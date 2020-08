İzmir için tehlike çanları!

Kurallara uyulmadığı için koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Devletin en üst kademesindeki isimler de vatandaşlara özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hemen hemen her gün çağrıda bulunuyor.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de önceki gün sahaya çıktı ve denetimlere bizzat katıldı. Köşger, “Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir’de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklama, beni gerçekten endişelendirdi. Umarım, Vali Bey’in sözleri herkesi endişelendirmiştir! Pandemi sürecinin başından beri, İzmir’deki rakamları yakından takip ediyorum. 21 Temmuz haftasında Türkiye’nin üçüncü büyük kentindeki vaka sayısı 60-70 civarındaydı.



Gelinen noktada ise maalesef bu sayı 140-150’ye kadar çıktı! Bu da demek oluyor ki İzmir’de her gün 150 kişiye virüs bulaşıyor. Bu sayı, Ankara ve İstanbul’a göre az gibi görünse de tehlikeli... Özellikle Karabağlar, Buca, Konak ve Bornova’da sayılar fazla. Zaten, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasındaki virüs haritası da bize bunu gösteriyor.

11 Mayıs’ta İzmir’deki vaka sayısı 11’di... Şu an ise 150! Umarım, bu günden sonra maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uymayanlar tedirgin olur ve gereğini yapar. Yoksa grip mevsiminde işimiz çok daha zor olacak! Yine eve kapanmayı herhalde kimse istemez.



Kaderin cilvesi



Geçen hafta sonu CHP Kadın Kolları’nın kurultayı vardı. İpi göğüsleyen taraf Aylin Nazlıaka oldu. Listeye, İzmir’den üç isim girdi: Ayten Gülsever, eski Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı ve eski Urla Kadın Kolları İlçe Başkanı Hatice Semerci...



İzmir’den parti yönetimine giren Nurşen Balcı ile Hatice Semerci’nin ilginç bir hikâyesi var. 2018’de yapılan ilçe kongresinde Kadın Kolları Başkanı seçilen Semerci, dönemin İl Başkanı Balcı tarafından, seçimden 2,5 ay sonra görevden alınmıştı. Bu kararın, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbatur’un baskısıyla alındığı uzun süre konuşulmuştu.

Balcı ve Semerci’nin Kadın Kolları MYK’sına seçilmesiyle ilgili olarak “Kaderin cilvesi” yorumunu yapsak, herhalde yanlış olmaz.



Konut fiyatları



Bankalar, geçen Haziran ayında konut kredilerindeki faiz oranını sıfır konutlarda 0,64, ikinci elde de 0,74’e kadar düşürmüştü. Bu düşüşle birlikte, uyanık ev sahipleri ev fiyatlarını astronomik olarak artırdı! Fiyatlar, İzmir’de de uçtu. Şimdi faizler bir miktar arttı. Faizlerin artması sonucu ev fiyatları inişe geçti. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Önümüzdeki süreçte yüzde 40 artan fiyatların yüzde 20 gerilemesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Umarım, dediği gibi olur!