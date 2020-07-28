CHP İzmir’de yeni dönem!

CHP’de aylardır beklenen kurultay sonuçlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güven tazelediği kurultayda en çok merak edilen konu Parti Meclisi (PM) listesi oldu. CHP lideri, anahtar listesine İzmir’den Tuncay Özkan, Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Devrim Barış Çelik, Selin Sayek Bake ve Rahmi Türeli (eski İzmir milletvekili) yazdı. Seçimin sonucunda Özkan ve Türeli haricindeki isimler PM’nin yeni üyeleri oldu. Burada hiç şüphesiz en dikkat çeken sonuç Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın çizik yemesi oldu.

“Çizik operasyonu” bekleniyordu ama sonucu öngörülemiyordu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun öncülüğünde partililer, Özkan’ın seçilmemesi için yoğun bir çaba harcadı ve çabalarının sonucunu aldı. Şimdi İzmir’de “Özkan’sız” dönem başlıyor. Kartlar, baştan sona yeniden dağıtılacak. Partinin önderliğini hiç şüphesiz, ağabey konumundaki Rıfat Nalbantoğlu üstlenmeye çalışacaktır.

Kısacası, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak CHP İzmir için... Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yol arkadaşı Nalbantoğlu’nun seçilmesi adına Ankara’da kamp kurdu. Çok sayıda il başkanı ve delegeyle bir araya gelerek Nalbantoğlu için destek istedi. Bu yapılan çalışmaların meyvesini fazlasıyla aldılar aslında. Nalbantoğlu, rekor bir oyla PM üyesi seçilmeyi başardı. Seçim öncesi Soyer’e, “Rıfat Nalbantoğlu ısrarınızın sebebi ne?” diye soruldu. O da, “Vefa!” yanıtını verdi.

Siyasetin ekip ve vefa işi olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in PM için olmazsa olmazı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan’dı. Yücel’in yanı sıra Abdül Batur ve Ali Engin de Arslan için bastırdı ve sonuç istedikleri gibi oldu. Yücel’in PM’de görmek istediği Tuncay Özkan ise seçilemedi. Özellikle yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde yakınlaştığı ve birlikte siyaset yaptığı Özkan’ın yeteri kadar oy alamamasını, Yücel’in hanesine eksi yazanlar olduğunu söylemeden geçmeyelim.

PM üyeliğine seçilen İzmir Milletvekili Ednan Arslan da başarı hikâyesiyle dikkat çeken isimlerden. Erzincan’ın Tercan ilçesi Bulmuş köyünde doğan 41 yaşındaki Arslan, partinin gençlik kollarından itibaren farklı kademelerde görev aldı. Milletvekilliğinden sonra PM’ye seçilmesi gerçekten önemli. Özellikle de siyaset yapan gençler için örnek bir isim. Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecindeki etkinliğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Böke, ekonomiye mi?

CHP liderine karşı muhalif çıkışlarıyla dikkat çeken Selin Sayek Böke, yeniden PM’de... Örgüt işlerine karışmayan Böke’nin yeniden ekonomi yönetiminin başına geçmesi beklentisi var.

Bir diğer PM üyesi Devrim Barış Çelik ismi de dikkat çekici. Şimdiye kadar partinin mutfağında olan Çelik, artık vitrinde... Çelik’le ilgili ilginç bir ayrıntı var. Şubat ayındaki il kongresine hazırlanan Çelik, Kılıçdaroğlu’nun, “Adayım Yücel” demesi üzerine adaylıktan vazgeçmişti. Çelik aday olmadı ama PM üyesi seçildi. Bu da kaderin bir cilvesi olsa gerek.

Sonuç olarak, İzmir’de CHP açısından dengeler kısa süre içinde değişecektir. Yeni siyasi figürlerin nasıl bir yol izleyeceğini, örgütle kuracağı ilişkiyi yakından takip edeceğiz.