İzmir böyle seçim görmedi!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanması, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından Menemen Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Ama öyle böyle bir seçim değil!

15 CHP’li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üye sandık başına gitti.

CHP’den Deniz Karakurt, AK Parti’den ise Aydın Pehlivan yarıştığı seçimin ilk iki turunda 3/2 çoğunluğa kimse ulaşamadı. 3. turda salt çoğunluk arandı. Herkes millet ittifakının seçimi alacağını düşünürken her iki adaya 15’e oy çıktı. Son turda da eşitlik bozulmadı ve kura seçimine başvuruldu. Burada gülen taraf CHP’li Deniz Karakurt oldu!

Belediyesinin sosyal medya hesabından seçimi izleyenler tabiri yerindeyse ölüp ölüp dirildi. İzmir uzun yıllardır böyle bir seçim yarışı yaşamadı. Tabi bir de seçimin bir perde arkası var.

Aksoy’un görevden el çektirilmesinin ardından AK Parti aslında adayını hemen belirledi. Burada iyi bir taktik ortaya koyup bunu kimseyle paylaşmadılar. Öyle ki dost ortamında bile kimse aday üzerinden bir konuşma yapmadı. AK Parti adayını erken belirlemesi bir avantaj oldu. Süreci bizzat AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milletvekili Necip Nasır, İlçe Başkanı Ahmet Can çelik yönetti.

CHP’de ise Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke kentte iki gün kamp kurdu. Bunu yapmak zorunda kaldılar! Çünkü meclis grubunda bir bölünme söz konusuydu ki bu endişelerinde haklı çıktılar. Oylamada CHP’de 3 fire yaşandı. Kimi ise CHP’den 2, İYİ Parti’den 1 fire olduğu görüşünde.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’la konuştum. Kırpınar, şunları söyledi:

“Fire İYİ Parti’den olmadı. CHP’li arkadaşlar bu firenin kendilerinden olduğunu anladıklarını düşünüyorum. Oylama en önde oturuyordum. Kimi pusulalar muska gibi katlanmış, kimi ise kenardan… Fire bizden değil. Meclise ara verildiğinde bile dışarı çıkmadık. İlçe başkanımız, meclis üyelerimiz, ben yerimizde kaldık. Mecliste oylama sırasında bile telefon trafiği oldu. Kimin ne yaptığını elbette bilemeyiz. Çok hesap oldu ama Allah’ın hesabını unuttular. İlahe adalet tecelli etti.”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, seçim sonrası elbette üzgündü. “Menemen’e hizmet etmek isterdik ama olmadı” diyerek seçimi özetli ve şu görüşleri benimle paylaştı:

“Cumhur ittifakı olarak 12 meclis üyemizle büyük bir başarı elde ettik. Adayımız 3 oy fazla aldı. Sonucu kura seçimi belirledi. Cumhur ittifakı olarak siyaseten birlik ve beraberliğimizin çok yüksek seviyede olması bizi mutlu etti. Adayımızı aslında biz ilk dakikada belirledik. Adayımız çalışmalar yaptı. Sonuç Menemen için hayırlı olsun. Menemen Meclisi’nde cumhur ittifakının ağırlığı gözler önüne serilmiş oldu. Bu bundan sonra da devam edecek.” Nereden bakarsanız bakın yıllar boyu üzerinde konuşulacak bir seçim yaşadık.

Başkan Sandal’dan önemli bir hamle!

Bayraklı Belediye Meclisi’nde çok önemli bir karar alındı. Binalarının depreme dayanıklı olmadığını düşünen vatandaşlar, binalarını yıkıp yenisini yapmak istiyor. Ancak burada bir inşaat alanı kaybının olacağı endişesi buna engeldi. Bayraklı Belediye Meclisi bu endişeyi ortadan kaldıracak bir hamle yaptı. Başkan Serdar Sandal konuyla ilgili, “2005’te hasar raporu verilen binalarımız bugün depremde maalesef yıkıldılar. O yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan yapı stokunun yenilenmesi lazım. Orta hasarlı binaların güçlendirilerek yeniden oturabilir hale gelme işi de bizce uygun değil. Zemin etüdü, demir ve beton kalitesiyle ilgili yönetmelikler gereği bu binaların meydana gelebilecek bir depremde hasar alacağı gün gibi açık. Bu kararla yerinde dönüşüm kolayca gerçekleşecek ve hemşerilerimizin bir hak kaybı olmayacak