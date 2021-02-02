AK Parti’de kongre heyecanı

AK Parti’de pandemi nedeniyle ertelenen il kongreleri yeniden başladı. Bir değişiklik olmazsa AK Parti İzmir İl kongresi, 22 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu’nda yapılacak.

Erdoğan’ın, kongreye katılacak olması parti teşkilatında heyecanı artırdı. Ancak kongre diğerlerinden farklı olacak. Pandemiye yönelik her türlü tedbir alınacak, salona belli bir sayıda partili alınacak.

Parti yönetimi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile yola devam kararı aldı. Yaklaşık 10 gün önce genel merkez teşkilat başkanı Erkan Kandemir Sürekli’ye, “Listeni hazırla” mesajı gönderdi. Böylece Sürekli, atanarak geldiği bu göreve seçilerek devam edecek.

Sürekli, için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Partide emeği olan bir isim! ilçe başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği yaptı. Yani partide hemen hemen her görevde bulundu. Başka bir ismin tercih edilmemesi yerinde bir karar olmuş.

AK Partili Sürekli, şimdilerde listesini hazırlama telaşında… Milletvekilleriyle ilçe başkanlarıyla istişare ederek 50 kişilik yönetimini belirleyecek. AK Parti’de her kongre yenilenmedir. Kimse “Değişim olmayacak” diye beklemesin. Listenin yüzde 50-60’ı yenilenecektir. Yeni listeyi şimdiden merak edenlerdenim…

Öte yandan 30 Ekim İzmir depreminde hafif hasar alan spor salonunda hummalı bir çalışma varmış. Çalışmalar 22 Şubat’a kadar yetişecek.

Mutasyonlu virüs İzmir’de!

Koronavirüsle ilgili verilerin İzmir ayağını en başından beri yakından takip ediyorum. Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün 17 şehirde 128 kişide görüldüğünü açıkladı.

İzmir ayağını araştırdım hemen. Şu ana kadar kentte 5 kişide mutasyonlu virüs görülmüş.

Tedavileri sürüyor ve izolasyon altındalar… Şimdilik korkulacak bir şey yok. Ancak tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Onun için de uzmanlar artık mümkünse çift maske takın diyor. Bana kalırsa hepimizin bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.