İzmir’i “Visit” ile gezmek

İzmir 2021 yılının ilk çeyreğinde gezginler için büyük kolaylık sağlayacak bir projeyle Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor: Visit İzmir mobil aplikasyonu



İzmir Vakfı’nın koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla “İzmir Turizm Destinasyon Envanteri” hazırlandı. Bu envanterin, “Visit İzmir” adlı uygulamayla herkese ulaşması hedefleniyor.

İzmir il sınırları içindeki “Tarih ve kültür”, “Gastronomi”, “Somut olmayan kültürel miras”, “Etkinlik ve festivaller”, “İnanç”, “Endüstriyel miras”, “Deniz ve kıyı”, “Doğa ve kırsal alanlar”, “Sinema”, “Sağlık” ve “Konaklama” olmak üzere 11 turizm segmenti konusunda uzmanlardan oluşan bir heyet, tüm verileri bir araya topladı ve 12 aylık bir sürede “İzmir Turizm Destinasyon Envanteri” oluşturdu.

Tüm bu envanter, web sitesine ve Visit İzmir uygulamasına yüklendi. Şu sıralar web sitesi ve uygulamada son güncellemeler yapılıyor ve 2021’in ilk çeyreğinde ikisinin de devreye girmesi planlanıyor.









Gezginler için kolaylık

Bu çok akıllıca yapılmış çok büyük bir çalışma. İzmir Turizm Destinasyon Envanteri ve yakında herkesin akıllı telefonlarına indirebileceği Visit İzmir uygulaması, gezginler için çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Gezginlerin aslında bazı ülkelerden aşina oldukları bir sistem bu ve Türkiye’de ilk defa uygulanacak. İzmir il sınırları içinde yukarıda adını saydığım konulardaki her türlü bilgiye ulaşabilecek herkes. Diyelim İzmir il sınırları içinde bir seyahat planlıyorsunuz, görülecek yerler, konaklama alanları, yemek yenecek yerler hepsini buradan görebiliyorsunuz. Olduğunuz yerden gitmeyi hedeflediğiniz yere ne kadar uzakta olduğunuzu, oraya nasıl ulaşabileceğinizi, orada etrafta başka yapılacak neler olduğunu hep bu uygulamada görebileceksiniz. Müzeler, ören yerleri, mavi bayraklı koylar, doğal alanlar, turuncu çember almış restoranlar ve diğer tüm işletmelerin hepsini bu listede bulabilecek gezginler.

İşin güzel yanı, aradığınız her konu ve her yerle ilgili görseller ve bilgiler de olacak bu uygulamada. Yani siz gideceğiniz yer hakkında bilgi almak için ayrıca bir çaba sarf etmeden ilk ve gerekli bilgileri buradan edinebileceksiniz. Yapmak istediklerinizi listeleyerek yol tarifi alıp planınızı programınızı ona göre uygulayıp zaman kaybından da kurtulacaksınız.









Herkese uzman bilgisi

Turizm uzmanlarının bildiği ve herhangi bir gezginin belki hiç haberi olmayan yüzlerce turizm noktasından da bu uygulama sayesinde artık herkes haberdar olabilecek. Diyelim ziyaretleriniz sırasında bir yerde bir restoran buldunuz ve burası uygulamada yer almıyor. Siz kullanıcı olarak bunu uygulamaya ekleyebileceksiniz. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki yetkili birimi hemen incelemeye alacak; orası gerçekten var mı, ne zaman açıldı, kriterleri uygun mu vs. gibi araştırmalar yapıldıktan sonra orası da listeye eklenecek ve artık uygulamada görünecek.

Uygulama kullanıcıları yorum da yazabilecekler. Visit İzmir kullanıcıları, bu uygulamayı kullandıkça zaman içinde İzmir elçiliğine de evrilecek.

Dünyada bu detayda bir şehir turizmi uygulaması çok az şehirde var. Bu çalışma İzmir’i, Akdeniz ve dünya genelinde çok farklı bir destinasyon olarak öne çıkaracak. Umarım tüm diğer iller için de örnek olur ve “Türkiye Turizm Destinasyon Envanteri” oluşur en kısa zamanda.

İzmir Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı, güzel İzmir’i dünyaya tanıtmak için çok güzel bir işe imza attılar. Tebrik ediyor ve uygulamanın hayata geçmesini heyecanla bekliyorum.