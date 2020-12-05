Patara’nın zenginlikleri

Pandemi olmasaydı Patara bu yılı kesinlikle büyük bir ziyaretçi yoğunluğuyla kapatacaktı, çünkü 6 Aralık hem Patara hem de Demre antik kentleri için büyük anlam ifade eden tarihlerden. Demre Piskoposu olarak görev yapan Aziz Nikolaos’un doğum yeridir Patara





2020 “Patara Yılı” ilan edilmişti. 1988 yılından itibaren Prof. Dr. Fahri Işık’ın, 2009 yılından bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın kazı başkanlığını yürüttükleri Akdeniz Üniversitesi’nin himayesindeki Patara kazılarının 32’nci yılı için çok sevindirici bir haberdi bu. Devletin büyük yatırımlar yaptığı Patara, Türkiye’den ve dünyanın her köşesinden misafirlerini bekliyordu.









Fakat ne yazık ki tüm bu beklentiler pandeminin gölgesinde kaldı. Oysaki kültür, doğa ve inanç turizmi için önemli bir köşeydi Lykia Birliği’nin başkenti. Bölgedeki diğer antik kentlerden çok daha iyi korunmuştu. Yıllardır en çağdaş kazı yöntemleriyle kazılıyor, tüm restorasyonlar uzman bilim heyetlerinin danışmanlığında yapılıyordu. Pandemi olmasaydı Patara bu yılı kesinlikle büyük bir ziyaretçi yoğunluğuyla kapatacaktı, çünkü 6 Aralık hem Patara hem de Demre antik kentleri için büyük anlam ifade eden tarihlerden biridir. Demre Piskoposu olarak görev yapan Aziz Nikolaos’un doğum yeridir Patara.

“Uyuyan Güzel”

Eskiden olduğu gibi her yıl akın akın Demre’de Aziz Nikolaos’un mezarının olduğu kiliseyi ziyarete giden yerli yabancı misafirlerin bu yıl Patara’ya da büyük ilgi göstermesi bekleniyordu. Hatta pek çok acente burayı tüm seneye yayılan yeni tur programlarına almıştı. Kazılar başlamadan önce muhteşem bir coğrafyada yer alan antik kentin büyüleyici kumsalı iyice bozulmuş, kaçak yapılaşmaya kurban gitmeye başlamıştı.

Prof. Dr. Fahri Işık’ın deyimiyle “Uyuyan Güzel” Patara beton soğuğuna gömülmeye çeyrek kala kurtarılmış, 15 yıl boyunca bu zihniyeti kırmak için büyük savaş verilmiş ve kazı ekibinin özverili çalışmalarıyla kendi parlak tarihine uyanmaya başlamıştı. Her iki kazı başkanının da baştan beri hep arzu ettiği şey gerçekleşiyordu artık, Patara turizme kazandırılıyordu.









Dünyanın en güzel kumsalı

Benim için; Hitit Kralı IV. Tuthalya’nın tanrılara burada şükretmesini, Apollo’nun doğum ilahisinde okunan Leto Hurmalığı’nın burada kökleşmesini, Patara doğumlu Aziz Nikolaos’un bu caddelerde yürüdüğünü, Aziz Paulus’un Roma’ya gitmek için gemiye buradan bindiğini, Likya Piskoposu Aziz Methodios’un başının burada kesilip din şehidi mertebesine eriştiğini, Cem Sultan’ın Rodos Şövalyeleri ile görüşmek için şehre geldiğini hayal etmek bile çok heyecan verici. Dünyanın en güzeli seçilmiş kumsalıyla, kültürel ve dinsel dokusuyla, her kazı döneminde arkeoloji dünyasında büyük ses getiren buluntularla, vadideki en korunaklı limanıyla, dünyanın en eski deniz feneri Nero Deniz Feneri, dünyada bilinen ilk ‘Yol Anıtı’, eşsiz Meclis Binası ve daha pek çok kalıntılarıyla çok büyük bir alana yayılan Patara misafirlerini karşılamaya hazır. Siz de görülmesi gereken yerler listenize alın mutlaka.



Pataralı Aziz Nikolaos



MS. 3’üncü yüzyılda Patara’da doğan Aziz Nikolaos, tüm mal varlığını muhtaçlara, hastalara ve acı çekenlere dağıttı. Hayatını Tanrı’ya hizmete adadı ve Myra (Demre) Piskoposu oldu. Çok ilginç hikâyelerle anılır bu Aziz: Kızlarının evlenmesi için gereken çeyizi alamadığından onları köleliğe yollamak zorunda kalacak olan adamın evine her kızı için ayrı birer torba altın bırakıp çeyizlerini tamamlamasını sağlar.

Tüm evlerin açık pencerelerinden atılan altın torbalarının, kuruması için ateş önüne bırakılan çoraplara düşmesi ileride Noel ağaçlarına asılan çorap geleneğini açıklar.

Kutsal topraklara yaptığı bir geziden dönerken içinde bulunduğu geminin yakalandığı fırtınayı ettiği dualarla dindirdiğine inanılır. Denizcilerin, balıkçıların, çocukların, yetimlerin, yoksulların, başı belada olanların, gezginlerin, tüccarların koruyucusu olan Aziz Nikolaos, 6 Aralık’ta öldüğünde Demre’de gömüldü ve mezarının olduğu kilise bir hac yeri oldu. “Aziz Nikolaos Günü” olan 6 Aralık, eski takvime göre de kuvvetli kış fırtınalarının başladığı tarihtir ve denize açılan herkes ona dua ederek yola çıkardı. Denizcilerin azizi olduğu için kiliseleri hep deniz kenarında ve adalardadır. Demre’deki hac yerine ulaşmanın zor olacağını düşünen Barili denizciler kemiklerini Bari’ye götürdüler. Demre’deki kilise, her yıl 6 Aralık’ta inananlar ve gezginler tarafından ziyaret edilir.