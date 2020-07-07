CHP İzmir’de PM hareketliliği

CHP’de aylardır beklenen kurultay, 25-26 Temmuz’da Ankara’da yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir kurultaya bu kadar güçlü giriyor! Örgütün desteğini tam olarak arkasına alarak...

Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra, en üst karar alma organı olan Parti Meclisi (PM) seçimi de yapılacak. Buraya girecek isimler önemli.

Çarşaf listeyle yapılan seçimde CHP lideri, anahtar listesini belirleyerek delegeye, “Ben bu isimlerle çalışmak istiyorum” mesajı verir, delegenin de önemli bir bölümü buna göre oyunu kullanır. Son kurultayda İzmir’den Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, listeyi delerek PM’ye girmeyi başaran isimler olmuştu.

PM’ye İzmir’den kimlerin gireceği merak konusu. Yanılmıyorsam, 2014’teki kurultayda Türkiye’nin üçüncü büyük kentinden PM’ye 7 isim girmeyi başarmıştı. Bu bir rekordu! “Peki, yeniden böyle bir şey olur mu?” derseniz, bana göre çok zor.

CHP İzmir’deki kulisleri sizlere hemen aktarayım. Bunun için çok kişiyle görüştüm. Yerel siyaseti yakından takip edenler çok iyi biliyor. İl kongresinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan büyük bir ayrışma yaşadı. Kongre günü Yücel, listesini Soyer’e göstermek istemedi. Listesini Özkan’la birlikte yapmayı tercih etti.

Zaten gergin olan ipler, burada tamamen koptu!

Liste nasıl olacak?

PM öncesi bu üç ismin birlikte hareket etmesi için, aralarında milletvekillerinin de olduğu akil isimler devrede. Özellikle Soyer ile Yücel’in bir kez daha ayrışmasını istemiyorlar. Ancak ortada bir güven sorununun olduğu da aşikâr!

Soyer’in, PM için olmazsa olmazı eski İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu. Nalbantoğlu’nun PM listesinde olacağını düşünenlerdenim.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delip PM’ye giren, ardından da genel başkan yardımcısı olan Özkan’ın, bu sefer CHP liderinin ekibinde yer almasının beklendiğini söyleyebilirim. CHP liderinin Özkan’ı listesine almaması sürpriz olacaktır.

İl Başkanı Deniz Yücel’e gelince... Yücel’in, partinin gençlik kollarında yetişen ve farklı kademelerde görev alan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ı PM’ye önereceği bilgisi kulislere düştü. Arslan ismini ben de şanslı görüyorum. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri için adaylar belirlenirken Arslan’ın yaptığı hamleler hâlâ konuşuluyor!

Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerinden kimi/kimleri listesine alacağı da merak konusu. Tacettin Bayır, göreve hazır olduğunu Kılıçdaroğlu’na bizzat iletti. Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Mahir Polat ve Murat Bakan ise bekleyişlerini sürdürüyor. Tablo, yakında daha da netleşecektir.

Eski Konak İlçe Başkanı Şakir Başak ve yedekten PM üyeliğine giren, eski Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, yeni dönemde PM’de olmak için yoğun bir çalışma içinde... Her iki isim de farklı illerde delegelerle temas kuruyor. Eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın ismi de kulislerde PM için sıklıkla dillendiriliyor.

2023 genel ve 2024 yerel seçimlerine partiyi götürecek kadroların belirleneceği kurultay, bu açıdan da farklı bir önem taşıyor. Son kulisleri sizlerle bir kez daha paylaşacağım. Bakalım Kılıçdaroğlu, nasıl bir liste oluşturacak?