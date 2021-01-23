Bu sene belli ki çoğu kişinin tercihi yurt içindeki kayak beldeleri olacak. Beklenenden az da olsa kar yağdı ve kayak merkezleri hazırlıklarını tamamladı. Üç hafta sürecek sömestirde tatilcileri ağırlamaya hazır olan kayak merkezlerine bir göz atalım











Neredeyse koca bir yıl pandemiyle geçti. Okullar, işler sanal ortama taşındı ama sonuçta yarıyıl tatili sömestir geldi çattı. Normalde iki hafta süren sömestir bu sene uzatıldı ve şimdi üç haftalık bir tatil bekliyor öğrencileri.

Eskiden sömestirde kayak yapmaya gitmeyenler turizm acentelerinin sunduğu kış gezileri fırsatlarını değerlendirirdi. Ama bu sene pandemi sürecinin ve bazı yasakların devam etmesi sebebiyle bu pek mümkün değil. Bu sene belli ki çoğu kişinin tercihi yurt içindeki kayak beldeleri olacak.

Küresel ısınmayla birlikte dünyanın değişen koşulları gün geçtikçe etkisini daha belirgin şekilde göstermeye başlayınca, bu aylarda mevsim normali olan kar yağışlarını bile dört gözle bekler olduk. Bu yıl beklenenden az da olsa dağlara kar yağdı ve kayak merkezleri hazırlıklarını tamamladı. Zaten çoğu otel pandemi sürecini fırsat bilerek yenilikler ve restorasyon çalışmaları için kolları sıvamıştı. Şimdi de 3 hafta sürecek sömestirde tatilcileri ağırlamaya hazırlar.











Uludağ, Kartalkaya ve Erciyes

Kayak sevenlerin Türkiye’de ilk aklına gelen elbette bu konuda ilklere de imza atan Uludağ’dır. Bolu’nun zirvelerinde yer alan Kartalkaya da gene aynı şekilde ilk akla gelen yerlerden biridir. Her ikisi de kolay ulaşımları, otellerin sundukları çeşitli aktivitelerle yalnızca kayak severlere değil, dağ havası almayı isteyenlere de güzel bir seçenek oluyor elbette.

Son yıllarda doğası, Kayseri’ye ve Kapadokya’ya yakınlığı ve sunduğu imkânlar nedeniyle Erciyes de turizmde yıldızı parlayanlar arasında.

Doğu’da gidilecek çok yer var

Ulaşımı çok kolay olmasa da Doğu Anadolu’da kar var mı diye düşünmeden gidebileceğiniz çok yer var. Bunlardan biri Sarıkamış. Kars son yıllarda herkesin gözde ziyaret mekânı. Kış aylarında genelde karlar altında muhteşem manzaralar sergileyen bu şehrin zirvelerindeki Sarıkamış, hep kar alan ve Sarıçam ormanlarının içinde, birçok kayak pistiyle her seviyedeki kayakçıya hitap eden bir kayak merkezi.

Erzurum’a 20 dakika mesafedeki Palandöken, dünyanın değişik yerlerinden gelen kayak severlerin de gözdesi bir kayak merkezi. Çoğu otelin kendine ait kayak pistinin bulunduğu Palandöken, tesisleriyle de son yıllarda göz dolduruyor. Kaçkar Dağları da özellikle helikopter kayağı denemek isteyenler için muhteşem bir fırsat.

Kartepe, Davraz

İstanbul’a yakınlığıyla ilgi çeken Kartepe, Isparta’da Davraz da seçenekler arasında yer alıyor. Son yıllarda kayak merkezlerinin sayısı çoğaldı, hatta hiç aklımıza bile gelmeyen yerlerde kayak merkezlerinin açılması her anlamda çok hoş.

Şimdi size kayak tatili yapmak istiyorsanız pek çok seçenekten hangisini istediğinize karar vermek, ne zaman gideceğinizi belirlemek ve elbette en önemlisi rezervasyon yaptırmak kalıyor. Fakat bu sene geçtiğimiz yıllara benzemeyen bazı durumlar söz konusu. Pandemi süreci devam ettiği ve bazı yasaklar henüz kalkmadığı için gitmeyi planladığınız otelden detaylı bilgi alın. Çünkü bazı bölgelerde özellikle hafta sonu sokak kısıtlaması nedeniyle pistler ve otel arası bu kısıtlamanın içine giriyor olabilir. Bunun yanı sıra bu yıl kar yağışı durumu malum. Mutlaka gideceğiniz yerdeki kar durumunu öğrenin. Palandöken, Sarıkamış ve Kaçkarlar’da kar sorunu görünmüyor. Bu kayak merkezlerinin dâhil oldukları şehirlerin yüksekliği Batı’daki kayak merkezlerinin bazılarından daha fazla. Bu nedenle mutlaka gideceğiniz yerin pandemi şartlarını nasıl uyguladığını ve kar durumunu öğrenmeyi ihmal etmeyin.