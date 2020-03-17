Çeşme projesinde söz Soyer’de

Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık tarafından yürütülen ve 20 milyarlık bir ekonomi yaratacak Çeşme projesini anlatmak için İzmir’e gelmiş ve projenin detaylarını kentin dinamikleriyle paylaşmıştı.

Gerçekten İzmir’i ve Ege Bölgesini uçuracak bir proje.

Buradan İzmir’in bu projeye sahip çıkması gerektiğini ifade etmiştim.

Proje ilk kamuoyuna yansıdığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i aramıştım.

“Ne düşünüyorsunuz?” diye sormuştum.

Kendisi, “Henüz somut bir şey yokken destekliyorum ya da karşı çıkıyorum demek olmaz” yanıtını vermişti.

Bakan Ersoy, Çeşme projesinin detaylarını Başkan Soyer’le de paylaştı.

İkili yaklaşık bir saat bir görüştü.

Soyer’e, yine aynı soruyu yönelttim. Özetle şunları söyledi:

“Çeşme’de su sorunu var. 20 golf sahasından bahsedildi. Su olmayan yerde golf sahası olmaz. Ayrıca bir golf sahası binlerce kişinin harcayacağı suyu tüketiyor. 20 golf sahası 100 binleri ifade ediyor. Projenin yapılacağı alanın bir bölümü su koruma havzası. Bunları kendisine de ifade ettim. Çeşme ile ilgili Büyükşehir olarak biz de çalışacağız. Hiçbir şeye önyargılı bakmıyoruz. Önyargı varsa, bunu kaldırır ve çözümü birlikte buluruz. Bakan Bey de, ‘Siz de çalışın bize getirin’ dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehir merkezi turizm projesini artırmak için çalışıyoruz. Şehir merkezi turizmini geliştirmek zorundayız. Paris, Barcelona gibi. Paris’te güneş, kum, deniz yok ama turizm var. Turist var. Oralarda tarih, inanç turizmi var. İzmir’in talip olması gereken turizm perspektifi de budur. Biz bu konuda önemli çalışma içindeyiz. Bakan Bey’le bir dahaki buluşmamızda kendisine bunu da sunacağız. Süreç istişare ile gidecek. İstişare kapısını Bakan Bey kendisi açtı. Biz de o kapıdan içeri girdik. Proje üzerine müzakereler yapılacak. Şu an için karşı çıkacağımız bir şey yok. Bazı itirazlarımız, önerilerimiz var. Ayrıca kurvaziyer gemilerinin İzmir Limanı’na yanaşması için çalışma yürüteceğiz.”

Soyer, Çeşme projesine “evet” diyor ama çekincelerini de ortaya koyuyor.

Bu proje “istişarelerle” şekillenecek ardından da vücut bulacak.

Bakan Ersoy’un en başından beri, “Biz yaptık oldu” anlayışında olmadığını görüyoruz.

Umarım, bu durum devam eder.

Sonucunda da kazanan İzmir, Ege Bölgesi ve ülkemiz olur!

Buzları eriten ziyaret!

Bakan Ersoy’un Çeşme projesini İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatacağı toplantıya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın davet edilmemesi kriz yaratmıştı.

Bu konuyla ilgili bir soruya Bakan Ersoy, “Daveti bakanlık olarak biz değil, İzmir Ticaret Odası yaptı. Biz başkanla her zaman görüşürüz” açıklamasında bulundu.

İZTO Başkan Mahmut Özgener’le Başkan Oran’ın arasını açan “davet krizi” tatlıya bağlanmış.

Oran, geçtiğimiz cuma günü Özgener’i ziyaret etmiş.

Anlayacağınız ikili arasında buzlar erimiş!