Başkan Oran plajları istiyor

İzmir’in ve Türkiye’nin cennet köşesi Çeşme, geçen günlerde kaçak localarla gündeme geldi. Bazı uyanık işletmeciler halk plajına localar koydu, vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların bu tepkisi üzerine, Çeşme Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti.



Bu konuda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın hassasiyetini çok iyi biliyorum. Localar, 5 dakikada iş makineleriyle yıkıldı!



Ekrem Başkanı aradım. “Nedir bu iş?” diye sordum. Göreve geldikten sonra Ilıca Plajı’ndaki şezlong ve şemsiye terörüne son veren Oran’ın ilk sözü, “Sahiller halkındır” oldu. Konuyu öğrenir öğrenmez gereğini yaptıklarını söyledi.



Diğer plajlarla ilgili olarak da sohbet ettik. Başkan Oran, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bazı plajları resmen istediklerini söyledi ve şunları paylaştı:



“7/24 büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimle gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz, Ilıca Plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır. Bu hizmet anlayışımızı Çeşme’nin dört bir yanındaki plajlarımıza da taşımak, denizlerimizi ve kıyılarımızı halkın kullanımına açmak, sahip olduğumuz güzelliklerin toplumun her kesimince ulaşılabilir olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de Boyalık, Altınkum, Deliklikoy ve Ada Yalı gibi halk plajlarının halkın temsilcisi olan Çeşme Belediyesi’ne devredilmesini istedik. Gerekli başvuruları yaptık. Olumlu bir dönüş olacağını düşünüyorum.”



Bununla ilgili bakanlıklardan nasıl bir cevap geleceğini merakla bekliyorum. Plajların belediye kontrolünde olması, herkesin yararına olacaktır. İzmirli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu konuda hassas davranacaktır.



İzmir’de vaka durumu!



Pandeminin başından bu yana İzmir’deki verileri yakından takip ediyorum. Nisan ayında vaka sayısında pik rakamlara ulaşan İzmir’de, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren hem vaka hem de yoğun bakım hasta sayısında büyük düşüşler oldu. Haziran ayının başında günlük vaka sayısı 25-45 arasında gitti geldi. Tüm uzmanların, sürecin başından bu yana “Rehavete kapılmayın” uyarısını maalesef bazılarımız kulak arkası etti. Bu durum da rakamlara yansıdı. Şu anda İzmir’de günlük vaka sayısı 60-70 ortalamasında ilerliyor. Bu rakamın 100’e çıkmaması için dikkat etmemiz şart! İzmir’deki toplam test sayısı ise 256 bin 259. Bu sayı her geçen gün artıyor. Lütfen, bir şey yokmuş gibi davranmayalım!



Buca birinci!



TÜİK, geçen günlerde konut satışlarıyla ilgili veriler yayımladı. Hemen İzmir detayına baktım. Ocak-Haziran ayında İzmir’de toplam 39 bin 331 ev satılmış. Verilere göre, en fazla ev Buca’da satıldı. Ocak-Haziran döneminde bu ilçede toplam 4 bin 979 ev satışı yapılmış. Buca’yı 4 bin 62’yle Karşıyaka, 3 bin 416 evle Çiğli, 3 bin 98 evle de Torbalı takip etti. Bornova’da 2 bin 474, Bayraklı’da 1763, Karabağlar’da 2 bin 660, Konak’ta da 1951 ev satıldı. Burada dikkatimi Torbalı çekti. Bu ilçe, İzmir’in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.