‘Herkes kenara park etsin!’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir’e gelerek ‘Ege Turizm Merkezi-Çeşme’ projesini ilk önce sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, ardından basın mensuplarına anlattı.

Projenin ilk çıkışı ‘sakat’ oldu. Aslında Bakan Ersoy da bunu şu sözleriyle kabul ediyor: “Projeyi, Mayıs ayında kamuoyuna duyuracaktık, ancak basında ‘doğru’, ‘yanlış’ bilgiler yer alınca biz de harekete geçtik.”

Çeşme’de 9 bin 574 hektarlık alana yapılması planlanan turizm projesini kim dinlerse dinlesin hayır demesinin, karşı çıkmasının imkânı yok. Gerçekten İzmir’i, Çeşme’yi ve Ege Bölgesi’ni uçuracak, çağ atlatacak bir proje.

Özetle, Çeşme’de turizmi 12 aya yayacak, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir formattan bahsetti Bakan Ersoy... Tamı tamına 20 milyar dolarlık bir proje...

Ersoy’un, basın temsilcileriyle yaptığı buluşmadaki notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle projenin siyaset üstü bir noktada olduğunu vurguladı. Benim açımdan en dikkat çeken sözü şu oldu: “Herkes siyasi ihtiyaçlarını kenara park etsin.”

‘Bu bir Ege projesi’

Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi:

“Bu ne İzmir ne Çeşme projesi. Bu bir Ege projesi. Mayıs ayı sonuna kadar araziyle ilgili tespitlerimiz sürecek. Arazi ile ilgili bazı sorunlar çözüldüğünde bir proje grubuyla anlayacağız. Burada yabancı isimler de olabilir. Bu sırada yabancı ülkelerdeki benzer projeleri de gezeceğiz. Bizim en büyük avantajımız, bunun en son proje olması. Bizim siyasi ve gizli bir gündemimiz yok. Her şey şeffaf ilerliyor. Her süreçte sizleri bilgilendireceğiz ki, şu anda da bunu yapıyoruz. 2021’in son çeyreğinde parsel bazında ihaleye çıkmak istiyoruz. 2023’te belirlediğimiz alandaki bazı projeler açılmaya başlar. 20 milyar dolarlık bir yatırım. Herkes siyasi ihtiyaçlarını bir kenara bıraksın. Okyanusta geçip derede boğulmayalım. Bu proje tamamlandığında Ege Bölgesi turizm pastasından hak ettiğini almaya başlayacak.”

Bakan Ersoy’a İzmir-Çeşme otobanının yaz aylarında yetersiz kaldığı ve proje tamamlandığında ulaşım sıkıntısının nasıl aşılacağı soruldu. Bu konuda mantıklı bir yanıt verdi: “Otobanın yetersiz gelmesinin nedeni, Çeşme’nin belli bir kitleye hitap eder şekilde oluşturulması. İnsanlar belli gün ve saatlerde Çeşme’ye gidiyor ve dönüyor. Otobanın kullanılmadığı saatlerde yerli ve yabancı turistlerin gelişi ayarlanırsa bir sorun olmayacak.”

Sevinin, sahiplenin

Başta da ifade ettiğim gibi, gerçekten dev bir proje. İzmir’in altın madeni bulmuş gibi sevinmesi ve sahiplenmesi gereken bir konu.

Ancak bu planlama sürecinde hem Büyükşehir hem de Çeşme Belediyesi yok sayılmamalı! Bakan Ersoy, bunun böyle olmayacağını ifade etti.

Projeyi kamuoyuna ilk duyuran bir gazeteci olarak, planlama sürecini de yakından takip edeceğim. Umarım, her şey yolunda gider ve İzmir yıllar sonra kabuğunu kırar, dünyaya açılmayı başarır!