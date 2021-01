Buca metrosu için sevindiren haber!

Geçen hafta, Narlıdere metrosunda yapılan çalışmaları yerinde görme şansı yakaladım. Fahrettin Altay-Narlıdere metrosunun son durağı olan Kaymakamlık durağında yetkililerden bilgi aldım. Koca koca kamyonların, iş makinelerinin, yerin 28 metre altına nasıl indirildiğini, nasıl çalıştığını gözlemledim.



Şu an çalışmalar sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Can sıkıcı bur durum yok. 30 Ekim’deki İzmir depreminden sonra hepimizin gündemi maalesef deprem oldu. Evimiz, işyerimiz depreme dayanıklı mı, değil mi sorusunu en azından iç sesimiz sürekli dile getiriyor. Ben de inşaat çalışmasını sürdüren firma yetkilerine bunu sordum, “Allah göstermesin, bir deprem olduğunda ne olacak?” dedim. Yetkililer, bu konuda çok net konuştu.



“Bununla ilgili çalışmalar, kazı yapılmadan önce başlıyor. Şu anda 8 büyüklüğünde bir deprem olsa, tünellere hiçbir şey olmaz. Hatta en güvenli yer burası diyebiliriz” yanıtını verdi.



Metro çalışmalarını anlatan haberden sonra çok fazla mesaj aldım. Gerçekten İzmirliler projenin ne durumda olduğunu merak ediyormuş. Şunu de belirtmeden geçmeyeyim... Fahrettin Altay-Narlıdere metrosu yer altından gidecek. Tramvay gibi yer üstünden gitme durumu söz konusu değil. Bir kez daha hatırlatalım. Her şey yolunda giderse, 2022’nin Kasım ayında hat devreye girecek.



Uluslararası ihale



Sizlere bir müjde daha vereyim... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca metrosuna ayrı bir önem veriyor, bunu da her fırsatta dile getiriyor. İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi olacak bu proje, kentin trafiğini rahatlatması açısından da önemli... 13,5 kilometrelik metro hattı, Üçyol’dan başlayacak; Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop’tan geçerek Çamlıkule’de son bulacak.



Şimdi geleyim müjdeye... Büyükşehir Belediyesi, milyarlık proje için uluslararası ihale hazırlığında... Bir aksilik olmazsa Şubat’ın 15-20’si gibi ihaleye çıkılacak. Başkan Soyer’in hedefi, döneminin sonuna kadar bu projeyi tamamlamak. Yeni bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.



Menemen’de gariplik!



Menemen’de, AK Partili Aydın Pehlivan, Belediye Meclisi’nde yapılan kura çekimiyle Başkan Vekili oldu. Ancak belediyeye bağlı iki şirketin yönetim kurulu başkanı, mahkeme kararıyla başkan vekilliği düşürülen, CHP’li meclis üyesi Deniz Karakurt... Karakurt, şirket personelinin maaşlarının ödenememesinin kendisiyle alakalı olmadığını açıkladı. AK Partili Pehlivan ise, sorumlunun CHP’li Karakurt olduğunu ifade etti. Şu anda yüzlerce kişinin maaşı ödenemiyor.

Başkan Vekili Pehlivan, ilk meclis toplantısında yetki isteyeceğini söyledi, ama çoğunluk Millet İttifakı’nda... İttifak nasıl bir yol izleyecek, net değil.

Umarım, emekçilerin maaş problemi bir an önce çözülür.