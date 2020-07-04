Serin ve güvenli bir tatil için

Temmuz ayıyla birlikte sıcaklar bastırdı. Bunun üzerine bir de Basra sıcakları geliyormuş. Serin önerilerimize göz atın











Şimdilerde hepimiz sonbahar gelince gezgin günlerimize dönmenin hayallerini kuruyoruz. Ama bunca zaman evde kaldıktan sonra, bu yaz aylarında haliyle biraz serinlemek ve denize girmek de istiyoruz!

Denize girmek isteyenler için sanırım en doğru seçimler Marmara, Ege ve Karadeniz kıyıları olarak görünüyor. İstanbul’daysanız ve hiçbir yere kıpırdayamam diyorsanız Karadeniz sahilleri, Kilyos, Şile, Ağva gibi yerler aslında kısa bir kaçamak için ideal. Tabii ki İstanbul’un gözbebeği Adaları da düşünebilirsiniz. Adalarda konaklamak çok kolay olmayacağı için günübirlik kaçamakla yetinmek zorunda kalabilirsiniz.

Ege’de şu sıralar belki de yapılacak en güvenli tatillerden biri olarak Mavi Yolculuk düşünülebilir. Ailenizle ya da dostlarınızla bütçenize göre size özel teknelerle ve dilediğiniz rotada maviliklere açılabilirsiniz. İzmir civarında olanlara rüzgârıyla bilinen Alaçatı, Urla, Türkiye’nin ilk yavaş şehri (citta slow) Seferihisar, Datça rahatlatıcı gelebilir. Ege’de Bozcaada ile bir başka “Yavaş Şehir” unvanlı ve Türkiye’nin güneşi en son batıran noktası Gökçeada da keyif verebilir. Her iki adada da denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Yayla seçeneği

Aslında sıcağa karşı en iyi önlem yaylalara kaçmak ve bu konuda çok seçenek var memleketimizde. Yayla deyince akla önce Karadeniz gelir tabii ve aklıma ilk başta Ayder, Ovit, Pokut, Samistal, Palovit, Elevit, Yerçenik yaylaları geliyor. Tüm bu yaylalar yürümek, fotoğraf çekmek, şelalelerde nefes almak için ideal. Benim Karadeniz’deki favorimi sorarsanız, yıllardır değişmeyen cevabı veririm: Çamlıhemşin’in yukarı kısmında yer alan ve Fırtına ile Hala derelerinin oluşturduğu doğa harikası ve Karadeniz’in bozulmamış ender yerlerinden Fırtına Vadisi! Karadeniz’in doğusuna gidecekseniz elbette bu yaylalar dışında özellikle Artvin’e kadar gidin derim; Maçahel ile Borçka Karagöl ve Şavşat Karagöl tam da bu havalarda mutlaka görülmesi gereken yerler.











Yaylalar sizi bekliyor



Yalnızca Karadeniz’in değil, Akdeniz’in de çok hoş yaylaları vardır. Antalya civarlarından, Üçoluk ve Bezirgan yaylalarına kaçabilirsiniz! Adana’dan Akçatekir, Mersin’den de Sertavul yaylalarına gidebilirsiniz. Batı Karadeniz de bir alternatif elbette. Sahil şeridinde Amasra, Sinop gibi pek çok şehir var. Bu arada Türkiye’nin önde gelen seyahat acenteleri tüm bu belirttiğim yerlere yeni normal şartlar dahilinde butik tur paketleri hazırladı. Çok az sayıda kişiyle düzenlenen bu turlara katılabilir ya da aileniz ve dostlarınız için özel olarak arzu ettiğiniz tarihte bir tur alabilirsiniz. Öncelikle her türlü önlemin alındığı, sağlığınızın sonra da tüketici haklarınızın korunduğu bu sistem en güvenilir olanı. Bir turizm profesyoneli olarak özellikle tavsiye ederim.



Seyahat sırasında da mutlaka maske takın ama kullandığınız maskeleri denize ve yerlere atmayın! Fiziksel mesafeye dikkat edin. Yola çıkmadan önce mutlaka konaklayacağınız yer konusunu araştırın ve rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Bazı yerler açık olmayabilir. Sertifikaları olup olmadığını da öğrenin! Pandemi sürecinde özellikle korunan İstanbul Adaları ile Bozcaada ve Gökçeada’nın da özellikle azami dikkat gösterilmesi gereken yerler olduğunu vurgulamak isterim. Bu dünyayı gelecek nesillere gururla miras bırakabilmek umuduyla iyi tatiller.