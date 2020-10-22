Bayraklı kentsel dönüşüm bekliyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmiş yıllarda Bayraklı’da 60 dönümlük bir alanı kentsel dönüşüm için pilot bölge ilan etti. Ancak aradan geçen yıllarda konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Çünkü; Büyükşehir’in dönüşüm teklifine vatandaş sıcak bakmadı. İkna edenlerin oranı yüzde 10’larda kaldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a bu konuyu sordum. “Her kesimin her kesimin mutlu olacağı bir kentsel dönüşüm sürecine başlayacağız” dedi ve belirlenen bölgedeki planlama yetkisini Büyükşehir’den aldıklarını ifade etti.

Sandal, şu bilgileri paylaştı: “60 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm hayata geçilmeye çalışılmış, belli nebze de yol alınmış. Daha sonra tıkanığa uğramış, 10 yıl gibi bir süre geçti. Yeni yönetmelikler, bizi yeni plan revizyonuna itiyor. Bu kapsamda yetki alarak çalışmalarımıza yapacağız. 60 hektarı pilot bölge olarak seçeceğiz daha sonra da Cengizhan ve Çay mahallesini kapsayan bir proje yapacağız. Yasal mevzuata uygun, vatandaşların ve iş adamların mutlu olduğu bir çalışma yapacağız. Büyükşehir’de bu yetkiyi iptal etmemiz bizim 6 ayımızı aldı. Bir siyasinin en önemli özelliği bu riski alabilmesidir. ‘Buradan olumsuz tepki alırım’ diyorsanız, diğer projeleri hayata geçiremezseniz. Yani önceliğimiz hep vatandaştır. Bu dönem içerisinde 60 hektarlık alan üzerinde ilk kazmayı vuracağız.”

Geçmişte hakkı yenmiş!

Başkan Sandal, bir önceki dönemde Bayraklı’nın Büyükşehir’den yeterli desteği alamadığını söyledi. Bu konuyu biraz daha açmasını isteyince, “Geçmiş dönemde Bayraklı’nın hakkını yendiğini düşünüyorum. Tarihi değerleriyle bu kentti ana yerleşkesi olmasına rağmen bütün hizmetleri minimum almışız. Bu eksiğin kapanması, yeni kent merkezi projesinin ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor. Bayraklı Sadece İzmir’de Türkiye’nin modern, çağdaş kenti olma potansiyeline sahiptir. Bizim de kenti hak ettiği yere getirmek için bilgi birikimi olan insan kaynağımız ve potansiyelimiz var. Bu kapsamda Büyükşehir gördüğü bütün sorunlara kanalize oluyor. Biz sadece ‘yatırım yapılsın’ demiyoruz. İstediğimiz konularda projelerimizi Büyükşehir’e sunuyoruz. Bu da karşılık buluyor” dedi.

Herkes bildiği işi yapsın

Sandal, personel reformuna oldukça önem veriyor. Son 3-5 aydır bu konuya odaklanmış. Memurlarla ilgili çalışmayı tamamlayıp hayata geçirmiş, şimdi sırada işçilerde… Başkan Sandal,

“Kamu kurumları, sivil toplumla, büyükşehirle, muhtarla kavga eden bir belediyenin başarılı olma şansı yoktur. Biz bu sorunları çözmek adına adımları attık. İşten kimse atılmadı. Bürokratlarımızla bir araya gelerek çalışma şeklimizi anlattık. Biz Serdar Sandal’a bağlı bürokratlar istemiyoruz. Yeri gelince bize de karşı çıkacak bürokratlar istiyoruz. Bu kapsamda bazı değişiklikler yaptık. İki başkan yardımcımızı farklı müdürlüklere atadık. Üç yeni başkan yardımcısı atadık. 15’e yakın müdürümüzü değiştirdik. 42 de personel değişti. Şimdi sıra işçi kardeşlerimizde. Herkes bildiği işi yapacak. Bu çalışmanın da sonuna geldik. Bir haftaya kadar arkadaşlarımızla paylaşacağız” diye konuştu.

Sandal, 2021 yılından itibaren Bayraklı’da değişimin gözle görülür bir hale kavuşacağını da ifade etti.