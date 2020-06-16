‘Destek göremedim’

Gaziemir Belediye Başkanı CHP’li Halil Arda, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak, yaptığı iddia edilen sosyal paylaşımları nedeniyle geçen hafta hâkim karşısına çıktı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burada ilginç bir durum var! Arda’nın attığı edilen tweet’ler ortada yok! Birileri ekran görüntüsü almış. Başkan Arda’nın fotoğrafının bulunduğu hesap ne zaman açıldı, kim açtı belli değil. Arda da ısrarla tweet atmadığını söylüyor. Elbette bu konuda son sözü yargı söyleyecek.

Arda, başarılı bir belediye başkanı olduğu için üzerine gelindiğini savunuyor. Farklı partilere oy veren seçmenlerin, “Bir dahaki seçimde Halil Arda’ya oy veririz” dediğini aktarıyor. Başkan Arda’yla kısa bir görüşmem oldu. Özetle şunları söyledi:

‘İşçiye borcumuz yok’

“Sorunlarla ilgili köklü çözümler getiriyoruz. Belediyenin dışarıya verilmiş mallarını tek tek geri alıyoruz. Belediye olarak kendimiz işleteceğiz. Kira kontratı biten bazı yerlerde işletmeyi kendimiz yapacağız. Buna rağmen dava açanlar oluyor. Süreci uzatıyorlar. Tepe Restoran diye bir yer var. Orası belediye kafe olacak. Pandemi süreci nedeniyle uzadı. İşçiler sendika değiştirdikten sonra 65 gün toplu sözleşme görüşmemiz oldu. İşçinin belediyeden alacağı hiçbir kuruş yok. Maaşları, ikramiyeleri ödedik. En düşük işçi ücreti 4 bin lira. Esnafa 1 milyon 600 bin lira borcumuz var. Sürekli kemer sıkıyoruz. Çöp taşeronundan ayda 400 bin lira tasarruf yapıyoruz. Belediyenin parası, kendi paramız gibi. Kısacası, yönetimsel devrim yapıyoruz.”

‘Gaziemirli biliyor!’

Konuşmamızın sonunda “Geçen süreçte bazı partililerin arkamda olmaması beni üzdü” dedi. “Bunlar kim?” diye ısrar ettim, ama söylemedi. “Gaziemirliler, onların kim olduğunu biliyor” demekle yetindi.

CHP açısından baktığımızda Gaziemir’de siyaset oldukça karışık. Halil İbrahim Şenol döneminden bu yana, İlçe Başkanı ve yönetimi ile Belediye arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Bu dönemde bu rüzgâr daha da soğudu! İlişkiler minimum seviyeye indirildi.

Yücel de rahatsız...

Benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Arda, hâkim karşısına çıkıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığında, belediye önünde bir açıklama yaptı. Yüzlerce kişi gelmişti. Gözüm hemen CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan’ı, yine Gaziemir’de siyaset yapan Parti Meclisi Üyesi Umut Tekin’i aradı. Özkan’ın Belediye’ye geldiğini ancak fotoğraf karesine girmediğini öğrendim. Tekin ise orada yokmuş.

Gaziemir’de artık sorun yumağı haline gelen, ilçe-belediye arasındaki ayrışmadan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in de rahatsız olduğunu biliyorum. Ancak Yücel, konuya ya da başka bir deyişle ayrışmaya hâlâ müdahale etmedi. Yaşanan soğuk savaş, hiç şüphesiz 60 yıl sonra ilçede iktidar olan CHP’ye zarar veriyor.