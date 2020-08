Rengârenk bir tatil

Gökyüzünü gökkuşağının renklerine boyayan balonlardan Kapadokya doğasının keyfine doymak, salgın sürecinde uygulanan yasak yüzünden mümkün değildi. Şimdi uçuşların serbest bırakılmasıyla Kapadokya’ya gitmenin tam zamanı.



Güzel atlar ülkesi” Kapadokya, sanki dünyanın oluşumuna şahitlik edilen bir açık hava müzesi, adeta bir masal diyarı. Orta Anadolu’da Erciyes, Hasan ve Melendiz volkanik dağlarının oluşturduğu bu muhteşem coğrafya, Nevşehir, Kayseri, Niğde üçgeni içinde kalan 288 kilometrekarelik bir alana yayılır. Bugünlerde gökyüzü yeniden rengârenk balonlarla şenlenmişken gitmenin tam da zamanı! Yıllardır her mevsimde hava muhalefeti olmayan her gün gökyüzünü gökkuşağının renklerine boyayan balonlar, Kovid-19 süreciyle birlikte yasaklanmıştı. 22 Ağustos’ta Sivil Havacılık tarafından uçuşlar serbest bırakıldı.











Bölge normal şartlarda bu aylarda dolu olur, otellerde yer bulunmazdı. Ama bu yıl malum sebeplerle her yerde olduğu gibi Kapadokya’da da çok fazla ziyaretçi yok. Her gün ortalama 25 balon gökyüzünü renklendiriyor. Uçuşlar sıkı tedbirlerle yapılıyor. Öncelikle balonlara binecek kişi sayısı balon başına 4 kişi azaltılmış vaziyette. Yani ağırlıklı olarak 20 ve 28 kişilik balonlar, en fazla 16 ve 24 kişiyle havalanıyorlar. Balonda maske ve eldiven mecburiyeti var. Şirketler bunu sunuyorlar, ayrıca balonlar düzenli şekilde dezenfekte ediliyor ve uçuş sırasında da dezenfektan bulunduruluyor. Balona binmeden de mutlaka ateşiniz ölçülüyor ve “Yolcu Kovid-19 Beyan Formu” dolduruyorsunuz. Bu form Kovid-19 belirtileri göstermediğinize ve ateşinizin ölçülmesine izin vereceğinize, tedbir ve talimatlara uyacağınıza dair bir evrak; özellikle de izindeki kişilerin işe dönüşlerindeki takipler için düzenlenmiş bir form.



Gün doğumuna uçuş



Kapadokya’ya yolunuz düşerse ve balonla uçmak isterseniz kaldığınız otel size yardımcı olacaktır. Balon şirketlerinin araçları sizi otelinizden alıp uçuş sonrası gene otelinize kadar bırakıyorlar. Göreme yakınlarından bu mevsimde 05.30’da havalanan balonlar bir saatlik uçuşun ardından 06.30’da iniyorlar. En fazla 800 metre havalanan balonlarla siz de gün doğumuna şahitlik etmenin ve tüm Kapadokya’yı havadan görmenin keyfini yaşıyorsunuz.



Eskiden yabancı ziyaretçilerle dolup taşan Kapadokya’da şu sıralar o kadar çok turist yok haliyle. Olanlar da ülkeleri seyahat izni verenler, yani çoğunlukla Ruslar ve Ukraynalılar. Türk gezgininin keşfetmekte neden bu kadar geç kaldığını hiç anlamadığım bir yerdir Kapadokya. Sakin ve huzurlu ama bir o kadar da macera dolu bir tatili ancak Kapadokya vadeder. Son yıllarda birbiri ardına açılan butik otelleri ve turizmin her alanındaki servisleriyle aslında Türkiye’nin en profesyonel bölgelerinden biridir.



Yolunuz Kapadokya’ya düşerse



Her türlü gezgine hitap eden Kapadokya özellikle fotoğraf meraklıları için sürprizlerle doludur. Kapadokya’ya yolu düşenler için olmazsa olmazlar listesi aslında oldukça uzundur. Ben de size birkaç tavsiyede bulunayım: Göreme Vadisi, Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak yeraltı şehirleri, Çavuşin, Paşabağ, Zelve, Güvercinlik, Dervent, Kızıl Vadi, Ihlara, Selime Köyü, Güzelyurt, Sinassos, Soğanlı, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp, Nevşehir, Gülşehir mutlaka görülmesi gerekenler listenizde olmalı.



Çömlekçiler, kervansaraylar ve dolunay



Kızılırmak’ın tüflü kızıl toprağı sayesinde binlerce yıllık çömlekçilik geleneğinin hâlâ yaşadığı Avanos’u görün, çömlekçilere uğrayın, çömlekçi çarkının başına geçip bir şeyler yapmayı deneyin.



Tüm bu güzellikleri gördükten sonra bir de balonla havadan izlemenin keyfini düşünsenize!



Kapadokya’nın her köşesinde yörenin eşsiz lezzetlerini tadabileceğiniz küçük, büyük işletmeler gece gündüz hizmet vermekteler.



Vaktiniz varsa çevredeki Ağzıkarahan, Sultanhanı, Sarıhan gibi kervansarayları da mutlaka görün.



Benim size çok özel bir tavsiyem daha olacak: Şayet dolunaya denk gelirseniz mutlaka bir arabaya atlayıp her yeri gezin. Ay ışığında Kapadokya, büyülü bir güzelliğe bürünür.