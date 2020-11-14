Sonbaharda Balıkesir

Akçay, Cunda, Kazdağları Milli Parkı, Savaştepe, Manyas Kuş Cenneti, Altınoluk... Hepsi Balıkesir sınırları içinde olan bu doğal güzellikleri ve tarihi durakları sonbahar renkleri eşliğinde gezebilirsiniz











Hem Marmara hem de Ege denizine kıyısı olan ve beş şehir tarafından çevrelenmiş Balıkesir bu özelliğiyle her gezginin bir şekilde ya hedefinde ya da rotasının üzerindedir.

Düşünsenize, Bursa’dan İzmir’e doğru yol alırken durup mola verdiğiniz, ayran içip tost yediğiniz Susurluk, belki tatil için tercih ettiğiniz Marmara Adası, yolları kısaltmak için feribota bindiğiniz Bandırma, Türkiye’nin ilk sayfiye yerlerinden biri olan ve Kapıdağ Yarımadası’nda yer alan Erdek, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı’nın önemli harp alanlarından biri olan Savaştepe, güzelliğiyle büyüleyen Edremit Körfezi, Akçay, Ayvalık ve Cunda, Kazdağları Milli Parkı, Akdeniz’in en temiz havasına sahip olan yerlerden biri olan Altınoluk Balıkesir il sınırları içinde yer alır.

Yukarıda adı geçen yerler sanırım Balıkesir’in nasıl bir turizm potansiyeli olduğunu göstermeye yeter de artar bile.

Balıkesir kültür turizmi konusunda Batı Anadolu’nun en önemli noktalarından biridir. Daskyleion, Antandros, Kyzikos ve Adrammytteion Antik kentleri antik çağ yazarlarının, Batılı hafirlerin, gezginlerin her zaman ilgisini çeken yerleşimler olmuştur.

Hasan Boğuldu

Doğa tutkunlarının her fırsatta kaçıp gittiği ve tadını çıkardığı yerlerin pek çoğu da Balıkesir il sınırları içindedir. Yılın her ayında gidebileceğiniz Kazdağları Millî Parkı en çok merak edilen yerlerden biri. Kazdağları’nda yıllardır harika bir işletmecilik örneği veren pansiyonlarında kalıp, çevrede ve Millî Park sınırları içinde yürüyüşler yapma imkânını kaçırmamanızı öneririm. Hasan Boğuldu (Sütüven Şelalesi) yanında Sabahattin Ali’nin “Hasan Boğuldu” öyküsünü okumaya ne dersiniz?

Ayvalık, herhalde Türk gezgininin de en sevdiği yerlerden biridir. Şeytan Sofrası’na çıkıp güzel Ege manzarasının tadını çıkarmadan yola devam etmek olmaz. Ayvalık’tan Cunda’ya gidiyor olsanız da mutlaka Ayvalık’ta biraz vakit geçirin; sokaklarında yürüyün, eski dokusunu keşfedeceksiniz buranın yürürken. Cunda elbette bölgenin gözbebeği ve dokusunu mümkün olduğunca korumaya çalışan büyüleyici güzellikteki bir yerdir. Yıllardır Cunda’ya çok iyi turizm yatırımları yapıldı ve yapılıyor. Mutlaka bir gece kalın en azından. Dolaşın sokaklarında, deniz kenarında balıkçıların yanından ayrılmayan meşhur Cunda kedilerini sevin, fotoğraflarını çekin. Cunda’nın olmazsa olmazı Taş Kahve’de bir çay ya da kahve için. Sahildeki lokantalarında yemek yiyin. Taksiyarhis Kilisesi’ni ziyaret etmeyi de unutmayın!

Sağlık turizminde de önde

Yolunuzu düşürebilirseniz Balıkesir şehrinin merkezini de gezin derim. Burada da 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Paşa’nın yaptırdığı ve bir külliye olan Zağnos Paşa ya da Balıkesir Ulu Cami’yi mutlaka görün.

Tüm bunların yanı sıra Balıkesir son yıllarda turizmin başka bir alanında da büyük imzalar atmaya hazırlanıyor: Sağlık turizmi. 2019 yılından bu yana bu konuda tescilli olan Balıkesir, zaten yıllardır Edremit, Sındırgı, Susurluk, Gönen gibi ilçelerinde bulunan termal turizm merkezleriyle Türkiye’de en çok termal turizm merkezine sahip şehirlerden biri. Bugün dünyada büyük rağbet gören talassoterapi denen ve deniz suyunun kullanıldığı bir tedavi sistemi var. Balıkesir’in deniz kenarındaki bölgelerinde yeni keşfedilen sıcak su kaynakları bu tedavi için kullanılıyor. Balıkesir her anlamda müthiş zengin bir şehrimiz; keşfetmek, gezmek uzun zaman alır aslında ve bu zamanı ayırmaya da kesinlikle değer.