‘Birlikte aşacağız’

Koronavirüsle mücadelede devletin radikal tedbirler alması kaçınılmaz oldu. İtalya’nın süreci yönetememesi, bizim için örnek teşkil etti. Aynı hatalara Türkiye olarak düşmedik! Bu konuda erkese önemli görevler düşüyor. Başta da hiç şüphesiz hijyen geliyor. Zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması gerekiyor.

İzmir özelinden devam edersek, Büyükşehir Belediyesi’nin radikal tedbirler alması yerinde! İlçe belediyeleri de çalışanlarının bir bölümüne idari izin verdi. Diğer bölüm de dönüşümlü olarak işe gidip geliyor.

Şehr-i eminlerin bu konuda yaptıklarını sizlerle paylaşacağım.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm yurtdışı programlarını virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren iptal etti. El sıkma ritüeline ara verdi. Soyer, elini sıkmak isteyenleri elini göğsüne getirerek selamlıyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sarılmaya ara verdi. İduğ, “En güzel sarılmalarımızı bir süreliğine erteledik. Sağlığınıza dikkat edin” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, esprili bir dille karşısındakileri izci selamıyla selamlamaya başladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Butur, “Virüsün yayılmasını engellemek bizlerin elinde. El sıkmamaya özen gösteriyorum. Görüşmeleri azalttık” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Belediye bünyesinde Acil Koordinasyon Kurulu kurduklarını belirtti, “Siyasetçi konumunda olup binlerce kişiyle muhatap olan birisinin mikropla karşılaşmaması mümkün değil. Virüsü kapmamak için vücut direncimizi iyi tutmak zorundayız. Uyku önemli, beslenmeme de dikkat ediyorum. Kent AŞ tesislerinde düzenleme yaptık. Masalar, 1 metre kuralına göre yerleştirildi. Karşıyaka Çarşı’yı özel deterjanlarla yıkayacağız. Bir danışma hattını kurmayı da planlıyoruz” vurgularını yaptı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu: “Ellerimi sık sık yıkıyorum. Dezenfektan kullanıyorum. Temas etmemeye gayret gösteriyorum. Bir süreliğine randevuları kaldıracağız. Belediye olarak almamız gereken ne önlem varsa yapıyoruz. Parkların, sokakların temizliğine ayrı bir önem veriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor.”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk açıklamasının ardından belediye olarak harekete geçtik. Okullar, camiler, cemevleri, kahvehaneler, parklar, pazar yerleri, hastaneler, kamu ve kuruluşları, cezaevi dezenfekte edildi, ediliyor. Ben de randevuları azalttım. Bir süre sonra tamamen kaldıracağız. El hijyenine daha dikkat ediyorum. Bütün belediye ilaçlandı. Belediye girişinde dezenfekte yapıyoruz, ateş ölçüyoruz. Pazaryerleri ile ilgili yeni bur uygulamayı önümüzdeki günlerde başlatacağız.”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: “Kalabalık yerlere girmemeye özen gösteriyorum. Randevulara bir süreliğine ara verdik. Belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz.”

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: “Toplu görüşmelerden ziyade bireysel görüşmeleri tercih ediyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Dezenfektan kullanıyorum. Ayrıca belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz.”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: “El sıkmayı bıraktım. Eğer birisinin elini sıkarsam da bir süre sonra yıkıyorum. Kolonya ve dezenfektan kullanımı artırdım. Toplu etkinlikleri iptal ettik. Belediyemize olan ziyaretler zaten azaldı. Zorunlu olmadıkça randevularımızı askıya aldık. Bu süreçte herkesin kendi tedbirini alması çok önemli. Hepimizin duyarlı olması lazım.”

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya: “Belediye olarak gerekli dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için halk günümüzü iptal ettik. Bu süreçte bireysel temizliğimiz gibi çevre temizliğimize de özen gösterelim. Çöplerimizi zamanında ve çevreyi kirletmeyecek şekilde çıkaralım. Bilinçli ve ortak hareket edersek virüsün etkisini en aza indirmiş ve güvende oluruz.”

İzmir Büyükşehir ve 30 ilçe belediyesi, koronavirüse karşı topyekûn bir mücadele başlattı. Belediye başkanlarının aldığı kişisel tedbirleri her birimizin alması gerekiyor.

Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla aşacağız!