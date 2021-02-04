Gündemimiz deprem ve altyapı olmalı

İzmir gerçekten kötü günler geçiriyor. 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketinin izleri silinmemişken şimdi de sel felaketiyle karşı karşıya kaldık.

Önceki gün gece yarısı yataktan yağmurun sesine kalktım. Şimdiye kadar böylesini gerçekten görmedim. Sabahın ilk ışıklarıyla hepimiz felaketin boyutunu gözlerimizle gördük. Araçlar sular altında kaldı, evleri-işyerlerini su bastı. Maalesef Menderes’te 2 vatandaş sel nedeniyle hayatını kaybetti. 30 Ekim’deki İzmir depreminin hemen ardından 4 milyon kişinin tek gündemi deprem oldu. Hepimiz, “Acaba binamız sağlam mı?” sorusunu sormaya başladık. Hissedebileceğimiz türde bir deprem olduğunda yerimizden fırlar hale geldik. Psikolojimiz bozuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu konuda önemli açıklamalarda bulundu ve binaların envanterini çıkarmak için çalışma başlatacaklarını ifade etti. En önemli gündem maddesinin deprem olduğunu açıkladı.

Depremden sonra bu kentin artık önemli başka bir konusu daha var! Sel riski, altyapı, kentin bu konuda baştan sona elden geçmesi gerekiyor. İZSU’nun bu konuda önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Yağmur ve kanalizasyon suyunun ayrışması için kanallar yenileniyor. Gerekirse hükümetin de desteği ile bu tür sel baskınlarının olmaması için topyekûn bir seferberlik olmalı.

Son yaşadığımız büyük felaket bunu mecbur kılıyor. Eksiklerin bir an önce belirlenip bu konuda adımlar atılması elzem!

Kılıçdaroğlu geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü İzmir’e geliyor. CHP lideri Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek tramvayın temelini atacak. Ardından da Fahrettin Altay-Narlıdere metro kazı çalışmaları hakkında bilgi alacak. Kılıçdaroğlu, selin etkilerini de yerinde inceleyecek.

Tahtalı Barajı doldu

Her gün barajların doluluk oranlarına bakıyorum. Son 36 saatte yağan yağmur kentin önemli oranda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nın doluluk oranın yüzde 46’dan 53’e çıkardı. Baraja su girişi devam ediyor. Hafta başına kadar doluluk daha da artacaktır.

Maaş sorunu

Menemen’de belediye bağlı şirkette çalışanların maaşları yatırılmıyor/yatırılamıyor. Şu haklı bu haksız değerlendirmesine girmeyeceğim ama ortada bir mağduriyet olduğu kesin. AK Parti ve CHP’li yöneticilerin belli bir noktada uzlaşması gerekiyor. Bu yazıyı yazana kadar bir uzlaşma olmadı. Umarım anlaşılır ve işçilerin maaşları ödenir.