neler var bu “Outlander” turlarında? Elbette dizinin geçtiği yerleri görüyorsunuz ama ufak bir İskoçya turu yapıyorsunuz neredeyse. Dizide Jamie ve ailesinin evi olan “Lallybroch” ve “Broch Tuarach” diye de anılan Midhope Şatosu; Leoch Şatosu; Cranesmuir köyü ve cadı diye yakıldığını sandığımız Geilliss’in evi; İskoçya’nın Highlands bölgesinin merkezi Invernes; Sandringham Dükü’nün evi; Aberdoure Şatosu; Wentwoeth Hapishanesi; Dysart Limanı; Carfax Clove’da Jamie’nin Alexander Malcolm takma adıyla açtığı matbaa; Highland Halk Müzesi; İskoçya’nın kaderini belirleyen ve Büyük Britanya topraklarındaki son büyük savaş olan Culloden Savaşı’nın yapıldığı Culloden savaş alanı ve Clava Cairns denen Tunç Çağı dairesel mezar odası, turlarda görebileceğiniz yerlerden bazıları.







Turları incelemek isterseniz

https://edinburghblackcabtours.co.uk

https://www.highlandexperience.com



Hediyelik eşyaları görmek isterseniz

https://treatlook.com/collections/outlander-collection

sayfalarına bakabilirsiniz.