CHP’de Menemen sendromu!

Menemen’de Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından yaşanan süreç derslerde okutulacak tarzda. Bilmeyenler için özetleyelim!

İçişleri Bakanlığı, Serdar Aksoy’u görevden aldıktan sonra mecliste başkanvekilliği seçimi yapıldı. Meclisteki aritmetiğe bakıldığında 15 CHP, 3 İYİ Parti, 10 AK Parti, 2 MHP ve 1 bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Normal şartlarda Millet ittifakı seçimi çok rahat bir şekilde alması gerekirken yarış 15’e 15 bitti. Kura çekiminin sonucunda da CHP’nin adayı Deniz Karakurt kazandı. Ardından AK Parti cephesi kura çekiminin yasada belirtildiği şekilde yapılmadığını öne sürerek mahkemeye gitti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ve kura çekimi yenilendi. Bu sefer de AK Parti’nin adayı Aydın Pehlivan seçimi kazandı.

Partinin baraj altında kaldığı 1999’dan bu yana Menemen’de iktidar olan CHP böylece belediye başkanlığı koltuğunu AK Parti’ye kaptırmış oldu! Mecliste belediye başkanvekili seçimi öncesi CHP’de fire olacağı aşikardı! Hatta kimlerin AK Parti’nin adayına oy atacağı bile tahmin ediliyordu. Ancak parti yönetimi bana kalırsa gerekli müdahaleleri yapamadı.

Örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürecin içine dahil edilmedi/edilmek istenmedi! Bu büyük bir eksiklikti aslında… Soyer konuya müdahil olsa ‘aklı karışık’ olan CHP’li meclis üyelerini ikna etmesi çok da zor olmayacaktı. Ama böyle olmadı. Eğer siz sıkıntılı bir noktada Büyükşehir Belediye Başkanını ‘görmezden’ gelirseniz, sonuçları da böyle ağır olur. Başkan Soyer, meclisteki ilk başkanvekili seçimi olduğunda İstanbul’da Basmane çukuruyla ilgili TMSF yetkilileri ile görüşme yapıyordu.

Bu noktada AK Parti gerçekten iyi bir seçim strateji izledi. Başkanvekili seçimi yapılması kesinleşince meclis grubu tek yumruk olarak Aydın Pehlivan’ın parti yönetime sundu. Genel merkezden ‘olur’ alındı. AK Partililer, CHP’lilerin, ‘Adayımız kim olacak?’ tartışması yaşarken çoktan yol almıştı. ‘Kafası karışık’ olan CHP’lilerle iletişime geçildi. AK Parti adayına oy atmaları noktasında bu isimler ikna edildi ve beraberlik sonucuna ulaşıldı. Bu bile başlı başına bir başarıydı aslında kendileri açısından.

Şimdilerde CHP’de AK Parti’ye destek veren isimlerin kim olduğuna yönelik bir araştırma var. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “O isimleri bulacağız ve gerekli cezayı alacaklar. Onların yaptığıyla ilgili ihanet kelimesini söylemek az gelir’ diyor.

AK Parti açısından Menemen’in ayrı bir öneminin olduğunu söylemek gerekiyor. İzmir haritasını şöyle bir düşünün. Kuzeyin parlayan yıldızı Bergama’da AK Parti, Kınık’ta AK Parti, Aliağa’da MHP iktidar. Şimdi buna Menemen de eklendi. Kuzeyde yer alan diğer ilçeler Dikili ve Foça ise CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor.

AK Parti sayı olarak bu bölgede öne geçti. Şimdi iktidar partisinin eline büyük bir fırsat geçti.

Başkanvekili Pehlivan’ın atacağı her adım yakından takip edilecektir. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek?