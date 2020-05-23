Turizmin yeni kodları

Yeni kuralların ve önlemlerin geçerli olacağı turizmde, temmuz ayını hedefleyen acenteler güvenli tatil seçenekleri sunmaya hazırlanıyor

Seyahat etmek moral ve motivasyon sebebidir. İnsanlar elbette seyahat etmek istiyorlar, isteyecekler. Henüz kesin konuşmak için erken gibi görünse de sanırım temmuz ayında turizm sektörü artık yavaş yavaş önünü görebilecek.

Bazı genelgeler yayınlandı. Kurallar ve uygulama detayları henüz acentelere ulaşmadı ama bunlar belli olduğunda herkes kendi yolunu bu kurallar doğrultusunda belirleyip çizmek zorunda. Bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak bu kriterleri elbette tüketici de arayacak seyahat edeceği acentede, konakladığı yerde, ulaşımda, yemek yediği lokantada ve diğer tüm noktalarda.

Acenteler şimdiden önlemlerini almaya ve programlarını yapmaya başladı bile. Bazı kaçınılmaz değişiklikler de olacak turizm sektöründe. Örneğin kitle turizminin yerini butik turlar ve kültür turları alacak. Dijital platformları daha verimli kullanmak zorunda kalacaklar. Örneğin bu süreçte bazı acenteler misafirleriyle Zoom programları üzerinden buluştu, çeşitli seminerler, e-geziler düzenledi. Bunu ileride de devam ettirecekler gibi görünüyor. Seyahat öncesi bilgi paylaşımı için artık fiziksel ortamlar yerine bu platformları kullanacaklar.

Küçük araçlarla turlar

Oteller birçok konuda dijital sisteme geçecek ve belki eskisi gibi tam kapasiteyle hizmet vermeleri mümkün olmayacak. Otellerdeki açık büfeler, restoranlardaki oturma sistemleri tamamen yeni kurallara uygun hale getirilecek. Hijyen ve dezenfekte kuralları her alanda öne çıkacak.

Bazı acenteler temmuz ayından itibaren az sayıda misafirle, küçük araçlarla ulaşılabilecek mesafelere turlar düzenlemeyi planlıyor. Bundan sonra tura katılacak misafirlerden Kovid-19 testi istenmesi, bunların yakında uygulanacak olan hızlı testlerle acentelerin anlaşacağı özel hastanelerde yapılması, rehber ve araç kaptanlarının da her hafta bu testleri yaptırması, araçlarda özel hijyen kitlerinin bulundurulması, araçların sürekli temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapılması, fiziksel mesafenin korunması acentelerin baş gündemi.

Misafirler de kurallara uymalı

Tüketici bu koşulları arayacak elbette tur satın alırken ama öte yandan acenteler de misafirlerin tüm kurallara harfiyen uymaları gerektiği görüşünde. Bir misafirin yolculuk sırasında grubu riske atacak davranışlar sergilemesi, misafirin o turdan men edilip bir daha kendisine tur verilmemesine sebep olabilecek.

Yapılan son açıklamaya göre Türk Hava Yolları 4 Haziran’da iç hatlar ve 10 Haziran’da da dış hat seferlerini başlatıyor. Gene yapılan bir açıklamaya göre tüm seferler hemen başlamayacak. Tüm uçuşların başlaması zaman alacak gibi görünüyor.

Turizm sektöründe sonbahara kadar uçakla paket program seyahatlerin gerçekleşmesi pek gerçekçi görünmüyor. Bunun nedeni de uçakların güvenli olmamasından değil. Uçuş planları, saatleri, fiyatları ve kurallar tam belli olmadan acentelerin uçak dahil planlama yapmaları mümkün değil.

Uçakla seyahat etmenin sağlık açısından güvenli olmadığını düşünenlere bunun da çok doğru olmadığını belirtmek isterim.

Uçaklardaki teknik sistemler kaliteli nefes almanızı sağlar. Uçak motorlarının emdiği hava özel bir teknik sistemle solunabilecek hale getirilip klima sistemi üzerinden uçağın içine verilir ve solunan hava aynı sistemle temizlenerek gene uçağın içindeki havalandırma sistemine verilir. Siz dışarıdaki hava şartlarını ve basınç sorunlarını hissetmeden temiz hava soluyarak uçarsınız. Tüm bunlar ve daha fazlası havacılık kuralları uyarınca yapılan işlemlerdir ve emin olun ki uçaklardaki havalandırma sistemi AVM’lerdeki havalandırma sistemleriyle kıyas kabul etmeyecek derecede güvenilirdir.

Kural ve uygulamalar belli olunca herkes yine uçakla seyahat edecek elbette.

Hepinize sağlıklı ve iyi bayramlar.