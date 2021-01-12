Bayraklı’da dönüşüm başlıyor!

30 Ekim’de İzmir’i vuran depremi kimimiz unutmuş olabilir. Ancak özellikle Bayraklı’nın Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde oturanların bu depremi unutması, inanın mümkün değil.

Depremle birlikte birçok bina yıkıldı, birçoğu da ağır ve orta hasar aldı. Ağır hasarlı olan binaların tamamı yıkıldı. Molozlar toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan evlerin yenilerinin TOKİ tarafından yapılacağını söyledi, en geç bir yıl içinde tamamlanacağının sözünü verdi. Bakanlık yetkilileri, depremin vurduğu Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde 7 proje alanı belirledi. Mimarı, projeleri hazırladı. TOKİ, yıkılan evlerin yerine yenilerini yapmak için yapım ihalesine çıktı. İhaleyi alan firmalara yer teslimi bugün yarın yapılacak.

7 proje alanında 1178 2+1, 266 adet de 3+1 ev inşa edilecek. Toplam konut sayısı 1444, dükkân sayısı ise 208 olacak. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hemen yanındaki rezerv alanda yapılacak konut adedi de 5 bin 100 olacak. Bunların 1734’ü 2+1, 2 bin 856’sı 3+1, 510’u ise 4+1 şekilde tasarlanacak. Rezerv alanla ilgili ihale süreci devam ediyor. Yeni yapılacak binalar elbette bize eskiyi unutturmayacak!

Menemen’de kura çekimi

Menemen’de başkan vekili seçimi yılan hikâyesine döndü! Mahkeme kararları, mecliste seçim yapılmaması için farklı taktikler... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, geçen hafta, Belediye Kanunu’nun 46. maddesini işleme koydu. Bugün mecliste başkanvekili seçimi bir kez daha kurayla yapılacak. CHP’nin adayı Deniz Karakurt ile AK Parti’nin adayı Aydın Pehlivan’dan biri, en azından mahkemenin kesin kararına kadar başkanvekili olarak görev yapacak. Bakalım şans kimin yüzüne gülecek!

Güle güle Kemal Baysak





Koronavirüsün son kurbanı, İzmir’in efsane isimlerinden, duayen iş insanı, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak oldu. İzmir’de aktif siyaset yapıp da Baysak’ın bir şekilde temas kurmadığı bir kişi yok desek, herhalde abartmış olmayız. Baysak’ın vefatının ardından tüm partilerin temsilcileri taziye mesajı yayımladı. Bu, onun İzmir için ne kadar özel biri olduğunu hepimize gösterdi.