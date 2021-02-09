Baba istedi oğlu başardı

Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar, siyasetin aktif olduğu bir ailede büyüdü. Babası Kenan Kayalar, 1977’de SHP’den Menderes’in en genç meclis üyesi seçildi. Mahmut Şentürk’ün başkanlığındaki belediyede başkan yardımcısı olarak görev aldı. 1994’te DYP’den Menderes Belediye başkan adayı oldu, ancak 400 oyla seçimi kaybetti. 25 yıl sonra, babasının hayalini oğlu Mustafa Kayalar gerçeğe dönüştürdü. Başkan Kayalar, “Babamın hayalini gerçekleştirmek bana nasip oldu. Babamın yarım kalan işini tamamladım” dedi.

1980’de henüz 25 yaşındayken SHP’den Menderes Belediyesi meclis üyesi seçilen Kenan Kayalar, “En genç meclis üyesi” sıfatını elde eden ilk isim oldu. Baba Kayalar, her zaman siyasetin içinde oldu ve 1977’de SHP’den başkan seçilen Mahmut Şentürk’ün başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

‘Kapını aç, kimseyi kırma’

Siyasetin konuşulduğu bir evde büyüdüğünü dile getiren Başkan Mustafa Kayalar (46), babasının belediye başkan adayı olduğu dönemde seçim çalışmalara katıldığını anlattı. Kayalar, “Babam her zaman siyasetin içindeydi, evimizde siyaset konuşulurdu. 1994’te aday oldu. Ben o zaman Denizli’de Makine Mühendisliği okuyordum. Seçimlere kısa süre kala İzmir’e geldim. Babama destek oldum. Hatta ilk oyumu babam için kullandım, 400 oyla seçimi kaybetti. O gece çok heyecanlıydı. Babam elbette üzüldü ama hiçbir zaman pes etmedi. Hep çalıştı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller onun için Menderes’e geldi. Eski Bakan Işılay Saygın da babamı çok severdi. Menderes’in köylerinde hâlâ tanınır. Bana, ‘Kasap Kenan’ın oğlu’ diye seslenirler. Babam kasaptı çünkü” dedi.

Baba Kenan Kayalar, “Oğlumla gurur duyuyorum. 1994’te aday oldum ama o zaman olmadı. Oğlum Mustafa’ya başkanlık çok yakıştı. Başarılı olmasını diliyorum. Ona tavsiyem şu oldu: Kapını açık olsun ve kimseyi kırma.” dedi.