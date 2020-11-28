Karia Yolu’nda macera ve gizem

Tarihiyle, doğasıyla tarifi imkânsız bir gizeme sahip Karia Yolu, National Geographic’in belirlediği dünyada gezilebilecek en iyi 35 yer listesinde; “Macera” kategorisinde 3’üncü sırada yer aldı.





National Geographic, geçtiğimiz günlerde dünyada gezilebilecek en iyi 35 yerin listesini yayımladı. Elbette şu süreçte listedeki yerlerin çoğuna gitmek henüz mümkün değilse de, önümüzdeki zaman diliminde gezmek için liste yapmak isterseniz bu çalışmaya mutlaka bir göz atmanızı öneririm.

National Geographic’in listesi beş kategoriden oluşuyor: Sürdürülebilirlik, Doğa ve Vahşi Yaşam, Macera, Kültür ve Tarih, Aile Seyahati. Türkiye de “Macera” kategorisinde 3’üncü sırada çok bilinmeyen muhteşem bir destinasyonla girdi listeye: Karia Yolu.









Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotası

2013 yılında tamamlanan bu rota 850 kilometre uzunluğunda ve dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Bozburun ve Datça yarımadaları, Gökova Körfezi ve İç Karia. Muğla ve çevresi de ek bölüm olarak yer alıyor bu destinasyonda. Karia bölgesi tarihiyle, doğasıyla tarifi imkânsız bir gizeme sahiptir. Karia Yolu’nu yürümenin en doğru ve iyi zamanı doğanın en güzel renklerine büründüğü ilkbahar ve sonbahar ayları. Yazın ben zaten oralarda oluyorum, o zaman yürürüm derseniz, çok sıcak olduğu için tavsiye etmem. Bu yolu bir kerede yürümek zaten mümkün değil. Oldukça uzun ve günlere bölünerek tamamlanabilecek 46 etaptan oluşan bir yollar ağı.

Bozburun Yarımadası bölümünü Marmaris-İçmeler’den yürümeye başlıyorsunuz. Geleneksel köylerden ve sahil kasabalarından geçeceğiniz için aslında yeme-içme, konaklama gibi pek çok ihtiyacınızı da karşılama şansınız var. Özellikle de sahil kasabalarından geçerken Rodos ve Simi adalarının görüntüsü eşliğinde yürümek paha biçilmez bir deneyim.









Eski kervan yolları, saklı koylar

Datça Yarımadası bölümünde ise yürümeye Eski Datça’dan başlıyorsunuz. Engebeli yollar ve koylardan ilerleyerek Knidos Antik Kenti’ne ve Deve Boynu Deniz Feneri’ne ulaşıyorsunuz. Neredeyse hiç yerleşim görmemiş kuzey şeridinden ilerleyerek “Yavaş Şehir” Akyaka’ya kadar geliyorsunuz.

Gökova Körfezi bölümü Akyaka’dan başlıyor. Ormanlık patikalardan yürüyerek Kıran Dağları’na çıkıyor ve vadideki köylere ulaşıyorsunuz. Gökova Körfezi’nin güzelliğini ve Datça Yarımadası’nın dağlarını yükseklerden izlemenin keyfi de bambaşka. Bu rotanın belli başlı bazı kısımlarında eski kervan yollarından yürüyüp saklı koylara ve ıssız plajlara varacaksınız.

İç Karia bölümünde Gökova Körfezi’nden başlayıp Milas’ın köylerinden geçip Karia’nın antik dönemdeki başkenti Mylasa’ya (Milas) ulaşıyorsunuz. Bölgenin dünyaca meşhur asırlık zeytinliklerinden geçerek Beşparmak Dağları’nın eteklerine, güzelliğiyle büyüleneceğiniz Bafa Gölü kıyılarına, oradan da Beşparmak Dağları’nın zirvesine çıkıp eşsiz bir antik kent olan Alinda’ya varırsınız. Bu rota Karpuzlu’da son bulur.









Mutlaka yapılacaklar listenize alın



Karia Yolu projesinde ek bölüm olarak ele alınan Muğla ve çevresi için Akyaka’dan yürüyüşe başlarsanız, kervan yolunu izleyerek yükselir, Thera Antik Kenti’nin kaya mezarlarından geçip Muğla’ya yönelirsiniz, Karabağlar Yaylası’ndan Değirmendere Kanyonu’na varırsınız. Mobolla Antik Kenti ve eski Muğla’dan geçerek hayran kalacağınız Stratonikea Antik Kenti’nde son bulur bu güzergâh.Karia Yolu projesinde ek bölüm olarak ele alınan Muğla ve çevresi için Akyaka’dan yürüyüşe başlarsanız, kervan yolunu izleyerek yükselir, Thera Antik Kenti’nin kaya mezarlarından geçip Muğla’ya yönelirsiniz, Karabağlar Yaylası’ndan Değirmendere Kanyonu’na varırsınız. Mobolla Antik Kenti ve eski Muğla’dan geçerek hayran kalacağınız Stratonikea Antik Kenti’nde son bulur bu güzergâh.Önemli bir konuyu da belirtmeden geçemeyeceğim: Yürüyüş, kamp ve koşu için çok ideal olan Karia Yolu zorlu bir yoldur ve kesinlikle tek başınıza bir maceraya kalkmamanızı öneririm. Mutlaka ekip halinde gitmekte fayda var. Planınızı önceden yapın, rotanızı belirleyip öyle yola koyulun. Karia Yolu’nun resmî sitesini de yola koyulmadan inceleyin. www.kariayolu.com Burayı korumak ve geleceğe miras bırakmak için ufak bir rica: Geride ayak izinizden başka bir şey bırakmayın!