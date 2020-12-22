‘Başkanımızı koruyacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarını yıllardır yakından takip ediyorum. Yeni dönemde, meclis salonuna gitmesem de canlı yayını bilgisayarın karşısına geçiyorum ve dinliyorum.

Son seçimden sonra oluşan Büyükşehir Meclisi tablosunda genel anlamda bir uyum olduğunu vurgulamak gerekiyor. Görüşülen maddelerin önemli bir bölümü oybirliği ile geçiyor. Muhalefet, görevi gereği zaman zaman sert sözlerle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştiriyor! AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Grup Sözcüsü Hüsnü Boztepe derslerine iyi çalışıp geliyor. Sözleri de çoğu zaman tartışma konusu oluyor.

CHP grubu da elbette yapılan eleştirilere yanıt veriyor. Grup Başkanvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun son çıkışı dikkatimi çekti, hemen paylaşalım.

“AK Parti sözcüleri, algı yaratmaya çalışıyorlar. Büyükşehir Meclisi’nde bunu genellikle gündem dışı konuşmalarda yapıyorlar. Başka bir faza geçiyorlar. CHP başka faza geçemez mi, geçer! Daha önce bu yüzden meclis kilitlenmedi mi? Urla’da benzin istasyonu meselesini tartışıyoruz. Sapla samanı karıştırmak neyin nesi oluyor? Urla’da konuşulan mevzu alınıyor, Başkanımız Tunç Soyer’in anasının ak sütü gibi helal olan zeytinliğine getiriliyor. Bunun neresinde samimiyet var? Konular, dönüp dolaştırılıp Köy-Koop’a getiriliyor! Büyükşehir Belediyesi ayrı, Köy-Koop ayrı bir tüzel kişiliktir. 2016’dan önce orada başkaları vardı. Köy-Koop’tan ürün almaya devam edeceğiz. Süt almayalım mı? Çocuklarımız süt içmesin mi? Ondan alma, bundan alma! Nereden alacağız? Biz kooperatifçiliği ‘Başka bir hayat mümkün’ diye destekliyoruz. Samimiyetsizlik bu noktalarda dışavuruyor. Siyaset, muhalefeti-iktidarı ile vardır. Muhalefet haktır. İzmir’deki muhalefet de mecliste bu hakkını dibine kadar kullanıyor. Bu iyi bir şey. Şunu yapmamak lazım. Eğer bu siyasi hesaplar üzerinden çıkarak, Tunç Soyer’i değişik bir şekilde hedef alan, yaptığı hizmetleri bozucu girişimler yapılmaya devam edilirse bizi karşılarında bulurlar.”

Özuslu, Soyer’in CHP üyesi olduğunu, yüzde 58 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini özellikle vurguluyor ve şöyle diyor:

“Kendisi, CHP’ye verilen oylarla seçilmiştir. Bundan sonra kendisine yönelik ithamlara, saldırılara CHP grubu olarak şiddetle karşı çıkacağız. Başkanımızı koruyacağız. Başkanımıza yapılan saldırı CHP grubuna yapılmış saldırıdır.”

Bu sözler, bana Büyükşehir Meclisi’nde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı izlenimini veriyor.