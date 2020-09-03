Gümrükçü’den faaliyet raporu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, metropolün en genç belediye başkanı... Çiğli’de farklı işlerin altına imza atıyor. Geçen gün kendisiyle sohbet ettik. Yaptıklarını, yapacaklarını anlattı.

SONAR bir anket açıkladı. Ankette, “Bulunduğunuz ilçede belediye başkanının çalışmalarını başarılı buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63.1’i Gümrükçü için, ‘Başarılı’ yanıtını vermiş. Başkan’dan sonucu değerlendirmesini istedim. “Halkımız bizi başarılı bulduysa, İzmir’de üçüncü çıktıysak bu bizim açımızdan mutluluk verici. Başarısız bulanların sebeplerine de bakmak lazım. Bunu da önemsiyorum” dedi.

“Nasıl gidiyor, pandemi süreci belediye işleyişini etkiledi mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi Gümrükçü: “Yolun başındayız. İlk 6 ay hayırlı olsunlarla geçti. Sonra parti içi bir dönem yaşadık. 5 aydır virüsle mücadele ediyoruz. Hedeflerimizi güncelleme noktasındayız. 2020’de yapacaklarımızı çok önceden açıkladık. 87 projenin 80’ini yerine getirecek durumdayız. Kısıtlama olmazsa yapacak durumdayız. Ama bazı hedefler ertelenecek. Belediyeler için 2-3 ay ciddi vakit kaybı ve ekonomik yük oluştu. Genel bütçeden gelen bütçe azaldı. Vergi ödeme oranı düştü. Ama belediye olarak ayakta kaldık. Hizmetlerimizi sürdürdük. Bir memnuniyet yarattığımız ortada. Anketlere de yansıyor bu. Gülümseyen Çiğli hedefine hemen ulaşmak mümkün değil. Bir kentleşme problemi var. 1980 darbesinden sonra belediye 12 yıl kapatılmış. Çarpık kentleşme sorunu var. İmarsız alanlar var. Kurumsallaşmayla ilgili problemler mevcut. 1.5 yılda kurumsal kapasiteyi geliştirmeye önem verdik. Geçmişten gelen sorunların önemli bölümünün çözüldüğünü herkes görecek. Harmandalı imar planı ve Güzeltepe kentsel dönüşüm konularını çok önemsiyoruz. Çözüm noktasına ulaşmış durumdayız. Yılbaşına kadar imar planları bitecek. İmar planlarının 5 binliği yoktu. Büyükşehir, planları yaptı. Askıya çıktı, indi. Vatandaşla oturup plan yapacağız. Geçmişte imarı olan fakat başka sebeplerden dolayı imara kapatılmış bir bölge. Harmandalı, Çiğli’nin geleceği olacak.”

Koku sorunu

Başkan Gümrükçü, Harmandalı’nda yenilenen çöp alanıyla ilgili zaman zaman koku şikâyeti aldıklarını, ancak kokunun geçmiş yıllara göre çok azaldığını vurguladı. “Sorun bitmiş diyemeyiz ama önemli bir ilerleme kaydedildi. Çöpler atılıp kalıyordu. Atılan çöplerden milyonlarca liralık elektrik üretimi söz konusu. İzmir’e faydası olan bir şey. Bu ekonomik gelir, Çiğli’ye de yansıyacaktır. Geri kazanım önemli. Bazı eksiklikler var elbet. 30 ilçenin çöpü, Çiğli’de toplanıyor. Çok yoğun bir tesis. Kapasite geliştirmesi tamamlanmadı. Ekim ayından itibaren Çiğli’ye gelen çöpün önemli bölümü Bakırçay ve Menderes’teki çöp toplama alanlarında toplanacak. Her geçen gün daha az çöp kokusuyla karşı karşıya kalacağız. Keşke çöp, ilçemizden kaldırılmış olsaydı... Geçmişe göre çok daha ileri noktadayız.”

Yoldaşlık hikâyesi!

Utku Gümrükçü, CHP’nin mutfağında yetişmiş bir isim. Onun için de onu ilçe, il kongrelerinde, kurultayda aktif rol alırken gördük. Kurultaydan sonra birlikte siyaset yaptığı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’la yollarının ayrıldığı iddiasını sordum, çarpıcı bir yanıt verdi:

“Ayrılık yaşamadık. Bunu gerektirecek konu yok. Bizimkisi yoldaşlık hikâyesi. Belli ilkeler doğrultusunda geçmişten günümüze gelen ağabey-kardeş ilişkisiyle bütünleşmiş siyasal duruş. Orada bir sapma yok. Tuncay Bey’in görevinde değişiklik oldu. Bizim ilişkilerimizde kayma yok. Ama partinin verdiği görevler var hepimize. Bunlar, net bir şekilde masaya kondu. Kararsız denge hali vardı örgütte. O artık bir dengeye oturdu. Parti içi bir tartışma konusu yok. Herkesin görevi, yetkisi belli. Herkes o görevini doğru yaparsa takım oyunu oluşur, CHP başarılı olur. Genel Başkanımızın da bana söylediği, ‘İzmir’in birliği, enerjisi çok önemli. Manisa, Uşak’a da etkisi olacak bir il...’ Biz ne kadar birlikte hareket edersek o kadar fazla başarılı oluruz. CHP’de artık ayrı gayrı sorunu olmaz. Takım oyunu olur.”