İsviçre’nin doğusunda ve Liechtenstein Prensliği’nde temmuz ayında çok ilginç bir otel açılıyor: Sıfır yıldız bir otel! Evet, yanlış okumadınız; bu otelin sloganı “Sıfır yıldız-tek yıldız sizsiniz!”









İsviçre’de 2018 yılında, konsept yaratıcıları Frank ve Patrik Riklin kardeşlerle tecrübeli otelci Daniel Charbonnier’in ortak fikri, onları önce “Zero Real Estate” yani “Sıfır Gayrimenkul” diye bir marka yaratmaya yönlendirdi. İsviçre ve Liechtenstein’da yerel turizm destinasyonlarında, o yörenin insanlarıyla mülksüz bir otel odası yaratmanın yolları aranmalıydı. Bu ekip, o insanları bu fikre hayat vermeleri ve bunu yaparken yaratıcılıklarını kullanmaları yolunda destekledi. Bugün artık “Zero Real Estate” Doğu İsviçre’de bir turizm markası oldu ve bu fikirden “Hotel Ostschweiz” yani “Doğu İsviçre Oteli” diye müthiş bir konsept doğdu.



Yıldızların altında gecelemek



Hotel Ostschweiz’ın odaları eşsiz güzellikte. Toplamda yedi adet otel süiti var ve bunların ne duvarı var ne de tavanı! Bu süitler yedi ayrı noktaya yerleştirilmiş. Açık havada muhteşem Alp Dağları manzarası eşliğinde ve yıldızların altında yalnızca gecelemek için düşünülmüş bir konsept bu!



Bu süitlerin her biri farklı farklı yerlerde. Pinot Suite-Schaffhauserland Liechtenstein Prensliği’nde, Rübet Suite St. Gallen bölgesinde, Burst Suite Toggenburg tatil bölgesinde, Säntis Suite-Appenzellerland Lüsis SuiteHeidiland tatil bölgesinde.



Şu anda bu yedi süitten son üçüncüsü, yani Burst, Säntis ve Lüsis, 2020 yılı boyunca tamamen dolu.



Size özel servis hizmeti



Bu konseptin ilginç bir diğer yanı da aldığınız hizmet. Yalnızca rüya gibi bir odada gecelemiyorsunuz, ayrıca size hizmet de ediliyor. Kalacağınız sıfır yıldız otel odanıza geldiğinizde sizi beyaz gömlek, beyaz eldiven ve siyah papyonlu bir kadın ya da erkek butler karşılıyor ve odanıza kadar size eşlik ediyor. Bu kişiler aslında yörenin insanlarından özel olarak bu iş için eğitilmiş, misafirperver olmalarının yanı sıra çok çalışkan ve başarılı çiftçi, şarap üreticisi, aşçılardan oluşan bir ekip.

Her odanın bir butler’ı var. Yani sizin özel kâhyanız. Bu kâhyalar odanıza yakın bir kulübede kalıyor, orada akşam yemeğinizi ve sabah kahvaltınızı hazırlayıp yatağınıza getiriyorlar. Bir şeye ihtiyacınız olduğu her an kendilerine ulaşabiliyorsunuz. Bu kişiler bölgenin insanı olmaları nedeniyle misafirlere bölgeyle ilgili anlatacak pek çok şeyleri de var.

Mayıs ayında bu ekibin eğitimleri tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hem fiziki ortamda hem de online olarak gerçekleştirilen eğitimler çok küçük gruplar halinde yapıldı. Bu eğitimlerin içinde kuvvetli rüzgârda yatak yapmak ve dolu tepsiyle derenin ve çitlerin üzerinden atlayarak geçmek, dolu bardaklarla dik yokuşta yürümek de vardı.



Bu arada odanızda banyo ve tuvalet yok. Banyonuz dağdan aşağı doğru beş dakikalık bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz bir umumi banyo.

Havanın biraz kötüleşmesi durumunda başınızın üstünü kapatmak için çareler de var, ama havanın çok kötüleşmesi durumunda “Back-up” oda adı verilen mekânlara yerleştiriliyor misafirler. Havanın çok iyi gitmediği durumlarda rezervasyonunuzu son dakikada iptal etme hakkı da tanınıyor. Oda fiyatları çift kişi için 310 dolardan başlıyor.



Yani sizin anlayacağınız, duvarları yıkıp kendinizle ve kendi deneyiminizle baş başa kaldığınız muhteşem bir yer burası.