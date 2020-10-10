Mutlu insanlar köyü

Kırsal turizm girişimleriyle adını duyurmaya başlayan, bacalı endüstriyle arasına mesafe koyan Ege’nin Bademler köyü, tiyatrosu, halk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve Doğal Yaşam Köyü’yle turizmde yeni kapılar açıyor



İzmir Urla’ya 9 kilometre uzaklıkta bulunan Bademler köyü, Türkiye’de ve Ege’de en temiz havaya sahip olan yer. Bademler, bir Alevi-Tahtacı köyü. Tahtacılar, tahta işlerini meslek olarak seçtiklerinden, kendilerine böyle der. Çanakkale’den Gaziantep’e uzanan kıyı şeridinde ormanlık alanlarda 300 civarında Alevi-Tahtacı köyü bulunur.

Son zamanlarda kırsal turizm girişimleriyle adını duyuran köyde, Türkiye’de kooperatifçiliğin ilk öncülerinden olan Mahmut Türkmenoğlu’nun girişimleriyle Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı kuruldu. Böylece Doğal Yaşam Köyü’nün ilk adımları atıldı. 280 dönüm arazide çiçek ekimine başladı. Bademler’in, tüm Tahtacı köylerinden farklı bir yönü var. 1930’ların başlarında, özel günlerde köy meydanında sundukları, bir halk tiyatrosu olan “orta oyunu” etkinlikleri... Daha sonra köye gelen öğretmen Mustafa Anarat, tiyatronun üzerine eğilmiş. Önceleri tiyatro oyunlarını sergileyen köy halkı, daha sonraları kendi skeçlerini yazmaya ve sahnelemeye başlamış. Tiyatro böylece halk için hem eğitim hem de eğlence aracı olmuş.









“Susuz Yaz” bu köyde çekildi

Bademler köyü Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü alan, Necati Cumalı’nın yazdığı eserden yola çıkarak Metin Erksan’ın 1963’te çektiği “Susuz Yaz” filmiyle tanındı. Aynı yıllarda köyde Kültür Bakanlığı’na bağlı 10 bin kitaplı bir Halk Kütüphanesi kuruldu. Bunların ardından köylüler imeceyle köyün ortasındaki bir arsada tiyatro binasını inşa etmeye başladı. Köy halkı gündüzleri işlerinde, akşamları tiyatro sahnesindeydi. Tiyatro günümüzde de köyün vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Ayrıca köyde bir de Çocuk Oyuncakları Müzesi bulunuyor. Arkeolog Musa Baran’ın kurduğu, bir bölümünde etnografya eserlerinden oluşan bu müze şimdilerde tadilatta. Yakın zamanda ziyaretçiler, içinde kafeteryanın da yer aldığı bu müzeyi keyifle gezebilecek. Turizm, Bademler köyü için çok yeni bir alan. Burada bir süre önce Türkiye’de bir ilk olan, tarımsal kalkınma modelinin yanı sıra kırsal turizmi de kapsayan bir model oluşturuldu. Türkiye’deki tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinde yetişen ürünler, buradaki Kooperatif Ürünleri Pazarı’nda satılıyor. Yani üreticiden tüketiciye direkt satış yapılıyor.









Bacalı endüstriye mesafeli duruş

Konaklamak için ahşap bungalovlar var, yakında köyde ev pansiyonculuğuyla ilgili gelişmeler de olacak. Yine ahşap kafeterya ve toplantı salonu hizmet veriyor. Buraya gelen ziyaretçiler genel kurul dâhil her türlü toplantılarını düzenleyebiliyor; doğum günü, nişan, düğün gibi etkinlikler için de kullanılabiliyor bu mekânlar. Ayrıca yürüyüş için bir parkur da bulunuyor.

Doğal Yaşam Köyü’nde konaklayanlar, üreticilerle birlikte çalışıp, doğada ve üretim atölyelerinde salçasını, zeytinini kurup, domates kurutup turşusunu yapabiliyor. Okul gezileriyle öğrenciler çiçek ekmeye geliyor. Yani anlayacağınız ziyaretçiler doğanın içinde tarımla var olmayı öğreniyor. Bademler köyünün de yer aldığı Ege’nin bu bölgesinde, aslında tarıma yönelik ve bacalı endüstriye mesafeli duran bir anlayış var. Buradaki sürdürülebilir çalışmalar ve halkın köyüne her anlamda sahip çıkması, önümüzdeki zaman diliminde çok daha da güzel yerlere getirecek Bademler köyünü.

Bademler köyü mutlu insanlar köyü. Size de mutlaka bu köyü gidip görmenizi, hatta orada kalıp bu bahsettiklerimi deneyimlemenizi öneririm.