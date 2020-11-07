‘Çürük yapıya imar affı neyin nesi?’

15 yıl İzmir Büyük-şehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, “Deprem bölgesinde imarlar eski tarihlerde verilmiş. Yıkılan, hasar gören binalarda yapım ve uygulama hatası aşikâr. Orası gökdelen bölgesi. Gökdelenlerde bir şey var mı? Bir yandan dönüşümden bahsedilecek bir yandan da çürük yapılara imar affı gelecek. Bu büyük bir çelişki. Herkes akıl veriyor, birbirini suçluyor. Suçlayarak elinize ne geçecek? Önemli olan, bundan sonra doğru adımları atmak” dedi.

Kocaoğlu, depreme Urla’da yakalandığını söyledi. Depremi etkileyen bölgeyi çok iyi bildiğini anlatan Kocaoğlu, “Burada imar zaten eski tarihlerde verilmiş. İnşaat kalitesi depremin etkisini belirledi. Bir tarafta evler yıkıldı, hemen yanındakiler sapasağlam. Çürük binalarda, yapım ve uygulaması hatası olanlarda maalesef sıkıntı oldu. O bölgede gökdelenler. Onlara bir şey oldu mu? Olmadı. Hesap ve malzeme hatası var” dedi.

İzmir’in yeni bir deprem mastır planı olmaması eleştiriyle ilgili Kocaoğlu, “Çeşitli mevzuat var. Esasında binaların dönüşümü ile kentsel dönüşüm ayrı şeyler. Uzmanlar beton ömrü maksimum 60 yıl diyor. İzmir’in birçok noktasında 60 yıllık binalar var. İzmir’de 1999 öncesi yapılan binalar yıkılacak mı? Yenilenecek mi? Hangi parayla bunu yenileyeceksin? O güç var mı?” dedi.

‘Ben de yaparım!’

Aziz Kocaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “100 bin gözden geçirilecek” açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Bu binalar gözle mi kontrol edilecek? Öyle yapılacaksa ben de onu yaparım? İstiyorlarsa helikopterlerle baksınlar! Binalardan karot örneği alıp laboratuvarda incelenmesi uzun süre... Kentsel dönüşüm ekonomiye bağlı. Konut arz-talebine göre kentsel dönüşüm hızlanır ya da yavaşlar. Dönüşüm gecekonduda mı yapılacak, Alsancak’taki imarlı yerlerde mi? İnsanlar arsalarından taviz vermediğine göre bina dönüşümü mü olacak? Bunların masaya yatırılması, samimiyetle tartışılması gerek” diye konuştu. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, kendi döneminde Kadifakale, Örnekköy ve Uzundere’de örnek dönüşümlerin altına imza attıklarını ifade etti.