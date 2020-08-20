Azmetti, diplomasını 25 yıl sonra aldı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçen gün sosyal medya hesabından kepli bir fotoğrafını, “Hiçbir şey için geç değildir” notuyla paylaştı. Hemen kendisini aradım. İlginç bir hikâye ortaya çıktı. Aktaralım...



Gazi İlkokulu, Saint-Joseph Ortaokulu ve İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Oran, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Henüz 18 yaşındaydı... Bavulunu hazırladı, hayalinin peşinden gitti.



1994 yılında annesinden kötü bir haber geldi. Kansere yakalanmıştı... Her şeyi bıraktı, İzmir’e döndü. Ailesinin yürüttüğü işin başına geçti. Bu olay, onun için dönüm noktası oldu. Üniversiteyi hem de son sınıfta bırakmak zorunda kalmıştı.











2018’de üniversiteyi bitiremeyenler için af çıktı. Annesinin, “Benim yüzümden okulunu yarıda bıraktın, tamamla. Yoksa gözüm açık gidecek” sözleri, Başkan Oran’ı çok etkiledi. Oran, çok sevdiği üniversitesinin kapısını yeniden çaldı. Hayalinin peşinden ikinci kez gitti.



İlk olarak İngilizce yeterlilik sınavını geçti, ardından da dördüncü sınıfta veremediği dersi vererek 2019’un Ağustos ayında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde mezuniyet törenlerinin Haziran ayında yapılması nedeniyle mezuniyet törenine katılamadı. Bu yılki tören ise pandemi nedeniyle Ağustos’a ertelendi. Oran, 25 yıl rötarla diplomasını aldı!



Oran duygularını, şu sözlerle benimle paylaştı:



“Gerçekten çok mutluyum. Boğaziçi’ni kazandım, ama mezun olmak nasip olmadı. Kötü günler geçirdim. Hayalimin peşinden gittim ve 25 yıl sonra mezun oldum. Bu konuyu seçim öncesi birileri siyasi malzeme bile yaptı. Annemin de katkısıyla üniversiteyi bitirdim. Şimdi mezunlar çocuğum yaşında. Farklı bir duygu. İnsan azmettiği zaman başaramayacağı bir şey yok.”



Elektrik Fabrikası!



Bir yıldan fazla İzmir’in gündeminde elektrik fabrikası... İzmir Büyükşehir Belediyesi Özelleştirme İdaresi’nin açtığı ihaleyi kazandı. Ancak bu durum mevzuata takıldı. Şimdi İdare, ihaleye yeniden çıkmak için hazırlık yapıyor.



Ancak daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, buranın teknoloji ve sanayi müzesine dönüştürülmesi için bir girişimi olmuştu. Bir vakıf kurulacaktı. Bu vakıf vasıtasıyla tarihi yapı ayağa kaldırılacak ve yeni bir işleve bürünecekti. Araya pandemi girdi... AK Parti kaynaklarıyla konuştum, “Proje ne olacak?” diye sordum. Şu yanıtı verdiler: “Son sözü Cumhurbaşkanımız söyleyecek.”